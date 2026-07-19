Khói từ các vụ cháy rừng chưa được khống chế tại Canada tiếp tục khiến hàng triệu người dân ở Mỹ phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Ngày 18/7, khói dày từ các đám cháy rừng đã bao trùm nhiều khu vực tại Mỹ, khiến bầu trời ở thủ đô Washington D.C. chìm trong màn sương xám đục. Tại bang Ohio, câu lạc bộ Cleveland Guardians thuộc Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) buộc phải hoãn trận đấu với Pittsburgh Pirates vì chất lượng không khí xuống mức nguy hiểm.

Cơ quan khí tượng cho biết cảnh báo chất lượng không khí không lành mạnh sẽ tiếp tục được duy trì tại nhiều bang của Mỹ đến hết ngày 19/7. Tuy nhiên, mưa dông được dự báo xuất hiện vào cuối tuần có thể giúp tình hình cải thiện tạm thời.

Đường chân trời của thành phố New York mờ ảo sau lớp khói dày từ các vụ cháy rừng ở Canada, nhìn từ Jersey City vào ngày 17/7 (Ảnh: AP/Ryan Murphy)Đường chân trời của thành phố New York mờ ảo sau lớp khói dày từ các vụ cháy rừng ở Canada, nhìn từ Jersey City vào ngày 17/7 (Ảnh: AP/Ryan Murphy)

Stewart Verdery, một cư dân Washington D.C., cho biết anh bất ngờ khi thức dậy vào sáng sớm nhưng không thể nhìn thấy mặt trời hay các công trình biểu tượng của thành phố vì lớp khói mù dày đặc.

"Thật kỳ lạ khi thức dậy lúc bình minh mà không nhìn thấy mặt trời dù trời không hề mưa. Mùi trong không khí giống như ai đó đang tổ chức bữa tiệc nướng lớn nhất thế giới", anh chia sẻ.

Khói mù có thể còn kéo dài nhiều ngày

Ông Bob Oravec, chuyên gia dự báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), cho biết tình trạng khói mù sẽ chưa thể chấm dứt trong thời gian ngắn bởi các đám cháy vẫn đang lan rộng và chưa được kiểm soát.

Hiện nhiều vụ cháy lớn đang xảy ra tại tỉnh Ontario (Canada) cũng như khu bảo tồn Boundary Waters Canoe Area Wilderness thuộc bang Minnesota (Mỹ). Giới chức Mỹ đã đóng cửa khu vực này để phục vụ công tác chữa cháy.

"Nguồn phát sinh khói có thể sẽ còn tồn tại ít nhất một tuần nữa. Mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào hướng gió, nơi nào nằm cuối hướng gió sẽ chịu tác động lớn hơn", ông Oravec nhận định.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) chìm trong màn khói mù do cháy rừng bao phủ bầu trời tại Washington D.C., ngày 17/7 (Ảnh: AP/Rahmat Gul) Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) chìm trong màn khói mù do cháy rừng bao phủ bầu trời tại Washington D.C., ngày 17/7 (Ảnh: AP/Rahmat Gul) Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) chìm trong màn khói mù do cháy rừng bao phủ bầu trời tại Washington D.C., ngày 17/7 (Ảnh: AP/Rahmat Gul)

Theo trang theo dõi chất lượng không khí IQAir, trong ngày 18/7, các thành phố thuộc bang Minnesota, Illinois, Michigan, trong đó có Detroit, tiếp tục nằm trong nhóm có chất lượng không khí tệ nhất thế giới.

Washington D.C. cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi Đài tưởng niệm Washington, Đài tưởng niệm Lincoln cùng nhiều công trình nổi tiếng khác bị che khuất bởi màn khói màu cam.

Giới chức y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là người mắc bệnh tim mạch, hô hấp, người cao tuổi và trẻ nhỏ, nên hạn chế hoặc tránh ra ngoài cho đến khi chất lượng không khí được cải thiện.

