Vì sao Tây Ban Nha lại được viết tắt là ESP tại World Cup trong khi tên tiếng Anh của quốc gia này là “Spain”?

Đây không phải là sự nhầm lẫn của đài truyền hình, mà là kết quả của các quy tắc đặt mã quốc gia nghiêm ngặt từ FIFA.

Người hâm mộ bóng đá khi theo dõi các trận đấu tại World Cup 2026, đặc biệt là trong trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp, có thể nhận thấy một chi tiết thú vị trên bảng tỉ số: Tây Ban Nha được viết tắt là ESP thay vì SPA (viết tắt từ tên tiếng Anh - Spain). Đây không phải là sự nhầm lẫn của đài truyền hình, mà là kết quả của các quy tắc đặt mã quốc gia nghiêm ngặt từ FIFA.

Quy định mã quốc gia của FIFA

FIFA xác định mã ba chữ cái cho các quốc gia tham dự dựa trên tên gọi chính thức bằng ngôn ngữ bản địa hoặc các bản dịch truyền thống sang tiếng Pháp chứ không phải lấy từ tên tiếng Anh như nhiều người hay nhầm tưởng.

Đối với Tây Ban Nha, mã ESP được lấy trực tiếp từ tên gọi España trong tiếng Tây Ban Nha hoặc Espagne trong tiếng Pháp. Cách làm này giúp các mã định danh đồng nhất với tiêu chuẩn hành chính quốc tế, thay vì chỉ dựa vào cách gọi thông dụng trong tiếng Anh.

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Sự khác biệt trong cách trình bày của các đài truyền hình

Tuy nhiên, các đài truyền hình có thể ký hiệu tên viết tắt khác nhau trên bảng tỷ số hiển thị. Ví dụ như tại Vương quốc Anh, hai nhà đài lớn là ITV và BBC có quan điểm khác nhau về việc hiển thị các mã này. ITV lựa chọn tuân thủ nghiêm ngặt theo mã chính thức của FIFA nhằm duy trì tính thống nhất với luồng phát sóng quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả xem ITV sẽ thấy các mã như ESP, KSA cho Ả Rập Xê Út hay các mã tương tự trên toàn cầu.

Ngược lại, BBC thường ưu tiên sử dụng phong cách riêng của đài. Họ có xu hướng chuyển đổi sang các tên viết tắt đã được Anh hóa để khán giả trong nước dễ nhận diện hơn. Một ví dụ điển hình là mã KSA (viết tắt của Kingdom of Saudi Arabia - Vương quốc Ả Rập Xê Út) thường được BBC thay đổi thủ công thành SAU, vốn gần gũi với cách viết tiếng Anh quen thuộc hơn (Saudi Arabia).

Việc các mã quốc gia trong thể thao thường có vẻ khó hiểu hoặc khác biệt so với tiếng Anh xuất phát từ lịch sử lâu đời của các tổ chức như FIFA hay Ủy ban Olympic Quốc tế. Trong những năm đầu thành lập, các tổ chức này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các nhà quản trị và nhà ngoại giao Pháp. Do đó, hệ thống mã hóa đã được xây dựng dựa trên tiếng Pháp hoặc các thỏa hiệp ngôn ngữ trung lập, tạo nên một chuẩn mực được áp dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

Đối với người hâm mộ tại Việt Nam, dù ngôn ngữ truyền dẫn có thể khác biệt, việc nắm rõ quy tắc này giúp chúng ta hiểu hơn về cách vận hành chuyên nghiệp của bóng đá thế giới. Những mã như ESP hay KSA không chỉ đơn thuần là chữ viết, mà là sự tôn trọng đối với ngôn ngữ bản địa và lịch sử hình thành của các liên đoàn thể thao quốc tế.

Nguồn: Mirror