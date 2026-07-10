"Mỹ nhân Hoàng gia Bỉ" tròn 18 tuổi: Vì sao Công chúa Bỉ có thể đội vương miện khi chưa kết hôn còn Hoàng gia Anh thì không?

Đây có lẽ là một trong những món quà trưởng thành xa hoa và ý nghĩa nhất dành cho một công chúa châu Âu.

Công chúa Eléonore của Bỉ, con gái út của Vua Philippe và Vương hậu Mathilde, vừa bước sang tuổi 18 vào tháng 4. Mới đây, trong một quốc yến cấp Nhà nước, cô lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với chiếc vương miện trên đầu. Điều đặc biệt là chiếc vương miện này chính là món quà sinh nhật tuổi 18 do cha mẹ dành tặng.

"Mỹ nhân Hoàng gia Bỉ" ngày càng gây chú ý

Là người đứng thứ tư trong danh sách kế vị ngai vàng Bỉ, Công chúa Eléonore cũng là con út trong bốn anh chị em của gia đình Hoàng gia. Dù nhỏ tuổi nhất, những năm gần đây cô thường xuyên đồng hành cùng cha mẹ và các anh chị trong các hoạt động chính thức.

Nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong thái thanh lịch, Eléonore được truyền thông ưu ái gọi là "công chúa đẹp nhất Hoàng gia Bỉ", đồng thời trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý nhất của các Hoàng gia châu Âu.

Nhân dịp sinh nhật 18 tuổi, Hoàng gia Bỉ đã công bố loạt ảnh chân dung chính thức của công chúa. Đáng chú ý, một bức ảnh còn tái hiện lại khoảnh khắc cô chụp cùng Vua Philippe cách đây 10 năm, mang đến cảm giác vừa ấm áp vừa đầy ý nghĩa khi đánh dấu cột mốc trưởng thành.

Lần đầu đội vương miện trong quốc yến

Nhằm chào đón Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bỉ, Hoàng gia đã tổ chức quốc yến tại Lâu đài Laeken ở Brussels. Tại sự kiện này, Công chúa Eléonore xuất hiện bên cạnh cha mẹ và các anh chị trong trang phục dạ tiệc sang trọng. Đây cũng là lần đầu tiên cô công khai đội vương miện trước công chúng.

Món quà sinh nhật tuổi 18 đặc biệt từ Vua và Vương hậu

Trong buổi quốc yến, Eléonore diện chiếc váy dạ hội màu hồng của thương hiệu Safiyaa , tôn lên vẻ đẹp trẻ trung và thanh lịch. Điểm thu hút nhất chính là chiếc vương miện kim cương lấp lánh trên mái tóc.

Theo truyền thông Bỉ, đây là món quà sinh nhật tuổi 18 mà Vua Philippe và Vương hậu Mathilde dành tặng con gái. Chiếc vương miện do Coosemans, một nhà kim hoàn nổi tiếng tại Brussels, chế tác. Năm 2019, món trang sức này từng được đưa ra đấu giá trước khi trở thành một phần trong bộ sưu tập của Vương hậu Mathilde. Vương miện được chế tác từ vàng, bạc và kim cương cắt kiểu rose-cut . Điểm nhấn là họa tiết cỏ chua me đất (oxalis) ở trung tâm, có thể tháo rời để sử dụng như một chiếc trâm cài áo.

Vì sao Công chúa Bỉ chưa kết hôn vẫn được đội vương miện?

Việc Eléonore đội vương miện ở tuổi 18 khiến nhiều người liên tưởng đến quy tắc nổi tiếng của Hoàng gia Anh. Theo truyền thống Hoàng gia Anh, vương miện thường chỉ dành cho các phụ nữ Hoàng gia sau khi kết hôn, vì đây được xem là biểu tượng đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Chính vì vậy, Công nương Diana, Vương phi Kate hay Vương hậu Camilla đều chỉ bắt đầu đội vương miện sau ngày cưới. Trong khi đó, Hoàng gia Bỉ không áp dụng quy tắc này . Những năm gần đây, Hoàng gia Bỉ chủ động để các công chúa trẻ xuất hiện với vương miện trong các sự kiện trọng đại nhằm thể hiện hình ảnh kế thừa giữa các thế hệ cũng như giới thiệu lớp thành viên trẻ với công chúng.

Eléonore không phải trường hợp đầu tiên.

Chị gái của cô là Công chúa Elisabeth, người kế vị ngai vàng Bỉ, cũng nhận được một chiếc vương miện làm quà sinh nhật tuổi 18 và lần đầu đội vương miện trong một buổi dạ tiệc vào năm 2022.

Việc để các công chúa trẻ sớm xuất hiện với những món trang sức Hoàng gia không chỉ đánh dấu cột mốc trưởng thành mà còn thể hiện niềm tin của Hoàng gia Bỉ vào thế hệ kế cận, tạo nên sự khác biệt rõ nét so với truyền thống lâu đời của Hoàng gia Anh.