Các chuyên gia cảnh báo việc tiếp xúc lâu dài với khói bụi từ cháy rừng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh nền, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp, tim mạch, thần kinh và thậm chí dẫn đến tử vong sớm.

Maria Travela, một người mắc bệnh hen suyễn tại Chicago, cho biết cô chỉ dám ra ngoài sau khi chất lượng không khí phần nào được cải thiện.

"Sáng nay tình hình rất tệ. Với những người bị hen suyễn như tôi, khói bụi thực sự rất nguy hiểm cho phổi", cô nói trong lúc đeo khẩu trang băng qua cầu ở trung tâm thành phố.

Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Canada

Theo Thủ hiến Ontario Doug Ford, hiện có khoảng 190 vụ cháy rừng đang xảy ra tại miền bắc tỉnh bang này. Lửa đã thiêu rụi cộng đồng Namaygoosisagagun First Nation và buộc ít nhất 10 cộng đồng khác phải sơ tán, trong khi nhiều khu vực khác cũng có nguy cơ phải di dời.

Các chuyên gia cho rằng số vụ cháy gia tăng tại các khu rừng rộng lớn của Canada chủ yếu liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu.

Trước tình trạng khói mù lan sang Mỹ, Tổng thống Donald Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, chỉ trích công tác quản lý rừng của Canada và đe dọa áp thêm thuế đối với nước láng giềng.

Đáp lại, Thủ hiến Doug Ford nhấn mạnh Canada từng nhiều lần cử lực lượng hỗ trợ Mỹ chữa cháy rừng trong quá khứ.

"Nếu có chính trị gia nào chỉ biết phàn nàn, thay vì chỉ trích, họ nên gửi thêm người và thiết bị hỗ trợ. Chúng tôi đã nhiều lần làm điều tương tự cho những người bạn Mỹ, bởi đó là cách những người hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau", ông nói.

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Chuyên gia: Chung kết World Cup ít bị ảnh hưởng

Tại khu vực New York và New Jersey, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, nhiều người từng lo ngại khói mù sẽ ảnh hưởng đến trận đấu.

Tuy nhiên, ông Bob Oravec cho biết gió sẽ tiếp tục đẩy khói về phía đông, giúp điều kiện không khí trong ngày diễn ra trận chung kết khả quan hơn so với ngày 19/7.

Trước đó, ngày 17/7, khói màu cam vàng đã bao phủ bầu trời nhiều bang, khiến đường chân trời của Manhattan mờ hẳn.

Chính quyền các bang New York, New Jersey, Pennsylvania cùng nhiều bang Đông Bắc đã phát miễn phí khẩu trang K95, hủy các hoạt động ngoài trời và mở cửa thư viện cùng nhiều tòa nhà công cộng để người dân tránh khói bụi.

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Đến chiều 18/7, chỉ số chất lượng không khí tại nhiều khu vực quanh thành phố New York đã cải thiện từ mức "không lành mạnh" xuống "trung bình". Ánh nắng bắt đầu xuyên qua lớp khói mỏng và bầu trời xanh xuất hiện trở lại ở nhiều nơi.

Các nhà khí tượng dự báo khu vực Đông Bắc và Trung Đại Tây Dương sẽ có khả năng xuất hiện dông mạnh trong ngày 19/7, giúp làm sạch bầu không khí.

Ban tổ chức giải đua xe không động cơ All-American Soap Box Derby tại bang Ohio cũng kỳ vọng chất lượng không khí sẽ đủ an toàn để các cuộc đua vô địch diễn ra sau khi phải hủy toàn bộ hoạt động trong ngày 18/7.

"Tôi nghĩ họ đã đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi rất mừng vì ban tổ chức không bắt các em nhỏ phải thi đấu trong điều kiện như vậy. Có rất nhiều trẻ mắc hen suyễn và người lớn mắc bệnh hô hấp có thể gặp nguy hiểm nếu tiếp xúc với khói bụi", bà Dayna Lincoln, một y tá nhi khoa đến từ bang Maine, chia sẻ.

Nguồn: AP