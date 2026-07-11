Bão Ba Vì quần thảo Đài Loan (Trung Quốc): Ô tô mất lái, xoay gần 360 độ trên cao tốc, căn nhà gỗ đổ sập, đã ghi nhận nhiều người bị thương

Bão Ba Vì mang theo gió giật mạnh và mưa lớn quét qua Đài Loan (Trung Quốc), gây hàng trăm sự cố, khiến nhiều phương tiện mất lái, công trình hư hỏng và hàng chục người bị thương.

Ô tô xoay gần 360 độ trên cao tốc giữa mưa bão Ba Vì

Ảnh hưởng từ bão Ba Vì khiến nhiều khu vực tại Đài Loan (Trung Quốc) hứng chịu gió mạnh và mưa lớn trong ngày 11/7. Trên tuyến cao tốc số 3, đoạn qua thị trấn Thảo Đồn (Caotun, huyện Nam Đầu), một vụ mất lái nguy hiểm đã xảy ra khi một chiếc ô tô bị trượt bánh trên mặt đường trơn trượt.

Theo hình ảnh từ camera hành trình do chính tài xế đăng tải, chiếc xe đang lưu thông trong điều kiện mưa như trút nước, tầm nhìn phía trước bị hạn chế do kính chắn gió phủ kín nước mưa. Chỉ vài giây sau, xe bất ngờ mất độ bám, xoay gần một vòng 360 độ ngay giữa cao tốc trước khi dừng lại.

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Điều may mắn là trong suốt quá trình mất kiểm soát, chiếc xe không va chạm với dải phân cách hay các phương tiện khác, giúp tài xế thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng. Chia sẻ đoạn video, người lái xe hài hước viết: "Tôi cứ tưởng lần này tiêu đời rồi".

Theo số liệu giám sát của Cơ quan Khí tượng Đài Loan vào khoảng 9h sáng cùng ngày, khu vực thị trấn Thảo Đồn ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ qua tại trạm quan trắc trên cao tốc số 3 (Km217), đạt 34,5 mm. Mưa lớn kéo dài khiến mặt đường ngập nước cục bộ, làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng trượt nước (hydroplaning) khi xe di chuyển với tốc độ cao.

Cảnh sát đường cao tốc thuộc Đội 7 cho biết không nhận được trình báo chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhân dịp cảnh báo người tham gia giao thông cần đặc biệt thận trọng khi lái xe trong điều kiện mưa lớn trên cao tốc.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên kiểm tra định kỳ độ sâu gai lốp và áp suất lốp để đảm bảo khả năng bám đường. Khi đi qua đoạn đường ngập nước hoặc nếu xe có dấu hiệu bị trượt, tuyệt đối không đạp phanh gấp mà cần nhả chân ga, giữ chắc vô lăng để hạn chế nguy cơ mất lái.

Ngoài ra, do mặt đường ướt làm quãng đường phanh dài hơn bình thường, các tài xế cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian xử lý tình huống. Khi lái xe trong mưa hoặc vào ban đêm, nên bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng nhận diện, đồng thời hạn chế chuyển làn không cần thiết vì tầm nhìn kém và mặt đường trơn trượt có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Nhiều công trình bị phá huỷ

Gió lớn cũng đã khiến nhiều công trình bị phá huỷ. Rạng sáng 11/7, một căn nhà gỗ cũ nằm trong con hẻm trên đường Dân Tộc (Minzu), thành phố Chương Hóa, đã bất ngờ đổ sập sau nhiều giờ hứng chịu gió mạnh từ bão.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h07 sáng. Căn nhà là công trình gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, bỏ không trong nhiều năm. Dưới tác động của những cơn gió giật liên tiếp, toàn bộ kết cấu không thể chịu nổi và đổ sập.

Tiếng đổ lớn cùng rung chấn đã đánh thức toàn bộ người dân sống trong khu vực. Một số cư dân cho biết âm thanh vang lên "như sét đánh ngay bên cạnh". Khi chạy ra ngoài kiểm tra, họ phát hiện căn nhà đã biến thành đống đổ nát.

Trong quá trình sập, công trình đã kéo đứt các đường dây điện gần đó, làm phát sinh tia lửa và khói. Người dân lập tức báo cho lực lượng cứu hỏa.

