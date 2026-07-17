Argentina đấu Tây Ban Nha: Sự trùng hợp lỳ lạ khiến cả World Cup phải “nổi da gà”

Trang Forbes của Mỹ cho rằng có rất nhiều sự trùng hợp “đánh kinh ngạc” xảy ra khi Argentina đấu Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, khiến nhiều người hâm mộ phải “nổi da gà”.

Sự trùng hợp 1: Sân vận động chứng kiến Messi “đầu hàng” có thể chính là nơi anh giành chức vô địch thế giới lần thứ hai

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina vs Tây Ban Nha sẽ diễn ra trên sân MetLife (Mỹ) vào rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam).

Đáng chú ý, sân MetLife là nơi Lionel Messi tuyên bố với cả thế giới rằng anh sẽ rời khỏi đội tuyển quốc gia Argentina, cách đây đúng một thập kỷ.

Sau khi thua Chile trong trận chung kết Copa América 2016 trên chấm phạt đền tại chính sân vận động này, anh đã bật khóc và tuyên bố giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia Argentina.

10 năm trước, Messi từng tuyên bố chia tay ĐTQG sau trận thua chung kết Copa America trên sân MetLife.

Lời tuyên bố giải nghệ không kéo dài; nhưng ký ức về trận đấu thì vẫn còn mãi. Mười năm sau, chính sân vận động này lại là nơi diễn ra trận chung kết World Cup – chức vô địch thứ ba của Messi – và mảnh đất từng chứng kiến sự đầu hàng của siêu sao người Argentina giờ đây lại là nơi tôn vinh anh.

Sự trùng hợp 2: Lần đầu tiên trong lịch sử một nhà vô địch châu Âu đại chiến nhà vô địch Copa América ở chung kết World Cup

Chưa bao giờ trong lịch sử giải đấu, nhà đương kim vô địch Copa América lại đối đầu với nhà đương kim vô địch châu Âu trong một trận chung kết World Cup — cho đến bây giờ. Chính yếu tố này lại càng khiến trận chung kết đỉnh cao này càng trở nên đáng chờ đợi.

Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà vô địch vô địch châu Âu gặp nhà vô địch Copa America ở chung kết World Cup.

Sự trùng hợp 3: “Duyên trời định” sau 19 năm

Mùa thu năm 2007, Messi chụp ảnh trong phòng thay đồ sân Camp Nou với một em bé mà gia đình em đã trúng giải xổ số từ thiện do UNICEF và báo Diario Sport tổ chức. Em bé đó là Lamine Yamal.

Cầu thủ từng bế ngôi sao tương lai của Tây Ban Nha trong vòng tay giờ đây sẽ cố gắng giành lấy chức vô địch thế giới từ tay cậu bé, và Chủ nhật sẽ là lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện trên một sân bóng – 19 năm sau bức ảnh chụp chung trong bồn tắm mà cả hai đều không thể tin họ sẽ đối đầu ở một trận chung kết World Cup.

Sự trùng hợp 4: Con số “không chịu buông tha” là 19

Khi Messi chụp ảnh cùng bé Lamine Yamal, anh mặc áo số 19 cho FC Barcelona. Mười chín năm sau, Yamal cũng mặc áo số 19 cho đội tuyển Tây Ban Nha — ở tuổi 19, ngay trước thềm trận bán kết.

Sự trùng hợp càng thêm hoàn hảo: cũng như Messi từ bỏ số 19 để khoác áo số 10 của Barcelona, thì đến lượt Yamal cũng vậy.

Hiện Yamal đang khoác áo số 19 ở tuyển Tây Ban Nha và áo số 10 ở CLB Barcelona.

Sự trùng hợp 5: 2 thầy trò và cuộc đối đầu lớn nhất cuộc đời

Sự trùng hợp cuối cùng nằm ở 2 vị HLV của 2 đội. Luis de la Fuente, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, từng là giảng viên cho Lionel Scaloni, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina, tại học viện huấn luyện của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha năm 2017; và cả hai vẫn là bạn thân. Người học trò đã học nghề trong lớp học ở Tây Ban Nha giờ đây đang bảo vệ chức vô địch thế giới trước người thầy của mình.

Cặp thầy trò Luis de la Fuente và Lionel Scaloni có cuộc hội ngộ rất đặc biệt.

Khi nói về 5 sự trùng hợp “kỳ lạ” kể trên, trang Fobes bình luận: “Nếu bạn tin vào điều mê tín, bạn sẽ thích điều này. Và nếu không, bạn sẽ càng thích hơn nữa, bởi vì các trường xác suất giao nhau của những sự kiện này thực sự đáng kinh ngạc. Không một nhà biên kịch nào dám viết kịch bản cho trận chung kết World Cup hôm Chủ nhật. Khi Argentina và Tây Ban Nha bước ra sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey, họ sẽ mang theo một loạt các sự trùng hợp dày đặc đến mức sự ngẫu nhiên dường như không đủ để giải thích…

Sự trùng hợp ngẫu nhiên sẽ khiến người ta nổi da gà và làm tăng thêm sự phấn khích xung quanh sự kiện thể thao vĩ đại nhất thế giới…”