Tại sao sư tử đực và sư tử cái lại xảy ra xô xát ngắn sau khi giao phối?

Trong nhiều phim tài liệu hoang dã, cuộc giao phối của sư tử thường kết thúc bằng việc con cái quay sang tấn công con đực. Dù thua kém về thể hình, sư tử cái vẫn không ngần ngại cắn xé đối phương. Nguyên nhân đằng sau xuất phát từ cấu trúc sinh lý đau đớn và áp lực sinh tồn.

Những vết thương thật sau màn va chạm ngắn ngủi

Những khán giả thường xuyên theo dõi các chương trình về thế giới động vật hoang dã Châu Phi chắc hẳn không còn lạ lẫm với cảnh tượng giao phối diễn ra chóng khánh của loài sư tử.

Mặc dù hành vi này diễn ra vô cùng ngắn ngủi, nhưng sư tử đực và sư tử cái luôn xuất hiện với diện mạo nhe răng giơ nanh căng thẳng. Ngay khi vừa kết thúc, sư tử cái thường lập tức quay lại cắn xé sư tử đực khiến con đực phải cuống cuồng tháo chạy.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng sư tử cái làm vậy vì chê con đực sở hữu nguồn gen kém, hoặc đây chỉ là màn tấn công giả vờ không gây ra tổn thương.

Tuy nhiên, các số liệu nghiên cứu thực địa đã bác bỏ hoàn toàn những nhận định mang tính suy đoán trên. Sư tử đực có thể giành quyền phối giống trong đàn hầu hết đều là những cá thể chiến thắng trong các cuộc đụng độ khốc liệt để đoạt ngôi vị chúa tể, do đó sức mạnh của chúng đã được các con cái công nhận.

Mặt khác, hành vi tấn công của sư tử cái hoàn toàn là đòn đánh thật chứ không phải trò đùa. Dữ liệu quan sát từ năm 2018 đến năm 2023 tại khu bảo tồn Kalahari ở Nam Phi cho thấy, trong số 21 con sư tử đực trưởng thành được theo dõi có tới 12 con mang vết thương ở cổ và vai do sư tử cái cắn xé, trong đó vị trí thương tích nằm dưới bờm chiếm hơn 57%.

Sư tử cái thường tấn công và cắn xé sư tử đực thật sự ngay sau khi giao phối, gây ra nhiều vết thương ở vùng cổ và vai của con đực.

Cấu trúc sinh lý gai ngược gây ra cơn đau dữ dội

Nghiên cứu tại khu bảo tồn Kalahari cũng ghi nhận hai số liệu đáng chú ý về nhịp độ sinh sản của loài vật này. Trong thời kỳ động dục, mỗi lần giao phối của sư tử đực chỉ kéo dài từ 6 đến 18 giây, nhưng tần suất thực hiện có thể lên tới 42 lần trong một ngày. Mức độ hung dữ của sư tử cái sẽ tăng dần theo số lần giao phối.

Mặc dù trước khi bắt đầu, sư tử cái hoàn toàn tự nguyện chứ không bị ép buộc, nhưng sau khi hoàn thành, chúng không chỉ quay lại cắn mà còn đuổi theo tấn công, thậm chí xảy ra hiện tượng nhiều con sư tử cái cùng vây đánh một con sư tử đực.

Nguyên nhân cốt lõi khiến sư tử cái nổi giận xuất phát từ cấu trúc cơ quan sinh dục của sư tử đực. Phần cơ quan này sở hữu từ 120 đến 150 gai ngược bằng sừng nghiêng về phía sau, với chiều dài mỗi gai từ 0,8 đến 1,1 mm. Cấu trúc gai ngược này hoàn toàn không gây tổn thương cho con đực, nhưng lại tạo ra cảm giác đau đớn và khó chịu dữ dội cho sư tử cái mỗi khi rút ra.

Tần suất giao phối của sư tử có thể lên tới 42 lần một ngày trong thời kỳ động dục; số lần giao phối càng nhiều thì mức độ hung dữ và phản kháng của sư tử cái càng tăng. Nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giận dữ của sư tử cái là do cơ quan sinh dục của sư tử đực có từ 120 đến 150 gai ngược bằng sừng dài 0,8 đến 1,1 mm, gây ra cơn đau dữ dội khi rút ra.

Áp lực duy trì nòi giống và những ẩn số đằng sau sự phản kháng

Dù gây ra đớn đau cho con mái, cấu trúc gai ngược lại đóng vai trò sinh tồn đặc biệt quan trọng đối với loài sư tử. Đầu tiên là tác dụng kích thích rụng trứng.

Các loài thuộc họ nhà mèo không có khả năng tự rụng trứng tự nhiên mà cần sự kích thích vật lý cường độ cao để truyền tín hiệu thần kinh đến tuyến yên, qua đó tiết ra hóc môn LH thúc đẩy nang trứng vỡ ra để giải phóng trứng.

Thời kỳ động dục của sư tử cái chỉ kéo dài khoảng 4 ngày, do đó cơ chế này giúp tối ưu hóa khả năng thụ thai nhanh nhất có thể để sư tử đực quay lại nhiệm vụ tuần tra lãnh thổ. Thứ hai, đối với các liên minh gồm nhiều con đực, các gai ngược giúp móc tế bào tinh trùng của đối thủ còn sót lại ra ngoài, bảo đảm quyền nối dỗi tông đường.

Để tự vệ trong lúc giao phối, sư tử đực thường dùng răng kẹp chặt phần sau cổ của sư tử cái để khống chế đòn tấn công, sau đó nhanh chóng nhảy lùi ra xa ngay khi hoàn thành. Bên cạnh yếu tố đau đớn thể xác, hành vi phản kháng của sư tử cái còn đến từ ba nguyên nhân khác:

Kịp thời dừng tổn hại: Phản ứng tức thì nhằm ngắt đứt cơn đau triệt để và hạn chế thương tổn kéo dài.

Khẳng định vị thế: Trong xã hội sư tử, các con cái mới là lực lượng nòng cốt và nắm quyền thống trị thực sự, trong khi con đực chỉ đóng vai trò bảo vệ. Việc tấn công là biện pháp răn đe vị thế.

Mối thù mất con: Khi chiếm đàn, sư tử đực thường sát hại con non của kẻ tiền nhiệm. Dữ liệu quan sát cho thấy hơn 94% các cuộc tấn công dữ dội sau khi giao phối xuất phát từ những con sư tử cái vừa bị mất con, biến nỗi đau thể xác thành ngọn lửa trút giận lên kẻ thủ ác.

Thực tế ghi nhận sư tử đực thường không đáp trả thô bạo các đòn cắn xé sau giao phối vì con cái đang mang giọt máu của nó. Trái với vẻ uy phong bên ngoài, cuộc sống của những con sư tử đực đầy gian truân: bị đuổi khỏi đàn từ hai tuổi, lang bạt cô độc, chiến đấu giành quyền thống trị, và cuối cùng đối mặt với cái kết đắng ngắt khi già yếu, bị hắt hủi và đào thải khỏi quy luật sinh tồn khắc nghiệt.

Tham khảo: Zhihu