29 lần Công nương Diana trở thành biểu tượng sắc đẹp mùa hè, vẻ đẹp vượt thời gian vẫn khiến hàng triệu người say mê

Nếu phải chọn một biểu tượng phong cách mùa hè của Hoàng gia Anh, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Công nương Diana.

Từ những đường kẻ mắt xanh nổi bật, làn da rám nắng khỏe khoắn cho đến mái tóc vàng óng được nhuộm highlight tự nhiên, Diana luôn biết cách biến vẻ đẹp giản dị thành dấu ấn khó quên. Cũng giống như những bộ trang phục nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng của bà, phong cách làm đẹp mùa hè của Diana vẫn là nguồn cảm hứng lớn cho đến tận ngày nay.

Một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất là khoảnh khắc Diana diện bộ đồ bơi họa tiết da báo và lao mình xuống biển từ một chiếc du thuyền. Bức ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp tự do, khỏe khoắn và đầy sức sống.

Diana đặc biệt yêu thích kiểu tóc được nhuộm highlight sáng màu. Mái tóc vàng óng thường kết hợp cùng làn da rám nắng tự nhiên, tạo nên vẻ ngoài rạng rỡ mỗi khi xuất hiện dưới nắng hè. Đây cũng là phong cách bà duy trì trong nhiều năm, không chỉ vào mùa hè mà cả trong mùa đông.

Không cần những lớp trang điểm cầu kỳ, Công nương Diana vẫn luôn toát lên vẻ cuốn hút. Bà thường lựa chọn son màu nude tự nhiên , kẻ mắt nâu nhẹ nhàng và giữ lớp nền mỏng, giúp làn da trông căng bóng, khỏe khoắn. Đôi khi Diana tạo điểm nhấn bằng đường eyeliner màu xanh điện , một xu hướng rất thịnh hành trong thập niên 1980 nhưng đến nay vẫn được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích.

Trong những kỳ nghỉ hoặc các sự kiện mang tính riêng tư, Diana thường để mái tóc mềm mại, có độ phồng tự nhiên thay vì tạo kiểu quá chỉn chu. Kiểu tóc này vừa phóng khoáng, vừa thanh lịch, được nhiều chuyên gia đánh giá là tiền thân của xu hướng "beach hair" đang rất được yêu thích hiện nay.

Phong cách làm đẹp của Công nương Diana chưa bao giờ quá phức tạp. Thay vào đó, bà ưu tiên những lựa chọn dễ thực hiện, ít tốn thời gian nhưng vẫn mang lại vẻ ngoài tươi tắn, sang trọng và vượt thời gian. Đó cũng là lý do dù đã nhiều thập kỷ trôi qua, Diana vẫn được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh.

Và dưới đây là 29 khoảnh khắc "xuất thần" của Công nương Diana trong mùa hè được nhiều người ưa thích, chị em phụ nữ hoàn toàn có thể học hỏi một cách linh hoạt.