Hoàng tử Harry và Meghan Markle chuẩn bị đưa hai con trở lại Anh sinh sống, đồng thời cho Archie và Lilibet theo học tại quê hương của cha từ tháng 9.

Vua Charles được cho là hoan nghênh việc các cháu trở lại Anh

Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet sẽ bắt đầu đi học tại Anh từ tháng 9 tới, theo PEOPLE đưa tin. Tạp chí này cho biết, gia đình Hoàng tử Harry và Meghan Markle sẽ chuyển về Anh vào cuối tháng này.

Archie, 7 tuổi, và Lilibet, 5 tuổi, trước đó theo học tại một ngôi trường gần nhà riêng của gia đình ở Montecito, California, Mỹ. Khi trở lại Anh, hai em sẽ tiếp tục việc học tại quê hương của cha.

Thông tin về ngôi trường mới của Archie và Lilibet hiện được giữ kín. Địa điểm nhà riêng mới của gia đình tại Anh cũng không được công bố. Theo PEOPLE, Harry và Meghan sẽ xây dựng một cuộc sống riêng tại Anh thay vì chuyển vào sinh sống tại một khu bất động sản thuộc Hoàng gia.

Theo PEOPLE, Vua Charles III đã được thông báo về kế hoạch của gia đình Sussex vào ngày 16/8. Nhà vua được cho là hoan nghênh cơ hội có thêm thời gian bên các thành viên trong gia đình, trong không gian riêng tư và tránh sự chú ý của công chúng.

Đây sẽ là lần đầu tiên cả Archie và Lilibet theo học tại Anh.

Thiệp chúc mừng dịp lễ của gia đình Sussex, tháng 12/2025 (Ảnh: Courtesy of @meghan)

Archie sinh tại Anh vào năm 2019. Sau khi chào đời, cậu bé được đưa về Frogmore Cottage ở Windsor, nơi Harry và Meghan từng sinh sống. Đây là căn nhà được cố Nữ hoàng Elizabeth II tặng cho cặp đôi. Hai người đã tiến hành cải tạo căn nhà trước khi chuyển vào ở trước thời điểm Archie chào đời.

Trong khi đó, Lilibet sinh tại California vào năm 2021, sau khi Harry và Meghan rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh và chuyển đến Mỹ.

Năm 2020, vợ chồng Sussex được cho là đã mua căn nhà trị giá 14 triệu USD tại Montecito, gồm 9 phòng ngủ. Gia đình sinh sống tại đây từ đó đến nay. Theo PEOPLE, họ vẫn giữ lại bất động sản này dù thiết lập nơi ở mới tại Anh.

Archie và Lilibet từng hai lần trở lại Anh

Kể từ khi chuyển sang Mỹ, Archie và Lilibet mới chỉ hai lần đến Anh.

Năm 2022, Harry và Meghan đưa hai con trở lại Anh nhân dịp Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II, sự kiện đánh dấu 70 năm trị vì của bà. Trong chuyến đi này, gia đình tổ chức sinh nhật lần đầu của Lilibet bằng một bữa tiệc tại Frogmore Cottage. Đây cũng là dịp Vua Charles lần đầu gặp cháu gái.

Sau đó, Meghan trở lại Anh để dự tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 2022, trong khi Harry nhiều lần một mình về nước. Tuy nhiên, Archie và Lilibet không trở lại Anh cho đến mùa hè năm nay, trong bối cảnh Harry liên tục bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh cho gia đình.

Sau thời gian công khai tranh luận với Cung điện về vấn đề an ninh và nơi ở, Harry cùng vợ và hai con đã trở lại Anh trong chuyến đi gần đây.

Tại đây, gia đình 4 người có cuộc gặp Vua Charles III, 77 tuổi, và Nữ hoàng Camilla, 79 tuổi, tại Highgrove House, tư dinh của nhà vua ở Gloucestershire.

Đây mới là lần thứ ba Harry gặp cha kể từ khi Vua Charles được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2024. Cuộc gặp cũng đánh dấu lần đầu tiên nhà vua gặp Archie và Lilibet sau hơn 4 năm.

Bước ngoặt mới của gia đình Sussex

Ảnh: @meghan/Instagram

Việc Harry và Meghan đưa hai con trở lại Anh được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy gia đình Sussex đang bước sang một chương mới, đặc biệt trong bối cảnh những lo ngại kéo dài về vấn đề an ninh.

Một phát ngôn viên của Harry và Meghan từ chối bình luận về vấn đề an ninh liên quan đến việc gia đình chuyển về Anh.

Trong khi đó, Meghan từng chia sẻ với PEOPLE một số cách giúp trẻ nhỏ thích nghi với việc trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Nữ công tước xứ Sussex gợi ý phụ huynh có thể để một món quà nhỏ trong ba lô của con vào ngày thứ Sáu đầu tiên trở lại trường.

Theo Meghan, những món quà không nhất thiết phải là đồ ăn mà có thể là một gói sticker nhỏ, ảnh vui của gia đình hoặc một món đồ bất ngờ. Cô cho rằng tuần đầu tiên trở lại trường có thể mang đến nhiều cảm xúc đối với trẻ và một hành động nhỏ từ cha mẹ có thể giúp các em cảm nhận được sự quan tâm.

Với Archie và Lilibet, năm học mới tại Anh sẽ đánh dấu một thay đổi lớn khi hai em lần đầu tiên được học tập tại quê hương của cha sau nhiều năm lớn lên ở California.

Nguồn: PEOPLE