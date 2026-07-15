Nắng nóng đe dọa hương vị phô mai 800 năm tuổi

Nhắc đến Italy, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới pizza, mì Ý hay những bánh phô mai Parmigiano Reggiano trứ danh.

Tuy nhiên, trong mùa hè năm nay, nắng nóng trên 40°C đang khiến Parmigiano Reggiano - loại phô mai hơn 800 năm tuổi - phải đối mặt với một thử thách chưa từng có.

Tại vùng Emilia-Romagna, khi nhiệt độ vượt 40°C, đàn bò ăn ít hơn, nằm nhiều hơn và sản lượng sữa có thể giảm tới 10%. Trong khi đó, sữa là nguyên liệu quan trọng để sản xuất phô mai. Các trang trại buộc phải chạy quạt và hệ thống phun sương làm mát suốt ngày đêm để bảo vệ đàn bò.

Ông Nicola Bertinelli - Chủ tịch Hiệp hội Phô mai Parmigiano Reggiano - nói: "Gia súc rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Khi trời nóng, chúng ăn ít hơn, chân bị sưng lên nên nằm nghỉ nhiều hơn, và kết quả là lượng sữa cũng giảm theo".

Không chỉ đàn bò chịu áp lực. Các kho bảo quản phô mai Parmigiano Reggiano trong thời gian ủ kéo dài từ 1 đến 3 năm cũng phải tăng cường làm lạnh để bảo vệ sản phẩm, kéo theo hóa đơn điện tăng khoảng 30%.

(Ảnh: AP)

Ông Giancarlo Ravanetti - Tổng Giám đốc Công ty Magazzini Generali Delle Tagliate - cho biết: "Trong những ngày nóng nhất, lượng điện tiêu thụ tại kho của chúng tôi tăng từ khoảng 8.500 lên tới 12.000 kilowatt mỗi ngày. Nhiệt độ cao vào ban đêm gây ảnh hưởng đặc biệt lớn".

Ngành sản xuất phô mai Parmigiano Reggiano - biểu tượng của Italy - hiện mang lại khoảng 4,5 tỷ Euro doanh thu mỗi năm và hơn một nửa sản lượng được xuất khẩu.

Những cánh đồng cỏ, đàn bò sữa cho tới chuỗi sản xuất phô mai đã tồn tại hơn 800 năm đều đang phải thích nghi với nhiệt độ ngày càng khắc nghiệt. Và để gìn giữ hương vị phô mai nổi tiếng này, có lẽ thứ cần được bảo vệ trước tiên lại chính là môi trường tạo nên nó.