Nhật Bản công bố con số kỷ lục 1.004 tỷ yên, Việt Nam đứng đầu

Đồng yên suy yếu là một trong những yếu tố chính tạo nên kỷ lục này.

Lượng kiều hối chuyển từ Nhật Bản ra nước ngoài lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ yên trong năm tài khóa 2025, phản ánh sự gia tăng của lực lượng lao động nước ngoài tại nền kinh tế hàng đầu châu Á.

Dữ liệu mới nhất của Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy tổng giá trị kiều hối gửi từ Nhật Bản ra nước ngoài trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2025 đạt 1.004 nghìn tỷ yên (6,2 tỷ USD), tăng 11,5% so với năm trước và cao gấp hơn 2 lần mức 464,8 tỷ yên ghi nhận trong năm tài khóa 2015.

Một trong những nguyên nhân thúc đẩy dòng kiều hối tăng là sự suy yếu của đồng yên. Khi đồng nội tệ mất giá, người lao động nước ngoài phải chuyển số tiền lớn hơn tính theo yên để đảm bảo gia đình ở quê nhà nhận được cùng một giá trị ngoại tệ.

Bên cạnh đó, việc gia tăng các giao dịch chuyển tiền quốc tế cũng tạo thêm áp lực giảm giá đối với đồng tiền Nhật Bản.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia nhận kiều hối lớn nhất từ Nhật Bản trong năm tài khóa 2025 với 288,8 tỷ yên (1,78 tỷ USD). Indonesia đứng thứ hai với 89,8 tỷ yên, tiếp theo là Philippines với 67,2 tỷ yên.

Theo khảo sát năm 2024 của Hiệp hội Dịch vụ Thanh toán Nhật Bản đối với lao động nước ngoài, khoảng 95% lao động châu Á tại Nhật gửi tiền về quê nhà để hỗ trợ gia đình, trong khi 13,5% thực hiện chuyển khoản nhằm mua hàng hoặc gửi vào tài khoản cá nhân tại nước sở tại.

Tính đến tháng 10/2025, Nhật Bản có khoảng 2,57 triệu lao động nước ngoài, tăng 11,7% so với một năm trước đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết.

Trong đó, Việt Nam là nguồn cung lao động nước ngoài lớn nhất với khoảng 606.000 người, tiếp theo là Trung Quốc với khoảng 432.000 người và Philippines với khoảng 261.000 người.

Chính phủ Nhật Bản dự báo dân số người nước ngoài tại nước này sẽ tăng lên khoảng 5,86 triệu người vào năm 2040.

Theo Japan Times﻿