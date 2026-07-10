3000 bình gas bị nước lũ cuốn trôi xuống sông, người dân lao ra vớt

Clip ghi lại cho thấy nhiều bình gas LPG màu đỏ bị nước cuốn trôi xuống sông. Người dân được khuyến cáo tránh xa các bình gas và thông báo cho chính quyền nếu phát hiện thấy.

Khoảng 3.000 bình gas LPG, bao gồm cả bình đầy và bình rỗng, đã bị cuốn trôi xuống sông Patalganga sau trận mưa lớn làm ngập nhà máy đóng chai LPG HPCL Patalganga ở quận Raigad, bang Maharashtra, Ấn Độ. Chính quyền địa phương đã phải cảnh báo người dân không nên chạm vào bất kỳ bình gas nào được tìm thấy ở hạ lưu.

Hình ảnh ghi lại tại sông Patalganga ở Khopoli cho thấy nhiều bình gas trôi nổi trên dòng nước chảy xiết. Tuy nhiên, các clip lan truyền khác cũng cho thấy người dân đang cố gắng vớt những bình gas trôi nổi từ dòng nước lũ, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn.

Người dân liều mạng vớt những bình gas LPG trôi nổi trên sông Patalganga. Nguồn ảnh: X

Trong khi các quan chức ước tính khoảng 3.000 bình gas đã bị cuốn trôi, các nguồn tin và báo cáo địa phương lại cho rằng có thể có từ 5.000 đến 6.000 bình gas đã bị cuốn trôi xuống sông. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết vẫn đang chờ xác nhận chính thức về con số chính xác.

Ông Kishan Jawale, quan chức quận Raigad, kêu gọi người dân không nhặt hoặc mang về nhà bất kỳ bình gas nào trôi dạt vào bờ.

"Không có gì đảm bảo liệu các bình gas trôi dạt vào sông có còn khí hay không, hoặc liệu chúng có ở trong tình trạng an toàn hay không. Việc nhặt chúng lên, mở ra hoặc mang về nhà do tò mò hoặc để sử dụng có thể cực kỳ nguy hiểm", ông Kishan Jawale nói.

Ông kêu gọi người dân không nên mạo hiểm và hãy thông báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện bất kỳ bình khí LPG nào ở trong hoặc xung quanh sông.

Theo các chuyên gia, tuyệt đối không được đến gần các bình khí LPG đang trôi nổi, dù chúng có vẻ đầy hay rỗng. Các bình này vẫn chứa áp suất cao và nếu van bị hư hỏng hoặc kim loại bị biến dạng do lũ lụt hoặc va chạm, chúng có thể giải phóng áp suất đột ngột, trở thành những vật thể nguy hiểm có khả năng gây thương tích và thiệt hại nghiêm trọng.

Các quan chức đang đánh giá tình hình và đang nỗ lực tìm kiếm và thu hồi các bình gas bị cuốn trôi bởi nước lũ.