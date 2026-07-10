Vụ nước lũ "giải thoát" 900 con rắn ra ngoài ở Trung Quốc: Những hình ảnh rợn người, rắn ở khắp mọi nơi

Đoạn video ghi lại cảnh hàng chục con rắn ngoi đầu lúc nhúc trên mặt nước, bò lổn ngổn giữa khu vực ngập lụt ở Quảng Tây (Trung Quốc) đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Hình ảnh những chiếc đầu rắn liên tục nhấp nhô giữa dòng nước đục khiến không ít người xem rùng mình, thậm chí ban đầu còn nghi ngờ đây chỉ là video được dàn dựng để câu tương tác.

Thế nhưng, đoạn clip gây ám ảnh này là có thật. Sau trận mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão, một trang trại nuôi rắn tại Quảng Tây bị nước cuốn sập, khiến khoảng 800-900 con rắn thoát ra ngoài.

Video: Douyin.

Gần 900 con rắn thoát khỏi trang trại sau khi lũ cuốn sập

Sự việc không chỉ khiến người dân địa phương sống trong cảnh thấp thỏm vì nguy cơ rắn xuất hiện khắp nơi, mà còn ghi nhận ít nhất một trường hợp tử vong do bị rắn cắn.

Theo chia sẻ trên Douyin, nhiều người dân cho biết từ sau bão, họ gần như phải quan sát từng bước chân mỗi khi ra đường hoặc dọn dẹp nhà cửa vì lo ngại rắn bất ngờ xuất hiện. Những khu vực từng ngập nước, bờ sông, bụi cỏ hay thậm chí sân nhà đều trở thành nơi có thể bắt gặp rắn.

Cảnh tượng khiến nhiều người rùng mình, tuy nhiên nhiều người cho rằng đây có thể là ba ba vì độ dày của phần cổ.

Theo truyền thông Trung Quốc, sáng 6/7, trận mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão đã khiến một trang trại nuôi rắn tại làng Đặng Vu, thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu (Quảng Tây) bị nước lũ phá hủy.

Ông Ngô Chí, Trưởng ban quản lý làng Đặng Vu, cho biết khoảng 800-900 con rắn đã thoát ra ngoài sau khi chuồng trại bị cuốn trôi.

Số rắn này gồm nhiều loài khác nhau như rắn hổ mang, rắn ráo trâu và rắn nước. Chính quyền địa phương cho biết không phải toàn bộ đều là rắn độc, trong đó rắn nước chiếm số lượng khá lớn. Tuy nhiên, việc hàng trăm con rắn cùng lúc xuất hiện ngoài môi trường tự nhiên vẫn khiến người dân vô cùng lo lắng.

Cảnh tượng khiến nhiều người rùng mình.

Ngay sau đó, nhiều đoạn video ghi lại cảnh rắn nổi trên mặt nước, bò qua các khu vực ngập lụt và len lỏi ven đường bắt đầu xuất hiện dày đặc trên Douyin. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Đã có người tử vong vì bị rắn cắn

Theo Beijing News, tối 6/7, một phụ nữ khoảng 40-50 tuổi tại thị trấn Vân Biểu đã bị rắn cắn. Do nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, công tác đưa nạn nhân đến bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn.

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, người phụ nữ đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Bệnh viện địa phương sau đó xác nhận nạn nhân không qua khỏi vì bị rắn cắn.

Ngoài trường hợp trên, một người đàn ông khác cũng bị rắn cắn vào ngón trỏ khi đang dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút. Người này cho biết cánh tay nhanh chóng sưng to và phải đến bệnh viện tiêm huyết thanh kháng nọc. Theo lời kể, sau trận lũ, ông đã nhiều lần nhìn thấy rắn xuất hiện quanh khu dân cư.

Hình ảnh được lan truyền trước đó.

Trước nguy cơ rắn tiếp tục xuất hiện tại các khu dân cư, chính quyền thành phố Hoành Châu đã phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân tuyệt đối không tự ý bắt hoặc xua đuổi rắn nếu không có chuyên môn.

Người dân được khuyến cáo khi phát hiện rắn trong nhà hoặc nơi sinh sống cần lập tức báo cho lực lượng chức năng để xử lý an toàn.

Trong khi đó, hơn 10 người dân ở các thôn không bị ảnh hưởng bởi ngập lụt đã tự nguyện thành lập đội bắt rắn, phối hợp cùng chính quyền tìm kiếm và thu gom số rắn thất lạc.

Hình ảnh được lan truyền trước đó.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát khu vực xung quanh trang trại bị lũ cuốn, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác khi di chuyển hoặc dọn dẹp sau mưa lũ, bởi nguy cơ bắt gặp rắn vẫn còn hiện hữu.