Sở Cứu hỏa huyện Chương Hóa nhanh chóng điều động lực lượng đến hiện trường. Khi các nhân viên cứu hỏa có mặt, ngọn lửa nhỏ đã được người dân xung quanh khống chế. Lực lượng chức năng sau đó tiếp tục xử lý tàn lửa, phong tỏa khu vực và xác nhận không còn nguy cơ cháy lan.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định căn nhà là nhà gỗ một tầng đã bỏ hoang nhiều năm và có tuổi đời hàng chục năm. May mắn, thời điểm xảy ra sự cố không có người sinh sống hoặc mắc kẹt bên trong nên không ghi nhận thương vong.

Lực lượng cứu hỏa cũng khuyến cáo người dân trong thời gian bão đổ bộ cần đặc biệt lưu ý đến các công trình cũ, xuống cấp. Nếu phát hiện nhà bỏ hoang hoặc công trình có nguy cơ đổ sập, người dân nên nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý, tránh phát sinh các sự cố nguy hiểm tiếp theo.

Trước đó, vào khoảng 21h45 tối 10/7, một vụ rơi biển hiệu cỡ lớn xảy ra trước số 281 đường Chính Nghĩa Bắc (Zhengyi North Road), quận Tam Trùng, thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát quận Tam Trùng, một biển hiệu của ngân hàng bất ngờ rơi xuống lòng đường vì nguyên nhân chưa được xác định, gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với các phương tiện đang lưu thông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, điều động lực lượng từ hai đồn Trường Thái và Hậu Đức đến hiện trường để phân luồng giao thông và phong tỏa khu vực.

Lực lượng chức năng dựng rào chắn, đặt cọc tiêu tại nút giao giữa đường Chính Nghĩa Bắc và đường Lục Trương, đồng thời tăng cường cảnh sát tại các giao lộ lân cận để điều tiết phương tiện, tạo điều kiện cho công tác xử lý sự cố và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực.

Qua kiểm tra ban đầu, vụ việc không gây thương vong, cũng không có người đi bộ hay phương tiện nào bị biển hiệu rơi trúng.

Cảnh sát cũng đã thông báo cho lực lượng cứu hỏa, đơn vị quản lý ngân hàng và đơn vị vệ sinh môi trường địa phương đến hiện trường để phối hợp dọn dẹp, di dời biển hiệu nhằm sớm khôi phục việc lưu thông.

376 sự cố được ghi nhận, 36 người bị thương

Theo Trung tâm Ứng phó Thảm họa Trung ương Đài Loan (Trung Quốc), vành đai gió bão Ba Vì bắt đầu áp sát khu vực đông bắc hòn đảo vào khoảng 1h15 sáng 11/7, mang theo gió mạnh và mưa lớn trên nhiều địa phương.

Tính đến 8h sáng cùng ngày, toàn khu vực Đài Loan đã ghi nhận 376 sự cố liên quan đến bão và 36 người bị thương. Rất may, chưa có trường hợp tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng, trong khi nhiều nạn nhân đã được xuất viện sau khi điều trị.

Các trường hợp bị thương được ghi nhận tại 14 địa phương, trong đó nhiều nhất là huyện Vân Lâm (8 người) và thành phố Đài Trung (4 người). Các địa phương gồm huyện Gia Nghĩa, thành phố Đài Nam, huyện Hoa Liên và huyện Nghi Lan mỗi nơi có 3 người bị thương; thành phố Tân Bắc, thành phố Đào Viên và huyện Chương Hóa mỗi nơi có 2 người; các địa phương còn lại gồm huyện Tân Trúc, thành phố Tân Trúc, huyện Miêu Lật và thành phố Gia Nghĩa mỗi nơi ghi nhận 1 người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu là do gió mạnh hoặc mặt đường trơn trượt khiến người điều khiển xe máy, xe đạp bị ngã. Ngoài ra, một số người bị thương trong lúc chằng chống nhà cửa, phòng chống bão khi bị ngã, bị vật rơi trúng hoặc bị vật sắc nhọn gây thương tích.

Phần lớn nạn nhân bị xây xát, rách da hoặc gãy xương và đều đã được tự đến bệnh viện hoặc được xe cứu thương đưa đi cấp cứu. Đến nay, nhiều người đã xuất viện và chưa ghi nhận trường hợp tử vong hay thương vong đặc biệt nghiêm trọng.

Về thiệt hại do bão, Trung tâm Ứng phó Thảm họa Trung ương cho biết đã tiếp nhận 376 báo cáo sự cố, trong đó cây xanh gãy đổ chiếm nhiều nhất với 147 vụ, phản ánh sức tàn phá của gió mạnh khi bão Ba Vì ảnh hưởng đến hòn đảo.

Nguồn: ETtoday