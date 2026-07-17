Phi hành gia thốt lên mong muốn cuối cùng gồm 2 từ trước giây phút tử nạn ngoài vũ trụ

Một phi hành gia đã đưa ra một yêu cầu gồm hai từ trước khi tử nạn trong một thử thách ngoài vũ trụ.

Trong bối cảnh nhân loại tìm cách hiểu sâu hơn về vị thế của mình trong vũ trụ, các chương trình không gian trên khắp thế giới bắt đầu thực hiện vô số sứ mệnh và dự án trong cuộc tìm kiếm không ngừng các câu trả lời và thông tin chuyên sâu, cùng hy vọng đảm bảo sự sống còn lâu dài của loài người, cũng như tìm kiếm những khám phá mang tính đột phá.

Đáng tiếc thay, một số phi hành gia cũng đã hy sinh mạng sống của mình trong vũ trụ, đi vào lịch sử vì sự cống hiến cao cả của họ.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 1971, trường hợp này đã xảy ra với chỉ huy Georgi Dobrovolsky, kỹ sư bay Vladislav Volkov và kỹ sư nghiên cứu Viktor Patsayev.

Các phi hành gia được tìm thấy đã tử vong trên ghế ngồi của họ trên tàu Soyuz 11 sau quá trình quay trở lại bầu khí quyển và hạ cánh thành công xuống Trái Đất.

Soyuz 11 là sứ mệnh có phi hành đoàn duy nhất lên trạm vũ trụ đầu tiên trên thế giới, Salyut 1, được phóng vào ngày 6 tháng 6 năm 1971.

Phi hành gia Liên Xô gốc Ukraina Georgi Dobrovolsky qua đời ngày 30 tháng 6 năm 1971 trên tàu vũ trụ Soyuz 11

Kỹ sư bay Vladislav Volkov

Trong một ngã rẽ bi kịch, phi hành đoàn trên tàu là những phi hành gia dự phòng cho sứ mệnh này. Họ thế chỗ cho phi hành đoàn chính thức sau khi một cuộc chụp X-quang y tế 4 ngày trước khi phóng cho thấy kỹ sư bay ban đầu Valery Kubasov có thể bị lao phổi.

Theo quy định của sứ mệnh, phi hành đoàn chính thức được thay thế bằng phi hành đoàn dự phòng, nhưng sau đó người ta phát hiện ra Kubasov không hề bị lao.

Phi hành đoàn dự phòng đã trải qua 24 ngày trong vũ trụ, khoảng thời gian dài nhất mà bất kỳ ai từng ở trong vũ trụ vào thời điểm đó, nhưng nó lại kết thúc trong kinh hoàng.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận rằng ngay trước khi họ quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất, "bi kịch đã ập đến" và "các phi hành gia đã tử vong do tàu vũ trụ của họ bị mất áp suất đột ngột".

Các bu-lông nổ "đã tách tàu Soyuz thành ba phần, với phi hành đoàn nằm bên trong khoang đổ bộ hình chuông ở giữa".

Trong nhiều năm qua, những lời cuối cùng nghe được từ bên trong tàu vũ trụ của họ đã gây ra nhiều tranh cãi.

Đại diện Không quân Liên Xô trong chương trình không gian, Nikolai Kamanin, đã chính thức nói chuyện với phi hành đoàn vào lúc 12 giờ 16 phút sáng, và người điều khiển đã kết thúc cuộc gọi bằng cách gửi những lời chúc may mắn để họ hạ cánh an toàn.

Nhưng nhà sử học không gian Peter Smolders sau đó vào năm 1971 tuyên bố rằng Dobrovolsky đã thực hiện một cuộc gọi cuối cùng để xác nhận rằng ông đang "bắt đầu quy trình hạ cánh."

Chỉ huy Georgi Dobrovolsky, kỹ sư bay Vladislav Volkov và kỹ sư nghiên cứu Viktor Patsayev trong khoang lái của tàu Soyuz-11. Ba phi hành gia đã thiệt mạng trong tàu vũ trụ khi nó trở về Trái đất (Ảnh đã được phục chế màu)

Sự mơ hồ càng gia tăng bởi nhà du hành vũ trụ Liên Xô Alexei Yeliseyev, người đã liên lạc với phi hành đoàn từ trung tâm kiểm soát Yevpatoria ở Crimea và đã giúp họ khắc phục sự cố trước đó với cửa sập của khoang đổ bộ Soyuz 11.

Yeliseyev ghi nhận Volkov đã đưa ra một yêu cầu gồm hai từ, nói đùa với những người kiểm soát chuyến bay rằng hãy “ Prepare cognac ”, tức nghĩa là "chuẩn bị cognac đi" (một dạng của rượu brandy sản xuất tại vùng Cognac của Pháp), vốn được xem là một món quà chào mừng truyền thống khi trở về nhà, trước khi kết thúc cuộc gọi bằng câu "Hẹn gặp lại vào ngày mai!".

Bi kịch thay, toàn bộ phi hành đoàn đều đã tử vong trong tàu vũ trụ.

Về cái chết của phi hành đoàn, NASA giải thích: "Chấn động từ các bu-lông nổ đã làm bật mở một van cân bằng áp suất, vốn thường chỉ mở ra khi tàu vũ trụ đang hạ cánh bằng dù, nằm sâu bên trong bầu khí quyển."

"Nhưng trong trường hợp này, chiếc van đã mở ra trước khoảng không vũ trụ và không khí của khoang tàu đã thoát ra ngoài trong chưa đầy một phút. Có bằng chứng cho thấy các phi hành gia đã cố gắng ứng phó với tình huống khẩn cấp bằng cách đóng van bằng tay, một quy trình mất vài phút."

"Họ nhanh chóng mất đi ý thức khi áp suất tiếp tục giảm và tử vong trong vòng hai phút. Do không mặc bộ đồ phi hành gia có áp suất, họ không có hy vọng sống sót."

Nguồn: Daily Star