Vứt vé số trúng 422 tỷ đồng vào thùng rác sau 20 năm kiên trì mua chỉ một dãy số

Sau 20 năm kiên trì "theo đuổi" một dãy số, Kath trúng giải 422 tỷ đồng nhưng thật oái oăm là mẹ cô đã vứt tấm vé đó vào thùng rác.

Kath Main (46 tuổi, sinh sống tại làng Abercynon, Xứ Wales) miệt mài theo đuổi một dãy số cố định suốt 20 năm qua. Mẹ cô luôn là người chịu trách nhiệm ra cửa hàng xổ số gần nhà để mua vé và đổi thưởng.

Đầu tháng 7, cô tình cờ đọc được bài thông báo rằng giải độc đắc từ kỳ quay số ngày 6/6 vẫn chưa có người đến nhận; các con số trúng thưởng lại trùng khớp hoàn toàn với dãy số cô thường mua.

Trớ trêu thay, trước đó mẹ cô đã mang tấm vé này đến kiểm tra tại cửa hàng gần nhà. Nhân viên thông báo vé không trúng giải cho nên sau đó bà đã vứt tấm vé trúng thưởng đi.

Nhớ lại khoảnh khắc phát hiện ra sự việc, Kath kể: “ Khi thấy thông tin về một tấm vé trúng thưởng chưa có chủ, tôi liền dò lại các con số và bàng hoàng nhận ra đó là dãy số của mình. Tôi lập tức gọi điện cho mẹ và hỏi: ’Mẹ đã mua vé số đợt này rồi đúng không?‘. Mẹ trả lời là có. Tôi liền bảo: ’Chúng ta trúng số độc đắc rồi mẹ ơi!‘.

Nhưng mẹ tôi lại quả quyết: ’Mẹ kiểm tra rồi, máy báo không trúng‘. Tôi vẫn khẳng định: ’Không, trúng thật rồi, chúng ta thắng lớn rồi mẹ ạ‘. Khi mẹ hỏi trúng bao nhiêu, tôi trả lời là 16 triệu USD (khoảng 422 tỷ đồng). Lúc đó, mẹ tôi lặng người rồi thảng thốt: ’Không thể nào, tấm vé đó đã nằm trong thùng rác mất rồi“.

Kath là người kiên trì theo đuổi một dãy số trong 20 năm qua.

Mẹ của Kath, bà Fiona, giải thích rằng khi bag đưa vé cho chủ cửa hàng quét qua máy, hệ thống hoàn toàn không phát ra tiếng bíp báo hiệu trúng thưởng. Chủ cửa hàng cũng khẳng định không có thông tin gì hiển thị trên màn hình kiểm tra.

Bà Fiona kể lại: ”Anh ta bảo tôi rằng không có giải nào cả, rồi hỏi tôi có muốn lấy lại tờ giấy lộn đó không. Nghe vậy, tôi bảo nếu không trúng thì cứ vứt vào sọt rác đi. Sau đó, khi biết chuyện, Kath đã trách tôi rất nhiều rằng vì tại sao không giữ lại tờ vé“.

Đến khi hai mẹ con nhận ra sai lầm chí mạng thì toàn bộ thùng rác của cửa hàng đã được dọn sạch và chuyển đến bãi tập kết. Ngay lập tức, Kath liên hệ với công ty xổ số để trình báo sự việc.

Để chứng minh, cô cung cấp các hóa đơn, bằng chứng giao dịch mua vé cùng đoạn camera giám sát từ một tiệm làm tóc đối diện, ghi lại chính xác khoảng thời gian mẹ cô có mặt tại cửa hàng mua vé số.

Điều oái oăm là cửa hàng Londis nơi xảy ra vụ việc lại không có camera an ninh nội bộ do đang trong quá trình sửa chữa và nâng cấp. Ông Karan Kumar, chủ cửa hàng, cho biết: ”Có thể máy móc lúc đó đã gặp trục trặc. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Nếu cô ấy thực sự trúng giải thì đó là một điều vô cùng kỳ diệu“.

Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc hy hữu.

Để phục vụ công tác kiểm tra, hoạt động kinh doanh xổ số tại cửa hàng này đã bị đình chỉ nghiêm ngặt. Hệ thống máy quét bị ngắt điện hoàn toàn và toàn bộ thẻ cào cũng bị tịch thu. Công ty xổ số tuyên bố sẽ mất tối đa 30 ngày để đưa ra phán quyết cuối cùng xem Kath có được công nhận là chủ nhân hợp pháp của giải thưởng khổng lồ này hay không.

Chia sẻ về chuỗi ngày sống trong chờ đợi, Kath nghẹn ngào: ” Tôi luôn cảm thấy buồn nôn và cồn cào ruột gan. Cảm giác tồi tệ nhất là sự bất định và phải thấp thỏm nghe ngóng tin tức về số tiền đáng lẽ mình được hưởng“.