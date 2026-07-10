FOMO và bóng đá: lý giải cảm giác bực mình khi bị hàng xóm “spoil” trước tỷ số trận đấu

Một nghiên cứu tâm lý học từng chứng minh biết trước cái kết giúp người đọc thích một câu chuyện hơn. Vậy tại sao chỉ một dòng tin lộ tỷ số cũng đủ phá hỏng cả đêm thức xem bóng đá của hàng triệu người?

FOMO bóng đá: vì sao bị spoiler tỷ số đau đến vậy?

Trước phút 79 định mệnh, Ai Cập vẫn đang dẫn Argentina 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026. Trên khán đài Sân vận động Atlanta, nhiều cổ động viên áo xanh trắng đang chuẩn bị tinh thần cho một kỳ World Cup kết thúc sớm của nhà đương kim vô địch. Nhưng rồi Cristian Romero gỡ một bàn. Phút 83, đến lượt Lionel Messi tự mình lập công. Và khi trận đấu tưởng như sẽ phải phân định bằng hiệp phụ, Enzo Fernández đánh đầu tung lưới Egypt ở phút bù giờ thứ 2, hoàn tất một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Nếu ai đó vô tình đọc được dòng tin "Argentina thắng ngược 3-2" trước khi xem lại trận đấu ấy, họ vẫn biết được kết quả, nhưng thứ họ mất đi lớn hơn nhiều: cảm giác nghẹt thở khi tưởng chừng đội bóng yêu thích đã hết cửa, rồi vỡ oà từng phút một khi mọi thứ đảo chiều. Đó chính là nghịch lý kỳ lạ của bóng đá thời mạng xã hội: Ta xem thể thao không chỉ để biết ai thắng ai thua, mà để sống trong khoảng thời gian không biết trước điều gì sắp xảy ra. Vậy mà khoảng thời gian quý giá đó lại đang bị đe doạ mỗi ngày, chỉ bởi một dòng tin nhắn, một status Facebook, hay đơn giản là tiếng hò hét của láng giềng.

Messi được đồng đội tung lên không sau màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập - Hình minh họa bởi AI.

Bàn thắng chỉ ngọt khi ta chưa biết nó sẽ đến

Não bộ con người vận hành theo một cơ chế mà giới khoa học thần kinh gọi là "reward prediction error", tạm hiểu là sai lệch giữa điều ta dự đoán và điều thực sự xảy ra. Dopamine, chất dẫn truyền thần kinh gắn liền với cảm giác hưng phấn, được tiết ra mạnh nhất không phải khi ta nhận một phần thưởng đã biết trước, mà khi kết quả đến bất ngờ. Bóng đá là mảnh đất màu mỡ cho cơ chế này vì bàn thắng vốn hiếm, nên mỗi lần bóng vào lưới, não bộ phản ứng gần giống lúc con người trúng một phần thưởng ngẫu nhiên.

Điều đó lý giải vì sao chỉ một khoảnh khắc bị lộ thông tin cũng đủ làm hỏng cả một buổi xem bóng. Có những cổ động viên từng trải qua cảnh tượng quen thuộc thế này: đang ngồi trước tivi chờ trận đấu tiếp diễn, bỗng nghe tiếng hò reo vọng sang từ nhà hàng xóm, nơi tín hiệu truyền hình đến sớm hơn nhà mình vài giây. Chỉ cần nghe tiếng hô ấy, họ đã biết chắc vừa có một bàn thắng được ghi, dù màn hình nhà mình vẫn đang chiếu cảnh bóng lăn giữa sân. Đến khi bàn thắng thực sự xuất hiện trên tivi, cảm xúc vỡ oà đáng lẽ phải có đã bị vơi đi một nửa, bởi bất ngờ, thứ nguyên liệu chính tạo ra niềm vui, đã bị lấy mất trước đó vài giây.

Ở Việt Nam, cái giá của việc giữ được sự bất ngờ ấy còn đắt hơn vì lý do múi giờ. Phần lớn các trận đấu tại Ngoại hạng Anh hay Champions League thường diễn ra vào giờ sáng sớm, hay trực quan hơn cả là kỳ World Cup 2026 đang diễn ra trên đất Mỹ, nên một người hâm mộ trái bóng tròn phải hy sinh nhiều thứ để có thể xem trọn vẹn một trận đấu. Khi đã đánh đổi nhiều đến vậy chỉ để giữ được cảm giác hồi hộp trọn vẹn, một dòng tin spoil vô tình lướt qua trước giờ xem sẽ khiến sự hy sinh ấy trở nên vô nghĩa.

Khi tỷ số xấu ập đến trước cả lúc trận đấu diễn ra

Nếu bị lộ một bàn thắng của đội nhà khiến niềm vui vơi bớt, thì biết trước một thất bại còn để lại dư vị khó chịu hơn nhiều. Khi đội bóng yêu thích thua cuộc, cơ thể sản sinh cortisol, loại hormone gắn liền với phản ứng căng thẳng, đồng thời lượng serotonin có thể giảm xuống, kéo theo cảm giác bực bội hoặc hụt hẫng. Bình thường, những phản ứng này diễn ra theo nhịp của trận đấu, tăng dần cùng với diễn biến trên sân. Nhưng khi một người đã biết trước tỷ số thua, não bộ buộc phải đối diện với cú sốc ấy ngay từ khoảnh khắc đọc được tin, rồi lại phải trải qua nó thêm một lần nữa khi thực sự xem trận đấu.

