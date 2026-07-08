Cả thế giới đang ầm ĩ về trận đấu không tưởng Argentina - Ai Cập: MXH bùng nổ, tranh luận không dứt về Messi và 1001 điều khác

Chiến thắng kịch tính 3-2 của Argentina trước Ai Cập tại FIFA World Cup đang diễn ra đã chia rẽ người hâm mộ trên mạng xã hội.

Những quyết định gây tranh cãi trong trận đấu vòng 16 đội đầy kịch tính tại FIFA World Cup 2026 giữa Ai Cập và Argentina đã tạo ra những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, trong đó có những người như Garry Kasparov cáo buộc sự thiên vị. Ai Cập đã dẫn trước Argentina 2-0 đầy kinh ngạc tại Atlanta, đưa họ đến rất gần với tấm vé vào tứ kết lịch sử, nhưng các nhà đương kim vô địch đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập đã không ngần ngại khẳng định đội bóng của ông đã bị "cướp" mất một suất vào tứ kết World Cup.

"Tôi không muốn nói giảm nói tránh hay nói về vận đen. Hôm nay chúng tôi đã bị gian lận một cách bất công, chúng tôi đã phải chịu đựng sự bất công," Hassan phát biểu trong một cuộc họp báo.

Argentina đã đi tiếp một cách "nghẹt thở" chưa từng có

Trận đấu “điên rồ” không tưởng giữa 2 đội đã biến siêu sao Messi “sắm hai vai” cả tội đồ lẫn người hùng, và đem đến người xem World Cup toàn cầu một trận đấu kích tính, bất ngờ trong từng phút.

Với tất cả những yếu tố đó, không khó đoán khi trên khắp các nền tảng MXH từ Đông sang Tây đã “bùng nổ” theo mọi nghĩa. Người tranh luận về những quyết định trong trận đấu, người ăn mừng chiến thắng của đương kim vô địch, người thì tiếc nuối vì một màn lội ngược dòng không thành của Ai Cập. Nhưng sau tất cả là một ngày bùng nổ truyền thông, chứng minh sức ảnh hưởng khổng lồ đến toàn cầu của World Cup.

Hàng loạt người nổi tiếng cũng tham gia bình luận vào làn sóng này

Trên nền tảng Weibo - MXH quốc dân của Trung Quốc, chủ đề về trận đấu Argentina - Ai Cập đã lọt hot search (tìm kiếm nóng) với mức Bạo đỏ ngay từ sáng sớm 8/7 (giờ Trung Quốc) với lượng tương tác cực khủng: 300 triệu lượt đọc, 71.000 bài thảo luận và 381.000 lượt tương tác

Tương tự, chỉ số tìm kiếm và tương tác của các chủ đề liên quan trận đấu cũng luôn nằm trong top trending của X, ngay cả sau khi trận đấu đã diễn ra được nửa ngày.

Cái tên Messi, Argentina, Ai Cập vẫn ở trên top trending của X sau nửa ngày (tính đến chiều 8/7)

Nhưng cư dân mạng không chỉ bàn luận về trận đấu, mà còn rất nhiều điều khác. Cuộc đối đầu của Ai Cập với Argentina đã châm ngòi cho một trong những cuộc tranh luận lớn nhất của giải đấu, khi người hâm mộ tràn ngập mạng xã hội vì một loạt khoảnh khắc gây tranh cãi cả trong và ngoài sân cỏ.

Từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài và cử chỉ mạnh mẽ trên sân của Hossam Hassan sau khi nói chuyện với trọng tài, đến những chỉ trích sau trận đấu của Mostafa Zico, các phản ứng chỉ càng trở nên dữ dội hơn và dường như không có hồi kết.

Dẫu vậy, kết quả cuối cùng là Argentina sẽ đi tiếp, và Ai Cập đã khép lại mùa World Cup năm nay, bất chấp họ có phục kết quả hay không.