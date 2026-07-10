Trung Quốc “nín thở” trước bão Ba Vì với diện tích bao phủ 940.000 km vuông: Trường học đóng cửa, loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp được ban hành

Siêu bão Ba Vì (Bavi) đang tiến gần Trung Quốc với quy mô khổng lồ, buộc chính quyền nhiều địa phương phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Bavi có đường kính đám mây vượt quá 1200 km, diện tích bao phủ gần 940.000 km vuông, tương đương với diện tích của hơn 800 đặc khu hành chính Hong Kong hoặc gấp khoảng 9 lần diện tích đất liền của tỉnh Chiết Giang. Đây được ví như một gã khổng lồ trong số các cơn bão và duy trì cường độ siêu bão trong hơn 5 ngày liên tiếp.

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, lúc 7 giờ sáng 10/7 vị trí tâm bão Bavi ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc - 127,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1000km về phía Đông Nam. Cường độ của bão đã giảm xuống còn cấp 14, tức giảm 2 cấp so với ngày hôm qua.

Ngày 6 tháng 7 năm 2026, siêu bão Bavi mang theo gió mạnh đến Guam. Ảnh: Yuichi Yamazaki/AFP via Getty Images

Dự báo bão Bavi sẽ dần tiến về vùng biển đông bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khả năng cao sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực ven biển từ Phúc Thanh (Phúc Kiến) đến Ôn Lĩnh (Chiết Giang) vào khoảng ngày 11 tháng 7. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo xanh về mưa bão, cảnh báo vàng về thời tiết đối lưu mạnh và cảnh báo vàng về bão.

Cơ quan dự báo đại dương quốc gia Trung Quốc cũng phát đi cảnh báo đỏ về sóng biển đối với vùng biển phía nam và vùng biển gần bờ Phúc Kiến, Chiết Giang.

Tại tỉnh Chiết Giang, chính quyền các thành phố Lệ Thủy và Đài Châu đã thông báo cho toàn bộ học sinh các cấp từ tiểu học, mầm non và các cơ sở đào tạo ngoài nhà trường tạm dừng mọi hoạt động dạy học trực tiếp trong ba ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7. Các hoạt động tập trung đông người, trại hè hay các lớp học hè đều phải hoãn lại hoặc hủy bỏ.

Tương tự, Sở Giáo dục tỉnh Giang Tô cũng đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh tạm dừng giảng dạy trực tiếp từ chiều ngày 9 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 7 để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đối với Thâm Quyến, do ảnh hưởng của việc bão Bavi áp sát vùng biển đông bắc Đài Loan (Trung Quốc), gió mùa tại vùng ven biển Quảng Đông bị cắt đứt khiến lượng mưa tại thành phố giảm dần. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 7, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng từ luồng khí chìm ngoại vi của bão, dẫn đến nắng nóng quay trở lại. Tuy nhiên, sau khi bão đổ bộ vào ngày 12 tháng 7, gió mùa sẽ hoạt động trở lại, khiến thời tiết tại Thâm Quyến tiếp tục diễn biến phức tạp và không ổn định.

Các tàu đánh cá dọc bờ biển đã quay trở lại cảng để trú ẩn khỏi cơn bão Bavi. (Ảnh: People's Daily Online)

Trước tình hình nguy cấp, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán tỉnh Quảng Đông đã ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bão.

Đặc biệt, khu vực biển phía đông Thâm Quyến phải hoàn tất các biện pháp phòng vệ trước 18 giờ ngày 9 tháng 7, bao gồm việc đưa toàn bộ tàu thuyền đánh bắt trở về cảng tránh trú, sơ tán nhân sự tại các khu nuôi trồng thủy sản và nền tảng điện gió ngoài khơi lên bờ. Các khu du lịch ven biển và tuyến vận tải biển cũng được yêu cầu tạm dừng hoạt động tùy theo tình hình thực tế. Chính quyền địa phương cũng cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất, sụt lún địa chất do mưa lớn kéo dài và tránh xa các khu vực nguy hiểm như sườn dốc hoặc bờ sông.

Nguồn: HK01, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam