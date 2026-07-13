Không ngờ cũng tồn tại clip dễ thương cỡ này: Haaland và Bellingham thi nhau nói tiếng Việt

Sự ngọng ngịu của 2 người hùng khiến netizen thích thú.

Sau trận tứ kết World Cup 2026 đầy kịch tính giữa Na Uy và Anh, sự chú ý của người hâm mộ không chỉ đổ dồn vào những diễn biến trên sân cỏ mà còn hướng về một khoảnh khắc hậu trường đầy thú vị giữa cặp bạn thân Erling Haaland và Jude Bellingham trong quá khứ.

Đoạn clip này vốn được câu lạc bộ Borussia Dortmund thực hiện và đăng tải nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, thời điểm mà cả Haaland và Bellingham còn chung màu áo tại giải Đức. Đây là một phần trong chương trình chào năm mới dành cho cổ động viên khu vực châu Á. Tại đây, hai cầu thủ trẻ đã được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền của Việt Nam, từ khâu bày biện trang trí cho đến thử thách viết cụm từ "Chúc mừng năm mới".

Haaland và Bellingham thi nhau viết và nói tiếng Việt (Video: Borussia Dortmund).

Cả hai ngôi sao tỏ ra vô cùng hào hứng với trải nghiệm mới mẻ này. Họ cẩn thận nắn nót từng nét chữ lên một tấm bảng nhỏ rồi cố gắng phát âm thật to bằng tiếng Việt. Dù giọng điệu còn ngọng nghịu và chưa thực sự chính xác, nhưng sự chân thành và biểu cảm dễ thương của bộ đôi đã mang lại nhiều tiếng cười cho người xem. Sau khi được chia sẻ lại, đoạn video lập tức nhận về tương tác khủng, nhất là từ người hâm mộ Việt Nam.

Mặc dù hành trình của đội tuyển Na Uy tại World Cup lần này phải dừng lại ở vòng tứ kết, giải đấu vẫn đánh dấu một cột mốc lịch sử khi họ trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau gần ba thập kỷ vắng bóng. Trong vai trò thủ lĩnh, tiền đạo sinh năm 2000 đã thể hiện phong độ ghi bàn xuất sắc và là cái tên nổi bật xuyên suốt giải đấu.

Jude Bellingham và đồng đội vừa tiễn bạn thân Erling Haaland cùng tuyển Na Uy về nước (Ảnh: Getty)

Đây không phải là lần đầu tiên những tư liệu cũ thời trẻ của tiền đạo Na Uy gây bão mạng xã hội. Trước đó, một video ghi lại cảnh anh đọc rap lúc 16 tuổi cùng nhóm bạn mang tên Flow Kingz cũng từng bị “đào lại” và thu hút hàng triệu lượt xem.