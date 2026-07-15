Tại sao trái bóng World Cup ở vòng bán kết lại khác?

Trái bóng này cũng sẽ được sử dụng trong trận chung kết và tranh hạng ba.

Trái bóng được sử dụng trong các vòng đấu đầu tiên của World Cup đã được thay thế cho vòng bán kết.

Trái bóng thi đấu adidas Trionda Final FIFA World Cup 2026 xuất hiện trước trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha tại sân vận động Dallas vào ngày 14 tháng 7 trông không giống những quả bóng trước đó suốt cả giải đấu.

Thay vì chỉ cập nhật màu sắc của trái bóng hiện tại, adidas đã chọn giới thiệu một thiết kế hoàn toàn độc đáo dành riêng cho các trận bán kết, chung kết và trận tranh hạng ba. Đây là cột mốc lịch sử, dù có phần lạ lẫm, lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu này, chuyển dịch từ việc chỉ thay đổi hình ảnh thông thường sang mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt khi bước vào vòng bốn đội mạnh nhất.

Trái bóng adidas Trionda Final FIFA World Cup 2026

Phiên bản bóng Trionda Final hoàn toàn mới đã bỏ lại những màu đỏ, xanh lá và xanh dương rực rỡ đã thấy ở các vòng loại trực tiếp trước đó, thay vào đó là lựa chọn phối màu vàng, đen và trắng ấn tượng. Lớp hoàn thiện màu vàng đóng vai trò như một lời tri ân trực quan đến chiếc cúp vô địch World Cup biểu tượng, tạo sự tương phản mạnh mẽ với phần nền tối để mang lại cho trái bóng một bản sắc tinh tế trên sân cỏ.

Một cập nhật quan trọng khác trong cách trình bày hình ảnh là phương pháp sử dụng kiểu chữ táo bạo, lồng ghép tên các thành phố đăng cai vòng chung kết vào các mảng đồ họa của trái bóng. Các địa điểm lớn như Dallas, Atlanta, Miami và New York New Jersey trở thành tâm điểm trong các khối thiết kế chính, trong khi các thành phố đăng cai khác xuất hiện ở những chi tiết hình tam giác nhỏ hơn, tạo nên một câu chuyện hình ảnh nhiều lớp cho người hâm mộ.

Trái bóng Trionda được dùng trong các trận trước

Mặc dù trải qua sự thay đổi lớn về mặt thẩm mỹ, kiến trúc bên dưới của trái bóng Trionda Final vẫn hoàn toàn giống với quả bóng được sử dụng trong các vòng đấu loại trực tiếp trước đó. Cấu trúc bốn tấm đảm bảo rằng các cầu thủ không cảm thấy bất kỳ sự khác biệt nào về cách trái bóng vận hành, cho dù họ đang thi đấu trong cái nóng gay gắt hay trong môi trường mát mẻ.

Khi trái bóng mới được công bố vào đầu tháng này, chủ tịch FIFA cho biết: "Trái bóng Trionda Final cho bốn trận đấu cuối cùng của FIFA World Cup đã có mặt tại đây. Trái bóng Trionda biểu tượng đã mang lại rất nhiều niềm vui mỗi khi nó chạm vào lưới trong kỳ FIFA World Cup này và nó thể hiện một cách hoàn hảo sự đoàn kết và niềm đam mê của các quốc gia đăng cai giải đấu là Canada, Mexico và Hoa Kỳ. Đối với bốn trận đấu cuối cùng của giải đấu, Trionda Final này sẽ nằm dưới chân của những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh."

Cần lưu ý rằng giá bán của các phiên bản quả bóng này thường rơi vào khoảng 165 USD (4.200.000 VNĐ).

Nguồn: Mirror