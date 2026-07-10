CEO PNJ lần đầu lên tiếng về vụ kim cương: Đây hoàn toàn là sai phạm cá nhân của ông ấy ngoài giờ làm việc

Chia sẻ với CNBC bên lề sự kiện Invest ASEAN do Maybank tổ chức tại Singapore ngày 8/7, ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc PNJ, lần đầu lên tiếng về vụ việc liên quan đến cựu giám đốc P-Lab, đồng thời chia sẻ chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp trong bối cảnh giá vàng neo cao và hành vi tiêu dùng đang thay đổi.

Phóng viên CNBC: Thưa ông, dù cơn sốt vàng năm 2026 không quá bùng nổ như giai đoạn trước, nhưng mặt bằng giá neo cao như hiện tại chắc chắn đang tái định hình hành vi mua sắm. Ông đánh giá thế nào về cục diện này tại thị trường Việt Nam? Liệu người tiêu dùng đang xem trang sức là một kênh đầu tư thay thế, hay họ vẫn mua thuần túy vì nhu cầu thẩm mỹ?

Ông Phan Quốc Công: Tại thị trường Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cục diện đang có sự thay đổi rõ rệt nhờ vào bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định. Nền kinh tế đất nước vẫn duy trì đà tăng trưởng GDP ấn tượng, dao động từ 8% đến 10% mỗi năm. Riêng trong quý 2 năm nay, GDP đạt mức tăng trưởng 8,5% và doanh số bán lẻ tăng tới 13%.

Ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc PNJ, trả lời CNBC.

Chính sự tăng trưởng này đã mở ra rất nhiều kênh đầu tư hấp dẫn khác cho dòng vốn trong nước, điển hình như làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số hay hạ tầng. Do đó, chúng tôi không còn ghi nhận hiện tượng người dân ồ ạt đầu tư hay đầu cơ vào vàng miếng như trước.

Đối với mảng trang sức, đây vẫn là phân khúc tăng trưởng rất tốt. Khi thu nhập khả dụng của người dân tăng lên, nhu cầu của họ đã chuyển dịch mạnh mẽ từ tích trữ thuần túy sang sở hữu các sản phẩm mang tính định hình phong cách sống (lifestyle). PNJ đang tập trung toàn lực để đồng hành cùng xu hướng dịch chuyển này, thay vì định vị mình là một đơn vị kinh doanh vàng miếng phục vụ mục đích đầu tư.

Trước sự biến động mạnh mẽ của giá vàng thời gian qua, PNJ đã có chiến lược gì để phòng ngừa rủi ro và duy trì đà tăng trưởng ổn định, thưa ông?

Để thích ứng với sự biến động của thị trường, chúng tôi đang triển khai chiến lược dựa trên 3 trụ cột cốt lõi:

Trụ cột thứ nhất: Tiếp tục chăm sóc sâu cho nhóm khách hàng truyền thống (trên 35 tuổi). Đây là tệp khách hàng có nhu cầu mua trang sức cho các dịp đặc biệt, làm quà tặng giá trị hoặc lưu giữ tài sản dài hạn.

Trụ cột thứ hai: Đẩy mạnh phân khúc khách hàng trẻ tuổi – những người coi trang sức là công cụ thể hiện cá tính cá nhân và phong cách sống. PNJ sẽ tập trung nghiên cứu hành vi và tung ra các bộ sưu tập mang tính dẫn dắt xu hướng cho nhóm này.

Trụ cột thứ ba: Mở rộng hệ sinh thái bán lẻ. Chúng tôi không chỉ giới hạn mình trong không gian bán lẻ trang sức truyền thống mà sẽ từng bước lấn sân sang các danh mục sản phẩm phong cách sống khác nhằm tối ưu hóa chuỗi cửa hàng hiện có.

Có một câu hỏi khá nhạy cảm nhưng tôi tin giới đầu tư đang rất nóng lòng muốn biết câu trả lời. Giá cổ phiếu của PNJ đã có sự sụt giảm đáng kể trong vài phiên gần đây, ngay sau khi xuất hiện thông tin một cựu giám đốc thuộc hệ thống PNJ bị cáo buộc liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương. Điều này dấy lên những lo ngại lớn về rủi ro danh tiếng của doanh nghiệp. PNJ lên kế hoạch xử lý khủng hoảng này ra sao và đâu là sự thật phía sau vụ việc?

Hiện tôi đang có chuyến công tác tại Singapore và cũng đã trực tiếp gặp gỡ, làm rõ những hiểu lầm không đáng có này với các nhà đầu tư quốc tế.

Về bản chất, sự việc này diễn ra tại P-Lab - phòng kiểm định độc lập thuộc công ty con của PNJ. Chức năng của P-Lab là cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng và cấp chứng nhận cho khách hàng có nhu cầu kiểm định đá quý.

Theo thông tin chính thức từ cơ quan cảnh sát, vị giám đốc này bị bắt giữ do có liên quan đến một đường dây buôn lậu bên ngoài với 32 đối tượng khác. Chúng tôi khẳng định đây hoàn toàn là sai phạm cá nhân của ông ấy ngoài giờ làm việc.

PNJ hiện đang hợp tác chặt chẽ và cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Chúng tôi cũng cam kết chắc chắn với người tiêu dùng và các cổ đông rằng: Toàn bộ nguồn hàng và sản phẩm đang lưu thông trong hệ thống bán lẻ của PNJ đều có nguồn gốc hợp pháp, minh bạch và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự cố cá nhân này.

Xin ông làm rõ thêm một chi tiết: Vị giám đốc này thực hiện hành vi sai phạm trong thời gian còn đương chức tại P-Lab hay sau khi đã rời đi?

Tại thời điểm cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ, ông ấy vẫn đang giữ chức vụ giám đốc tại P Lab. Công ty hoàn toàn không được điều tra hay biết trước về các hoạt động cá nhân của ông ấy ở bên ngoài xã hội. Tuy nhiên, như tôi đã chia sẻ, mọi chi tiết cụ thể vẫn phải chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Chúng tôi tin rằng kết quả điều tra sẽ sớm được công bố để giải tỏa mọi lo ngại của các nhà đầu tư và khách hàng.