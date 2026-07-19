Vương hậu Camilla đón sinh nhật tuổi 79 bằng ảnh chân dung mới

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 79 của Vương hậu Camilla, Cung điện Buckingham công bố bức chân dung mới được chụp tại Bắc Ireland. Cùng với đó, Hoàng gia Anh cũng hé lộ sáng kiến đặc biệt mà bà dành tặng hàng triệu học sinh trên khắp nước Anh.

Ngày 17/7, Cung điện Buckingham phát hành bức chân dung mới của Vương hậu Camilla để đánh dấu sinh nhật lần thứ 79 của bà. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Hoàng gia Chris Jackson thực hiện tại Phòng Khách Quốc gia của Lâu đài Hillsborough (Bắc Ireland), trong chuyến công du của Vua Charles và Vương hậu Camilla hồi tháng 5.

Trong ảnh, Vương hậu Camilla diện trang phục thanh lịch với điểm nhấn là chiếc trâm cài hình bướm bằng kim cương và đá sapphire. Đây không phải một món trang sức thông thường mà là kỷ vật từng được trao tặng cho Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến thăm Birmingham vào tháng 2/1977. Việc lựa chọn chiếc trâm mang giá trị lịch sử này được nhiều người xem là lời tri ân tinh tế của Camilla dành cho vị quân vương quá cố.

Sinh nhật của Vương hậu diễn ra chỉ một tuần sau cuộc đoàn tụ hiếm hoi của Vua Charles với Vương tử Harry cùng Meghan Markle và hai cháu nội là Vương tử Archie và Công chúa Lilibet tại dinh thự Highgrove House.

Cuộc gặp được giữ kín hoàn toàn và chỉ được Cung điện Buckingham xác nhận sau khi kết thúc. Đây cũng là lần đầu tiên sau bốn năm Vua Charles được gặp lại Meghan cùng hai cháu đang sinh sống tại California.

Theo truyền thông Anh, do những lo ngại liên quan đến an ninh, Meghan cùng hai con không đồng hành cùng Harry trong toàn bộ chuyến đi. Tuy nhiên, cả ba đã kịp trở về Anh để tham dự buổi đoàn tụ gia đình trước khi trở lại Mỹ.

Bên cạnh bức chân dung sinh nhật, Cung điện Buckingham còn công bố một sáng kiến mới do Vương hậu Camilla khởi xướng nhằm khuyến khích trẻ em yêu thích việc đọc sách. Theo đó, tất cả học sinh từ 10 đến 11 tuổi trên khắp Vương quốc Anh sẽ được nhận miễn phí một cuốn sách vào cuối năm nay trong khuôn khổ chiến dịch nâng cao kỹ năng đọc viết. Cuốn sách được lựa chọn là Impossible Creatures, tác phẩm bán chạy của nhà văn Katherine Rundell. Mỗi cuốn đều có con dấu Hoàng gia trên bìa cùng lời nhắn riêng từ Vương hậu Camilla.

Trong thông điệp gửi các em nhỏ, bà viết: "Impossible Creatures là tác phẩm của một trong những nhà văn tôi yêu thích nhất. Đây là một câu chuyện giả tưởng tuyệt vời sẽ đưa các em gặp gỡ rất nhiều sinh vật huyền thoại, những người bạn đặc biệt cũng như các kẻ thù đáng sợ. Tôi hy vọng các em sẽ yêu cuốn sách này nhiều như tôi".

Chương trình là một phần của Năm Quốc gia về Đọc sách 2026, chiến dịch quy mô lớn được triển khai trên toàn Vương quốc Anh nhằm truyền cảm hứng đọc sách cho mọi lứa tuổi. Dự án được thực hiện cùng Quỹ Tín thác Quốc gia về Đọc viết (National Literacy Trust), nơi Vương hậu Camilla giữ vai trò bảo trợ.

Trong nhiều năm qua, thúc đẩy văn hóa đọc luôn là một trong những hoạt động trọng tâm của Vương hậu Camilla. Bà là người bảo trợ của nhiều tổ chức từ thiện về giáo dục, thường xuyên tham dự các sự kiện khuyến khích trẻ em đọc sách và sáng lập The Queen's Reading Room – dự án khởi đầu từ một podcast trước khi phát triển thành cộng đồng yêu sách và lễ hội văn học.

Trong chuyến thăm New York cùng Vua Charles hồi tháng 4, Vương hậu Camilla còn tham gia buổi giao lưu về sách tại Thư viện Công cộng New York cùng nữ diễn viên Sarah Jessica Parker và người dẫn chương trình Jenna Bush Hager.

Sarah Jessica Parker khi đó chia sẻ rằng bà vô cùng trân trọng những nỗ lực của Vương hậu Camilla trong việc lan tỏa tình yêu đọc sách. Theo nữ diễn viên, mỗi lần Vương hậu lên tiếng về giá trị của sách, bà đều góp phần thay đổi cuộc sống, nuôi dưỡng sự đồng cảm và khơi gợi trí tò mò ở độc giả.

Nhà văn Cressida Cowell, người từng đồng hành cùng Vương hậu Camilla trong một chuyến thăm trường học tại xứ Wales, cũng nhận xét rằng bà là người thực sự hiểu tầm quan trọng của việc đọc đối với trẻ em và luôn kiên trì đưa chủ đề này đến gần công chúng.

Ông Jonathan Douglas, Giám đốc điều hành National Literacy Trust, cho biết hình ảnh một người mẹ, người bà gần gũi luôn hiện rõ ở Vương hậu Camilla mỗi khi bà gặp gỡ trẻ em. Theo ông, chính sự chân thành ấy giúp bà kết nối với các gia đình và truyền cảm hứng để nhiều em nhỏ tìm thấy niềm vui trong việc đọc sách.

Ở tuổi 79, Vương hậu Camilla không chọn đánh dấu sinh nhật bằng những hoạt động phô trương mà tiếp tục gắn tên mình với các dự án giáo dục và cộng đồng. Với bà, có lẽ món quà ý nghĩa nhất trong ngày sinh nhật không phải là những lời chúc, mà là cơ hội để thêm nhiều trẻ em mở một cuốn sách và khám phá cả một thế giới mới.

*Theo People