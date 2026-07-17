Khói cháy rừng phủ kín sân chung kết World Cup 2026, FIFA đối mặt nỗi lo lớn

Khói từ cháy rừng Canada bao trùm sân MetLife, khiến chất lượng không khí đạt mức nguy hiểm cho sức khoẻ và làm dấy lên lo ngại trước chung kết World Cup 2026.

Theo Marca, lớp khói dày từ các vụ cháy rừng đang hoành hành tại Canada đã bao phủ khu vực sân MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ). Đây là sân vận động nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Khói từ các đám cháy rừng tại Canada đã khiến chất lượng không khí ở các bang New York, New Jersey và Connecticut đạt ngưỡng có hại cho sức khỏe. Giới chức cảnh báo tình trạng này có thể kéo dài do điều kiện thời tiết tiếp tục khiến khói lan rộng khắp khu vực.

Nắng nóng càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch, đặc biệt đối với những người phải ở ngoài trời trong thời gian dài.

Khói từ đám cháy rừng tại Canada đã khiến chất lượng không khí ở bang New York, New Jersey và Connecticut đạt ngưỡng có hại cho sức khỏe. (Ảnh: AP)

Thành phố New York bắt đầu chịu ảnh hưởng của khói cháy rừng từ đầu tuần này. Theo dự báo, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về khu vực vào cuối tuần và có thể giúp xua tan phần lớn khói mù trước trận chung kết. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu thời tiết nóng và khói mù vẫn kéo dài, điều đó có thể tạo ra điều kiện thi đấu rất khó khăn.

Sở Y tế bang New York khuyến cáo người dân tránh các hoạt động thể lực cường độ cao ngoài trời, ở trong nhà có điều hòa nếu có thể và đóng kín cửa sổ. Cơ quan y tế cũng khuyến nghị các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh nền nên hạn chế ra ngoài.

Dự kiến hơn 80.000 khán giả sẽ có mặt tại sân MetLife để theo dõi trận chung kết giữa đương kim vô địch Argentina và nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha. Ngoài ra, khoảng 50.000 người được cho là sẽ tập trung tại Công viên Trung tâm (Central Park) ở Manhattan để theo dõi trận đấu qua màn hình lớn.

Theo dự báo, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về khu vực vào cuối tuần và có thể giúp xua tan phần lớn khói mù trước trận chung kết World Cup diễn ra vào Chủ nhật. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu thời tiết nóng và khói mù vẫn kéo dài, điều đó có thể tạo ra điều kiện thi đấu rất khó khăn.

Các cầu thủ có thể đối mặt với những rủi ro về sức khỏe nếu chất lượng không khí không được cải thiện trước ngày thi đấu. Các chuyên gia cho rằng việc thi đấu trong điều kiện khói mù kết hợp với nền nhiệt cao sẽ buộc các đội phải đặc biệt chú trọng đến việc bù nước và làm mát cơ thể trong suốt trận đấu.

Đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vẫn chưa lên tiếng và đưa ra giải pháp cho vấn đề này.