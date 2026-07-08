Vào can đôi vợ chồng cãi nhau, người đàn ông bị đâm tử vong, nhân chứng kể lại khoảnh khắc khó tin

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến những người có mặt ở hiện trường không khỏi bất bình thay cho nạn nhân.

Mới đây, một người đàn ông Thái Lan đã mất mạng oan uổng sau khi can thiệp vào một vụ cãi vã gia đình tại tỉnh tỉnh Ubon Ratchathani của nước này, khiến cho những người có mặt ở hiện trường không khỏi bàng hoàng, thương xót.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng ngày Chủ nhật, 5 tháng 7 vừa qua trên đường Chayangkoon, thuộc huyện Mueang.

Nạn nhân là anh Thachakit Thawornchinnasombat, 27 tuổi, bị đâm hai nhát vào ngực. Anh được lực lượng cứu hộ thuộc Quỹ Gee Kong Ubon Ratchathani đưa đến Bệnh viện Sunpasitthiprasong nhưng đã tử vong trên đường đi do vết thương quá nặng. Cảnh sát cho biết hung thủ là Nopporn, 58 tuổi; người này sau đó đã ra đầu thú tại Đồn Cảnh sát Mueang Ubon Ratchathani.

Người đàn ông đã bị đâm tử vong sau khi vào can một cặp vợ chồng đang cãi nhau.

Anh Wittaya, 35 tuổi và là người thân của nạn nhân, chia sẻ với Kênh 8 rằng anh Thachakit đang ở một cửa hàng tạp hóa cách nhà khoảng 100 mét thì nghe thấy tiếng một cặp vợ chồng – ông Nopporn và vợ – đang cãi vã tại một nhà hàng ở phía bên kia đường. Lo ngại cho sự an toàn của người phụ nữ, anh Thachakit đã đến can ngăn, dẫn đến việc xảy ra xô xát giữa anh và ông Nopporn.

Anh Wittaya cho biết vụ cãi vã sau đó đã kết thúc và các bên đã giải tán. Tuy nhiên, anh Thachakit đã quay lại cửa hàng tạp hóa vì nhận ra mình đã để quên điện thoại di động ở đó.

Nghi phạm đã đến đầu thú sau khi đâm tử vong nạn nhân.

Theo lời người thân, Nopporn đã lái xe máy ngang qua rồi dừng lại gần Thachakit. Sau đó, hắn tiến về phía nạn nhân, có lẽ vẫn bực tức về việc bị anh Thachakit can thiệp nên đã dùng dao đâm hai nhát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Wittaya cũng cho biết Nopporn thường xuyên tranh cãi với những người lái xe đỗ phương tiện bên ngoài nhà hàng của mình, đồng thời hay gây gổ với vợ và bị cáo buộc có hành vi bạo hành vợ.

Kênh Channel 8 đưa tin cảnh sát đã buộc tội Nopporn theo Điều 290 của Bộ luật Hình sự, quy định về hành vi hành hung dẫn đến tử vong. Tội danh này có mức án tù từ 3 đến 15 năm.

Có nên can thiệp vào các cuộc cãi vã, xô xát?

Vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Thái Lan đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội về những rủi ro mà người dân có thể gặp phải khi can thiệp vào các vụ bạo lực gia đình.

Một số người cho rằng người ngoài cuộc thường bị chỉ trích vì không ra tay giúp đỡ, trong khi những người khác lại nhận định rằng việc can thiệp có thể đặt họ vào tình thế nguy hiểm nghiêm trọng, thậm chí mất mạng.

Vậy chúng ta có nên can thiệp vào các cuộc cãi vã, xô xát xảy ra ở ngoài đường hoặc ngay trước mắt chúng ta hay không?

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, việc can thiệp trực tiếp vào các vụ xô xát, cãi vã ngoài đường là hành động chứa đựng rất nhiều rủi ro nguy hiểm và không được khuyến khích đối với người dân bình thường. Khi hai bên đang trong trạng thái kích động và mất kiểm soát, sự xuất hiện đột ngột của một người lạ có thể vô tình biến bạn thành mục tiêu trút giận tiếp theo của họ.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, nguyên tắc đầu tiên là bạn cần giữ một khoảng cách đủ xa nhằm quan sát và đánh giá chính xác tính chất của vụ việc. Thay vì tự mình lao vào giải quyết bằng chân tay, giải pháp thông minh và hiệu quả nhất là lập tức gọi điện thông báo cho lực lượng công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất.

Nếu tình huống xảy ra ở nơi đông người, bạn có thể hô hoán hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh như bảo vệ, tài xế để cùng nhau tạo áp lực đám đông buộc các bên dừng lại. Trong trường hợp có người bị thương nặng, việc ưu tiên lúc này là phối hợp gọi xe cấp cứu hoặc hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện sau khi đám đông đã tạm vãn. Hãy luôn ghi nhớ rằng việc bảo vệ an toàn tính mạng cho chính bản thân mình và những người xung quanh phải luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi tình huống xã hội. Sự bình tĩnh, tỉnh táo và tuân thủ pháp luật chính là chiếc chìa khóa vàng giúp bạn xử lý các xung đột ngoài đường một cách văn minh, an toàn nhất.