Một người đàn ông Brazil nhận được thông báo đội tuyển đã ghi bàn, nhưng anh kìm nén cảm xúc ấy lại để giúp bạn bè hưởng trọn niềm vui - Video: Internet.

Không khó để hình dung cảnh một cổ động viên mở lại đoạn highlight của trận đấu mà mình đã lỡ xem trực tiếp, trong lúc đã biết chắc đội nhà thua. Thay vì hồi hộp dõi theo từng pha bóng, họ chỉ còn ngồi chờ cái kết đau đến, như đang xem một bộ phim tài liệu thuật lại thất bại của chính đội bóng mình yêu quý, nơi mọi pha bỏ lỡ cơ hội hay mọi sai lầm phòng ngự đều mang một sắc thái nặng nề hơn bình thường, bởi người xem đã biết trước rằng mọi nỗ lực trên sân rốt cuộc đều không đổi lấy được kết quả mong muốn.

Nghịch lý spoiler: đôi khi biết trước lại giúp ta thích một câu chuyện hơn

Thế nhưng có một phát hiện khoa học khiến toàn bộ câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Năm 2011, hai nhà nghiên cứu Jonathan Leavitt và Nicholas Christenfeld tại Đại học California công bố trên tạp chí Psychological Science một thí nghiệm đặc biệt , với 12 truyện ngắn thuộc ba thể loại khác nhau: truyện có twist mỉa mai, truyện trinh thám và truyện văn học thuần tuý. Một nhóm người tham gia đọc truyện mà không biết trước điều gì, nhóm còn lại được đọc một đoạn giới thiệu "spoil" sẵn nội dung trước khi vào truyện. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ: ở cả ba thể loại, nhóm biết trước nội dung lại đánh giá truyện hay hơn nhóm đọc mà không biết gì.

Lời giải thích nằm ở chỗ khi đã biết trước điều gì sẽ xảy ra, người đọc không còn phải dồn sự chú ý vào việc đoán xem chuyện gì sắp diễn ra, mà có thể thong thả cảm nhận cách câu chuyện được kể: cách một chi tiết được cài cắm, cách một nhân vật được xây dựng, cách ngôn từ dẫn dắt cảm xúc. Đó cũng là lý do nhiều người xem đi xem lại một bộ phim yêu thích nhiều lần mà vẫn thấy cuốn, dù đã thuộc lòng từng tình tiết, bởi lúc này sự chú ý của họ đã chuyển từ "điều gì sẽ xảy ra" sang "nó xảy ra như thế nào".

Nghiên cứu thì vậy, nhưng có những màn tiết lộ khó tha thứ: bạn có nhớ lúc Harry Potter và Bảo bối Tử thần chưa chính thức lên kệ, cái kết của bộ tiểu thuyết đã bị lan truyền trên mạng? - Hình: Internet.

Bóng đá lại là một dạng câu chuyện đặc biệt, khác hẳn một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim. Một trận đấu diễn ra duy nhất một lần, theo thời gian thực, và phần lớn giá trị của nó nằm chính ở việc không ai, kể cả cầu thủ trên sân, biết trước điều gì sắp xảy ra tiếp theo. Với một cuốn truyện, người đọc luôn có thể quay lại để thưởng thức cách câu chuyện được kể dù đã biết kết cục. Với một trận cầu đã bị lộ tỷ số, thứ duy nhất còn lại chỉ là những hình ảnh lặp lại của một sự kiện đã kết thúc, còn cái cảm giác đang được sống trong một khoảnh khắc chưa có lời giải, thứ làm nên sức hút riêng của thể thao trực tiếp, đã không còn cách nào lấy lại.

Nỗi sợ không phải là thua, mà là mất quyền hồi hộp

Thuật ngữ FOMO, viết tắt của "fear of missing out", được doanh nhân Patrick J. McGinnis đặt ra từ năm 2004 và chính thức được Từ điển Oxford công nhận vào năm 2013, được dùng để mô tả nỗi lo bị bỏ lỡ một trải nghiệm thú vị mà người khác đang có. Áp dụng vào bóng đá, FOMO không chỉ là chuyện sợ không biết đội mình thắng hay thua. Nó là nỗi sợ bị tước mất đúng khoảnh khắc mà cả cộng đồng người hâm mộ đang cùng nhau trải qua: cùng nín thở, cùng hò hét, cùng vỡ oà hoặc cùng lặng người trong một khung thời gian mà một khi đã trôi qua, sẽ không bao giờ quay trở lại theo đúng cách đó nữa.

Trận Argentina ngược dòng thắng Egypt 3-2 rồi sẽ còn được phát lại nhiều lần trên các kênh thể thao, được cắt thành highlight, được phân tích trong hàng chục video chiến thuật. Nhưng cảm giác của người từng ngồi trước màn hình lúc phút 75, tin rằng đội mình đã hết hy vọng, rồi chứng kiến ba bàn thắng liên tiếp ập đến trong 15 phút cuối, là thứ chỉ có thể có được đúng một lần. Suy cho cùng, cổ động viên không sợ thua. Họ sợ bị đánh cắp mất quyền được hồi hộp.