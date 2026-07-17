Cần thủ câu được con cá chép khổng lồ nặng 53kg trong hồ

Nam cần thủ đã bắt được một con cá chép đầu to khổng lồ dài gần 1,5 mét; nặng hơn 53kg trong hồ.

Hướng dẫn viên câu cá Bryan Baker đến từ Oklahoma (Mỹ) đã câu được một con cá chép đầu to khổng lồ nặng 118 pound 10 ounce (khoảng 53,8 kg) tại hồ Grand Lake, vượt qua kỷ lục 118 pound 3 ounce mà chính anh đã câu được ở cùng khu vực này hai năm trước đó.

Baker, người chủ yếu nhắm mục tiêu vào cá tầm mũi chèo, chuyển sang câu cá chép đầu to khi điều kiện cho phép, sử dụng thiết bị định vị sonar hướng về phía trước để xác định vị trí của loài cá xâm lấn này trong vùng nước sâu và tối của hồ.

Ảnh: wired2fish

Sau khi phát hiện con cá chép dài gần 1,5 mét, anh đã dùng phương pháp snagging (cách móc lưỡi câu trực tiếp vào thân con cá mà không cần cá đớp mồi) để bắt nó. Đây là phương pháp được khuyến khích để loại bỏ loài xâm lấn này.

Mặc dù con cá này được cho là con cá chép đầu to lớn nhất từng được câu bằng cần câu, nhưng nó không đủ điều kiện để được công nhận là kỷ lục thế giới của Hiệp hội Câu cá Thể thao Quốc tế (International Game Fish Association) vì kỹ thuật snagging không được coi là phương pháp câu cá thông thường.

Baker thường xuyên phát hiện những con cá chép khổng lồ như thế này trong một đoạn nhỏ của hồ gần Miami, Oklahoma, thường ở độ sâu 20 feet (khoảng 6 mét) hoặc ít hơn.

Sau khi bắt được, những con cá này được giao cho các nhà sinh vật học của tiểu bang, những người nghiên cứu xương tai của chúng để xác định tuổi và vòng đời, đóng góp dữ liệu quý giá cho các nghiên cứu nghề cá đang diễn ra và các nỗ lực quản lý các loài xâm lấn.