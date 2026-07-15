FIFA phá vỡ quy tắc của chính mình cho trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina

FIFA không còn lựa chọn nào khác.

Sân vận động Mercedes-Benz đã được đổi tên thành Sân vận động Atlanta phục vụ World Cup theo các quy định của FIFA và sẽ là nơi diễn ra trận đấu giữa Anh và Argentina. FIFA có những quy định nghiêm ngặt liên quan đến thương hiệu và quảng cáo tại giải đấu mùa hè này ở Hoa Kỳ, Canada và Mexico, thế nên sân vận động này buộc phải đổi tên.

Trước giải đấu, FIFA đã gửi một danh sách các yêu cầu liên quan đến quảng cáo tại các sân vận động đăng cai, nhằm bảo vệ các nhà tài trợ của giải đấu. Sân vận động Mercedes-Benz là một trong những địa điểm phải đổi tên, trong khi các logo, chữ viết và huy hiệu trên sân phải được che đi.

Tuy nhiên, FIFA tỏ ra bất lực trong nỗ lực che phủ logo Mercedes khổng lồ nằm trên mái của sân vận động Mercedes-Benz, nơi sẽ diễn ra trận bán kết giữa Anh và Argentina sắp tới.

Sân vận động Mercedes-Benz. Ảnh: Getty

Sân vận động này vốn là sân nhà của đội NFL Atlanta Falcons và đội bóng MLS Atlanta United. Nó đã được hưởng sự miễn trừ đặc biệt để giữ logo khổng lồ trên mái nhà.

Đầu năm nay, tờ The Athletic đưa tin rằng địa điểm này không tìm ra cách nào để che phủ huy hiệu khổng lồ trên mái mà không gây ra hư hại đáng kể.

Mái che di động, nơi đặt logo Mercedes, được tạo thành từ tám cánh, mỗi cánh nặng 500 tấn và dài 220 feet (khoảng 67 mét).

Sân vận động đã được miễn trừ và phần mái vẫn đóng trong suốt giải đấu, với hệ thống điều hòa không khí được bật để duy trì môi trường mát mẻ giữa cái nóng gay gắt bên ngoài sân.

Sân vận động không thể che được logo khổng lồ trên mái nên đã được FIFA miễn trừ quy định. Ảnh: Press

Trong một tài liệu dài do FIFA cung cấp, The Athletic đưa tin rằng các sân vận động đã đồng ý với yêu cầu rằng không được có quảng cáo, tiếp thị, quảng bá, bán hàng, cấp phép, bảng hiệu hoặc bất kỳ hình thức nhận dạng thương mại nào khác trên bất kỳ khán đài, bảng điểm, ghế ngồi, lưng ghế, đồng hồ thời gian, đồng phục nhân viên, thẻ nhân viên, hàng rào hoặc bất kỳ nơi nào khác bên trong, xung quanh hoặc trong không phận phía trên và xung quanh sân vận động, ngoại trừ những gì được lắp đặt bởi, hoặc theo chỉ đạo của FIFA hoặc được FIFA phê duyệt bằng văn bản.

Logo Mercedes sẽ xung đột trực tiếp với các đối tác của FIFA là Hyundai và Kia.

Hàng loạt sân vận động tổ chức World Cup đã phải đổi tên và che logo một cách khắt khe

Nguồn: Mirror