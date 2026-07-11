Chúng không phải là rắn, nhưng cũng không phải con vật mọi người có thể hình dung.

Người dân thành phố Hoành Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) đang sống trong nỗi lo sợ trước tình trạng động vật xuất hiện và bơi lội giữa dòng nước lũ. Mặc dù vậy, một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã tạo ra những hiểu lầm không đáng có về sự việc này.

Theo báo cáo từ Upstream News ngày 7 tháng 7, một trang trại nuôi rắn tại làng Đặng Vu, thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây đã bị lũ lụt làm hư hại, khiến một lượng lớn rắn thoát ra ngoài. Theo phản ánh của người dân, các loài rắn thoát ra chủ yếu bao gồm rắn hổ mang, rắn hổ hèo (rắn ráo trâu) và rắn nước. Cư dân mạng cho biết có những dân làng bị mắc kẹt đã bị rắn cắn, nhưng do đang bị lũ bao vây nên không thể đến bệnh viện kịp thời. Số lượng rắn sổng chuồng lên tới 800, 900 con.

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng rắn thoát ra khỏi khu vực nuôi nhốt và ngóc đầu bơi lội trong nước lũ tại Hoành Châu đã viral trên truyền thông, gây ra sự hoang mang lớn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải mọi hình ảnh hay video chia sẻ về "quái vật" xuất hiện trong nước lũ tại khu vực này đều là rắn, mà có những sự nhầm lẫn tai hại khiến dư luận hoang mang quá mức cần thiết.

Những con "quái vật hồ Loch Ness" này là đà điểu

Thực tế, một trong những khung cảnh được lan truyền nhiều nhất được ví như cảnh tượng quái vật hồ Loch Ness không phải là đầu rắn, mà thực chất là những đầu… đà điểu.

Không chỉ có trang trại rắn đã bị nước lũ sau bão đánh sập. Hơn 100 động vật đã trốn thoát khỏi Sở thú Quý Cảng (Guigang Zoo) sau khi Bão Maysak làm hư hại các chuồng trại với lượng mưa lớn.

Ngày 8/7, Sở thú Quý Cảng đã kêu gọi sự hỗ trợ của công chúng trong việc xác định vị trí những con vật bị mất tích đã thoát ra ngoài, theo Agence France-Presse (AFP).

Trong một tuyên bố thu được từ AFP, sở thú cho biết "lượng mưa lớn liên tục" từ cơn bão đã dẫn đến việc các con vật thoát ra ngoài. Hãng tin này lưu ý rằng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch của một quận địa phương đã liệt kê hai con gấu trúc Mỹ, bốn con nhím và 30 con công trong số 100 con vật bị mất tích từ Sở thú Quý Cảng. Ngoài ra trong danh sách mất tích còn gồm lạc đà Alpaca, lợn mini và ngựa vằn.

Dù không chắc chắn những con đà điểu trong hình ảnh được chia sẻ có phải “thành viên” của sở thú Quý Cảng hay không, nhưng việc những con vật có thể đi lại cho thấy chúng không phải loài bò sát. Và dù “chỉ” là đà điểu, người dân vẫn được khuyến cáo không nên lại gần các động vật này.

Sở thú lưu ý trong tuyên bố của mình rằng một số loài động vật có thể "hung dữ" khi bị giật mình, đặc biệt là đà điểu, đà điểu sa mạc (emu) và gấu trúc Mỹ.

"Đừng cố gắng bắt, tiếp cận hoặc trêu chọc chúng, vì điều này có thể gây nguy hiểm", sở thú nói thêm.

Nguồn: CGTN