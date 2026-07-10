Siêu bão Bavi tiến gần Nhật Bản, loạt chuyến bay bị hủy và kệ mì trống trơn

Siêu bão Bavi đang tiến về phía chuỗi đảo hẻo lánh ở phía tây nam Nhật Bản khiến hàng loạt chuyến bay bị huỷ và nhiều kệ mì trong siêu thị trống trơn.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, siêu bão Bavi dự kiến sẽ đi qua rất gần quần đảo Sakishima của Nhật Bản, một chuỗi đảo xa xôi thuộc tỉnh Okinawa vào sáng sớm 11/7. Tốc độ gió duy trì của bão Bavi đạt tối đa 162 km/h và người dân địa phương trên đảo Ishigaki đang tiến hành gia cố nhà cửa để đảm bảo an toàn.

Các hãng hàng không buộc hủy hàng chục chuyến bay trong khu vực. Trong đó, hãng hàng không Japan Airlines cho biết họ hủy hơn 100 chuyến bay từ ngày 10 - 11/7 khiến gần 20.000 hành khách chịu ảnh hưởng. Trong khi đó, hãng hàng không đối thủ All Nippon Airways hủy hơn 160 chuyến bay đến hết ngày 12/7 làm gián đoạn việc đi lại của khoảng 20.000 người.

Kệ hàng gần như trống trơn tại một siêu thị khi siêu bão Bavi tiến gần đến Ishigaki, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Tính đến chiều ngày 10/7, có gần 900 tòa nhà ở tỉnh Okinawa bị mất điện. Tại Ishigaki, người dân cũng được nhìn thấy đang cố gắng tích trữ nhu yếu phẩm khi nhiều kệ mì ăn liền tại siêu thị địa phương gần như trống trơn.

Bệnh viện ở vùng Yaeyama và Miyako cũng thông báo tạm ngừng dịch vụ khám ngoại trú và tất cả trường công lập, trường tỉnh ở quần đảo Sakishima sẽ đóng cửa vào 10/7. Dịch vụ phà giữa Miyako và Ishigaki bị hủy cho đến ngày 11/7 và sân bay trên cả 2 đảo đóng cửa từ 10/7.

Sáng cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông tin cơn bão đang di chuyển theo hướng bắc - tây bắc với tốc độ 20 km/h. Áp suất trung tâm là 935 hectopascal, tốc độ gió tối đa gần tâm bão là 45 m/s và tốc độ gió tức thời tối đa là 60 m/s.

Người dân chằng chống nhà cửa và cửa hàng trước khi bão Bavi đổ bộ. (Ảnh: Reuters)

Dự kiến, quần đảo Sakishima bắt đầu hứng chịu gió giật mạnh từ khoảng chiều nay với tốc độ gió tức thời tối đa đạt 50 m/s và sang đến ngày mai là 60 m/s - sức gió được cho là đủ mạnh để gây sập nhà cửa, cây cối… kèm theo mưa giông cực lớn với lượng mưa có thể lên tới 250 mm ở một số khu vực trong 24 giờ tính đến ngày 11/7.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác trước gió mạnh, sóng lớn, triều cường và khả năng xảy ra sạt lở đất. Cùng với đó, người dân cần thực hiện biện pháp phòng ngừa toàn diện, liên tục theo dõi bản tin khẩn cấp và nhanh chóng di chuyển đến những tòa nhà kiên cố trước khi gió mạnh lên để đảm bảo an toàn.