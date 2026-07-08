Erling Haaland có phản ứng cực hài khi bị ví giống Majin Buu trong Dragon Ball

Erling Haaland khiến người hâm mộ thích thú khi tự mình phản hồi meme so sánh ngoại hình với Majin Buu trong Dragon Ball.

Tiền đạo Erling Haaland đang là một trong những chân sút nổi bật nhất tại World Cup 2026. Tuy nhiên, giữa lịch thi đấu bận rộn cùng tuyển Na Uy, ngôi sao của Man City vẫn dành thời gian lướt mạng xã hội và tương tác với những bài đăng nói về mình. Mới đây, anh đã khiến người hâm mộ bật cười khi trực tiếp phản hồi một meme so sánh bản thân với Majin Buu trong Dragon Ball.

Haaland bị so sánh với Majin Buu

Thời gian gần đây, tài khoản Instagram HIDDEN® liên tục đăng tải những nội dung xoay quanh World Cup 2026. Một trong số đó là bài viết tổng hợp các meme so sánh Erling Haaland với Majin Buu - phản diện nổi tiếng của Dragon Ball Z.

Phần chú thích của bài đăng viết: "Người hâm mộ cho rằng Erling Haaland trông rất giống Majin Buu. Majin Buu là phản diện chính trong Dragon Ball Z, được Babidi hồi sinh sau khi được phù thủy Bibidi tạo ra. Đây là sinh vật ma thuật nổi tiếng với khả năng tái sinh, sức mạnh khủng khiếp và năng lực biến con người thành kẹo."

Bài đăng nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ đùa rằng khuôn mặt của Haaland có nhiều nét giống nhân vật mang tính biểu tượng của Dragon Ball.

Điều thú vị là loạt meme này không chỉ so sánh tiền đạo người Na Uy với Majin Buu phiên bản gốc mà còn đặt anh cạnh cả Super Buu lẫn Kid Buu, khiến nhiều fan càng thêm thích thú.

Chính Haaland cũng lên tiếng

Điểm hài hước nhất của câu chuyện xuất hiện khi chính Erling Haaland bước vào phần bình luận.

Khoảng 17 giờ trước thời điểm bài viết gốc được đăng tải, chân sút người Na Uy để lại một câu trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng đầy dí dỏm: "I mean i dont disagree." (Tạm dịch: Ý tôi là... tôi cũng không phản đối điều đó.)

Bình luận này ngay lập tức được tài khoản HIDDEN® ghim lên đầu và nhanh chóng thu về hơn 50.000 lượt thích.

Nếu có ai thắc mắc đây có thực sự là tài khoản của Haaland hay không thì câu trả lời là có. Khi truy cập vào tài khoản để lại bình luận, người dùng sẽ thấy đó chính là tài khoản Instagram chính thức của Erling Haaland với hơn 54 triệu người theo dõi.

Haaland đang rất chăm tương tác trên mạng xã hội

Đáng chú ý, đây không phải lần duy nhất Haaland xuất hiện dưới phần bình luận của những bài đăng liên quan đến mình.

Khoảng 5 ngày trước, ngay trước trận đấu vòng 1/8 giữa Brazil và Na Uy tại World Cup 2026, tài khoản Instagram Stay Humble Central đã đăng tải một đoạn video AI chế lại phân cảnh nổi tiếng "A Thousand Miles" trong bộ phim White Chicks.

Trong video này, nhân vật của Terry Crews được thay bằng Vinicius Jr., còn Haaland được ghép vào vai do Marlon Wayans thể hiện.

Không lâu sau khi video được đăng tải, Haaland tiếp tục xuất hiện trong phần bình luận, thậm chí còn trực tiếp gắn thẻ Vinicius Jr. với lời nhắn: "Hahahahaha @vinijr we need to recreate this." (Tạm dịch: Hahahahaha @vinijr chúng ta phải quay lại cảnh này mới được.)

Bình luận hài hước của Haaland nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt phản hồi. Lượng tương tác lớn đến mức nhiều người dùng cho biết phần bình luận của bài đăng tải rất chậm, thậm chí khó mở trên một số thiết bị.

Có thể thấy, dù đang tập trung cùng tuyển Na Uy chinh chiến tại World Cup 2026, Erling Haaland vẫn giữ được sự hài hước quen thuộc. Ngay cả khi bị cư dân mạng ví mình với Majin Buu của Dragon Ball, tiền đạo này cũng sẵn sàng đón nhận bằng một phản ứng đầy vui vẻ thay vì khó chịu.