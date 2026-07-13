Hãng hàng không Na Uy đổi logo sang British Airways sau khi đội tuyển quốc gia thua Anh tại World Cup

Trước trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy, một "màn cá cược" thú vị không diễn ra trên các nền tảng cá cược thể thao mà xuất hiện ngay trên mạng xã hội giữa hai hãng hàng không.

Theo đó, mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm hãng hàng không Na Uy Norwegian Air Shuttle đã công khai thách thức British Airways trên Instagram sau khi cặp đấu được xác định.

"Chào @british_airways, muốn cược một ván không? Nếu Na Uy thắng, các bạn phải đổi ảnh đại diện Instagram sang logo của chúng tôi trong một ngày. Còn nếu Anh thắng thì chúng tôi sẽ làm điều ngược lại. Chốt nhé?", Norwegian viết.

British Airways nhanh chóng chấp nhận lời thách đấu với lời đáp đầy hài hước: "Đừng đặt cược vào thứ mà các bạn không thể thắng."

Màn "đấu khẩu" đầy hài hước được chia sẻ

Màn tương tác nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều hãng hàng không khác. Malaysia Airlines bình luận: "Chúng tôi sẽ vừa xem vừa thưởng thức món satay và đồ uống đặc trưng." Trong khi đó, Austrian Airlines dí dỏm viết: "Hai bạn cứ tranh logo đi, còn chúng tôi sẽ mang schnitzel."

Trước ngày diễn ra trận đấu, đại diện hai hãng còn đăng tải một video "bắt tay" tại trụ sở British Airways, chính thức xác nhận thỏa thuận đổi logo. Trong những ngày trước trận đấu, cả hai tiếp tục liên tục "cà khịa" nhau trên mạng xã hội.

British Airways hỏi: "Đến ngày rồi đấy @flynorwegian, hồi hộp chưa?" và Norwegian đáp lại ngắn gọn: "Bình tĩnh thôi."

Ông Eivind Hammer Myhre, người phát ngôn của Norwegian Air Shuttle, cho biết ý tưởng này xuất phát từ chính đội ngũ mạng xã hội của hãng.

"Nhưng một vụ cá cược thì sẽ không còn thú vị nếu không có rủi ro. Chúng tôi nghĩ, thứ dễ nhìn thấy nhất để mang ra cá cược chính là logo của mình," ông nói.

Erling Haaland trong trận đấu với Anh (Ảnh: Reuters)

Theo ông Myhre, dù rất hài lòng với ý tưởng này, hãng không ngờ chiến dịch lại tạo hiệu ứng lớn đến vậy: "Những bài đăng đã tiếp cận hàng chục triệu người trên khắp thế giới. Điều đáng mừng nhất là gần như mọi phản hồi đều rất tích cực."

Ông cũng cho biết ban đầu Norwegian lo ngại British Airways có thể không hưởng ứng trò đùa này, nhưng hãng hàng không Anh đã tham gia rất nhiệt tình.

"Cuối cùng, điều này gần như không còn là một vụ cá cược nữa mà trở thành màn hợp tác thú vị giữa hai hãng hàng không và dường như là cả Internet."

Dù vậy, trước giờ bóng lăn, người phát ngôn của Norwegian vẫn không quên "chốt hạ" bằng một lời trêu đùa: "Đội Na Uy mạnh nhất sẽ chiến thắng."

Hãng hàng không Norwegian Air đổi logo sau trận cá cược

Sau khi đội tuyển Anh đánh bại Na Uy để giành quyền vào bán kết World Cup 2026, Norwegian Air Shuttle đã thực hiện đúng lời hứa, đổi ảnh đại diện trên Instagram sang logo của British Airways trong vòng 24 giờ, cùng với đó là thông điệp:

"Dù hành trình World Cup của chúng tôi đã khép lại, nhưng màn cá cược thân thiện này sẽ luôn ở trong trái tim tất cả chúng ta." Hãng cũng gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Anh và British Airways "Chúng tôi chúc đội tuyển Anh và British Airways mọi điều tốt đẹp ở vòng bán kết, đồng thời chân thành hy vọng các bạn sẽ đưa bóng đá trở về nhà."

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Anh sẽ chạm trán Argentina ở trận bán kết World Cup 2026 diễn ra tại Atlanta.

Nguồn: Business Insider, Reuters