Định mệnh nghiệt ngã tại Nepal: Một gia đình mất 4 thành viên dưới chân cùng một con voi hoang dã suốt 12 năm

Bán hết tài sản, vượt qua những con sông lớn để di cư cách xa hàng dặm nhằm trốn chạy loài voi dữ, người đàn ông bất hạnh không ngờ rằng sau hơn một thập kỷ, chính con voi sát thủ năm xưa lại tìm đến tận nhà để cướp đi những người thân yêu còn lại.

Những cuộc xung đột giữa con người và động vật hoang dã do quá trình đô thị hóa và xâm lấn tự nhiên luôn là bài toán nan giải tại các quốc gia Nam Á.

Thế nhưng, câu chuyện bi thảm vừa xảy ra với gia đình ông Shanichara Bote tại Nepal lại mang một màu sắc định mệnh nghiệt ngã đến khó tin, khiến ngay cả các nhà động vật học và lực lượng chức năng địa phương cũng phải bàng hoàng.

Ông Shanichara Bote, một người đàn ông Nepal, vừa mất con dâu (25 tuổi) và cháu nội (4 tuổi) do bị một con voi hoang dã tấn công tại vùng định cư mới Jagatpur. Đáng chú ý, đây chính là con voi đã tấn công và giết chết cả cha lẫn mẹ của ông Shanichara vào năm 2012 tại khu chợ Baruwa ở Madi.

Cuộc trốn chạy bất thành qua những dòng sông lớn

Bi kịch của gia đình ông Shanichara bắt đầu vào năm 2012 tại khu vực chợ Baruwa thuộc vùng Madi, Nepal. Trong một trận cuồng nộ của thiên nhiên, một con voi hoang dã hung dữ đã tấn công và giẫm đạp dã man, cướp đi mạng sống của cả cha lẫn mẹ ông.

Quá đau đớn và nhận thức được mối đe dọa khủng khiếp từ thú dữ, ông Shanichara quyết định phải đưa gia đình rời bỏ quê hương. Ông chấp nhận bán sạch những gì mình có, đưa vợ con băng qua sông Rapti để đến định cư tại vùng Jagatpur, nơi ông tin là rào cản địa lý của những dòng sông lớn sẽ bảo vệ gia đình mình an toàn.

Thế nhưng, lưới trời lồng lộng nhưng hung thần thì không buông tha. Vào một buổi chiều chủ nhật mới đây, ông Shanichara lại phải xuất hiện tại Cơ quan Cảnh sát Quận Chitwan trong trạng thái sốc nặng để trình báo một sự việc kinh hoàng. Con dâu 25 tuổi và đứa cháu nội mới lên 4 của ông vừa bị một con voi hoang dã giẫm chết ngay tại nơi ở mới.

Đáng sợ hơn, qua các đặc điểm nhận dạng và hệ thống theo dõi, cơ quan chức năng xác nhận thủ phạm không ai khác chính là con voi đã giết chết cha mẹ ông cách đây 12 năm.

“Chúng tôi từng tin rằng di cư đến Jagatpur và cách trở bởi những con sông lớn sẽ giúp gia đình được bình yên”, ông Shanichara nghẹn ngào chia sẻ với tờ Kathmandu Post. “Nhưng sau ngần ấy năm, chính xác là con vật đó đã tìm thấy chúng tôi. Nó đột nhập vào nhà và cướp đi con dâu cùng cháu nội tôi. Giờ đây, chúng tôi biết chạy trốn đi đâu được nữa?”.

Để trốn chạy mối hiểm họa từ động vật hoang dã, gia đình ông từng bán hết tài sản, vượt sông Rapti để di cư sang vùng khác, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi con vật này sau 12 năm. Thủ phạm là một con voi đực hung dữ tên Dhurbe, có lịch sử bạo lực kéo dài 23 năm và đã giết chết tổng cộng 25 người tại khu vực Vườn quốc gia Chitwan. Các chuyên gia giải thích hành vi hung hãn của Dhurbe bắt nguồn từ tập tính sinh học của loài voi, khi các con đực trẻ bị trục xuất khỏi đàn một cách tàn bạo, dẫn đến lối sống đơn độc và xu hướng tấn công vào khu dân cư để kiếm ăn.

Dhurbe: "Sát thủ đơn độc" của Vườn quốc gia Chitwan

Con voi chịu trách nhiệm cho tấn bi kịch của gia đình ông Shanichara không phải là một con vật vô danh. Nó tên là Dhurbe, một con voi đực hoang dã khét tiếng có "thâm niên" bạo lực khiến các nhà bảo tồn động vật tại Nepal phải rùng mình.

Trong suốt 23 năm qua, Dhurbe là nỗi khiếp sợ bao trùm khu vực Vườn quốc gia Chitwan - khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Nepal. Sự tàn bạo của con vật này nổi tiếng đến mức nó thậm chí còn sở hữu một trang thông tin riêng trên nền tảng Wikipedia.

Một quan chức bảo tồn tại Vườn quốc gia Chitwan cho biết: “Chúng tôi đã gắn vòng cổ định vị vệ tinh để giám sát chặt chẽ di chuyển của con voi đực đặc biệt hung dữ này. Trước khi vụ việc đau lòng tại Jagatpur xảy ra, Dhurbe đã chính thức cướp đi mạng sống của 23 người. Với hai nạn nhân mới nhất này, số lượng ca tử vong do một mình con voi này gây ra đã tăng lên con số 25.”

Theo lý giải từ các chuyên gia động vật học, hành vi cực đoan và khát máu của Dhurbe bắt nguồn từ một tập tính sinh học khắc nghiệt của loài voi. Trong tự nhiên, những con voi đực trẻ tuổi thường bị các con đực đầu đàn trưởng thành xua đuổi một cách tàn nhẫn ra khỏi đàn của mẹ để cạnh tranh quyền lực. Quá trình trục xuất bạo lực này đẩy chúng vào cuộc sống đơn độc, hình thành tâm lý thù địch và kích động cao độ.

Để sinh tồn, những con voi cô độc như Dhurbe thường có xu hướng mò vào các khu dân cư của con người để tìm kiếm thức ăn, biến chúng thành những quả bom nổ chậm đối với các cộng đồng vùng ven rừng.

Dù các vụ voi hoang dã tấn công người không hiếm gặp ở Nepal hay Ấn Độ, nhưng việc một gia đình mất đi 4 thành viên thuộc hai thế hệ khác nhau, trong hai vụ tấn công biệt lập cách nhau 12 năm và ở hai địa điểm hoàn toàn khác nhau bởi cùng một con voi, là điều độc nhất vô nhị và vô cùng nghiệt ngã.

Bi kịch của gia đình Bote một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ranh giới an toàn mong manh của người dân vùng đệm và hiệu quả thực tế của các biện pháp giám sát động vật hoang dã hiện nay.