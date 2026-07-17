UNICEF lên tiếng về bức ảnh Messi tắm cho Yamal: Hoàn toàn có thật nhưng ý nghĩa không phải ai cũng biết

Trên trang Facebook có tick xanh, UNICEF - Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc đã lên tiếng về bức ảnh Messi tắm cho Yamal, vốn đang nổi đình nổi đám kể từ sau khi Argentina và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2026.

“Đúng vậy, những bức ảnh bạn đang thấy là hoàn toàn có thật”, UNICEF lên tiếng về những bức ảnh Lionel Messi tắm cho Lamine Yamal đang nổi đình nổi đám mấy ngày qua, kể từ sau khi hai danh thủ này sẽ đối đầu trực tiếp trong trận chung kết World Cup 2026.

UNICEF cũng đã lên tiếng giải thích về bối cảnh của những bức ảnh này. Theo đó, hơn 18 năm trước, cậu bé sơ sinh Lamine Yamal và mẹ, cô Sheila, đã gặp gỡ Lionel Messi trong một buổi chụp hình gây quỹ của UNICEF.

“Ngày nay, những thành tựu trên sân cỏ của họ đang truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Còn ở bên ngoài sân cỏ, cả Messi và Lamine Yamal đều sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình với tư cách là Đại sứ Thiện chí của UNICEF để hỗ trợ và lên tiếng bảo vệ trẻ em trên toàn thế giới”, UNICEF cho biết.

Theo cơ quan này, bàn thắng đẹp nhất “là mọi trẻ em đều được sống sót, phát triển và phát huy tối đa tiềm năng của mình”.

"Chúng tôi vô cùng tự hào khi có họ trong 'đội hình'", UNICEF cho biết.

Những bức ảnh này được chụp năm 2007, trong khuôn khổ một sự kiện từ thiện thường niên do FC Barcelona tổ chức tại sân Camp Nou. Chương trình khi đó cho phép các gia đình có con nhỏ tham gia bốc thăm để được chụp ảnh cùng các cầu thủ của đội bóng.

Gia đình Yamal, sinh sống tại khu Rocafonda (thành phố Mataró, Tây Ban Nha), là một trong những gia đình may mắn được lựa chọn. Thời điểm ấy, Messi mới 20 tuổi và vẫn đang trên hành trình khẳng định tên tuổi, chưa trở thành biểu tượng toàn cầu như sau này. Ánh hào quang của Barcelona khi đó vẫn thuộc về những ngôi sao như Ronaldinho, Deco hay Samuel Eto'o.

Gần hai thập kỷ sau, bức ảnh ấy được nhắc lại như một sự trùng hợp thú vị khi Lamine Yamal nổi lên như tài năng sáng giá nhất của Barcelona. Trưởng thành từ lò đào tạo La Masia giống Messi, Yamal thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh, sở hữu kỹ thuật rê dắt nổi bật và thường xuyên được xem là cái tên có thể tiếp nối di sản mà huyền thoại người Argentina để lại tại sân Camp Nou.

Nguồn: Tổng hợp﻿