Bạn có nhận ra không: Cầu thủ thời nay hút fan theo cách khác hẳn thời xưa

Khi những gã khổng lồ sân cỏ trở thành hình mẫu cho đàn ông hiện đại.

Khái niệm về một người hùng trong thể thao đã trải qua một cuộc lột xác đầy ngoạn mục trong thập kỷ qua. Nếu như ở những thập niên trước, đàn ông thường say mê những huyền thoại sân cỏ chỉ vì kỹ năng thiên bẩm, những cú sút xa không tưởng hay mái tóc lãng tử đầy phong trần, thì ngày nay, thước đo của sự ngưỡng mộ đã xoay trục và được mở rộng hơn rất nhiều.

Sự chuyển dịch trong hệ giá trị của phái mạnh

Hào quang trên sân cỏ giờ đây chỉ được coi là điều kiện cần. Điều kiện đủ để một cầu thủ có thể chiếm lĩnh tâm trí và sự dõi theo của những người đàn ông hiện đại chính là cách họ kiến tạo cuộc đời ngoài đường biên.

Sự chuyển dịch này không chỉ là một trào lưu nhất thời mà là hệ quả tất yếu từ sự thay đổi trong hệ giá trị của đàn ông thời đại mới. Chúng ta không còn tìm kiếm những hình mẫu hoàn hảo không tì vết hay những siêu nhân xa lạ, thay vào đó, chúng ta khao khát những người đàn ông biết cách làm chủ cuộc chơi.

Các nghiên cứu về tâm lý học thể thao tại Đại học Loughborough (Anh Quốc) đã chỉ ra rằng, người hâm mộ hiện đại đang chuyển dịch từ việc thần tượng hóa cầu thủ dựa trên kết quả thi đấu sang việc đồng nhất bản thân với giá trị sống của vận động viên. Theo lý thuyết về "Sự đồng nhất xã hội" (Social Identity Theory), khi một cá nhân lựa chọn theo dõi một vận động viên, họ thực chất đang tìm kiếm sự xác nhận cho những giá trị mà chính họ đang theo đuổi trong đời thực, như sự kỷ luật trong công việc, tư duy quản trị rủi ro hay cách xây dựng hình ảnh cá nhân chỉn chu. Đây không còn là sự hâm mộ thuần túy, mà là một quá trình "thần tượng hóa có chọn lọc" nhằm củng cố bản sắc của chính người xem.

Bạn hâm mộ ai, điều đó cũng nói lên con người bạn

Khi chúng ta hâm mộ cầu thủ không chỉ còn vì bàn thắng

Chúng ta có thể thấy ví dụ dễ dàng bằng cách nhìn vào những ngôi sao bóng đá đang “hút fan” nhất tại World Cup năm nay: Lionel Messi, Erling Haaland và Jude Bellingham. Họ không chỉ là những cái tên hàng đầu mà còn là ba trường phái sống động, đại diện cho những giá trị mà nam giới có gu ngày nay đặc biệt trân trọng.

Với Messi, đó là biểu tượng của sự tự chủ và tư duy đế chế. Anh không dừng lại ở việc là một cầu thủ, mà đã hóa thân thành một nhà quản trị với tầm nhìn chiến lược. Từ chuỗi khách sạn MiM Hotels đến các dự án đầu tư công nghệ tại Mỹ, Messi cho thấy một người đàn ông thành đạt phải là người biết chuyển hóa giá trị trên sân cỏ thành tài sản bền vững. Cách anh chung thủy, yêu thương và luôn là người chồng, người cha tốt cũng là một hình mẫu được hoan nghênh.

Người ta hâm mộ Messi còn vì cách anh làm chồng, làm cha. Ảnh: Leo Messi/Instagram

Chuyển sang một thái cực khác, Erling Haaland lại thu hút nam giới bằng chủ nghĩa khắc kỷ và kỷ luật thép. Sự ám ảnh của Haaland với hiệu suất cá nhân, từ chế độ dinh dưỡng 6.000 calo mỗi ngày cho đến các bài tập phục hồi chuyên sâu, đã biến anh thành hình mẫu của sự kiểm soát cơ thể tuyệt đối. Đối với những người đàn ông làm việc trong môi trường áp lực cao, hình ảnh của Haaland giống như một lời nhắc nhở rằng thành công không bao giờ là kết quả của sự ngẫu hứng, mà là tổng hòa của những thói quen được rèn giũa hằng ngày.

Người ta hâm mộ Haaland còn là vì sự kỷ luật và năng lượng nhiệt huyết. Ảnh: GQ

Trong khi đó, Jude Bellingham lại là sự giao thoa hoàn hảo giữa phong cách lịch lãm và bản lĩnh thủ lĩnh. Việc anh trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu thời trang cao cấp không chỉ vì vẻ ngoài, mà vì phong thái điềm tĩnh và thông minh. Bellingham đại diện cho thế hệ mới: những người đàn ông không ngần ngại thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, nhưng vẫn giữ được sự sắc sảo và trách nhiệm với vai trò thủ lĩnh của mình. Họ cùng nhau tạo nên một bảng màu đa sắc về bản lĩnh đàn ông thế kỷ 21.

Người ta thích Jude Bellingham còn vì hình ảnh lịch lãm, thời trang của anh. Ảnh: Real Madrid

Khi bản lĩnh được định nghĩa bằng khả năng quản trị

Sâu xa hơn, sự thay đổi này phản ánh sự trưởng thành trong cách chúng ta định nghĩa về bản lĩnh. Trước đây, bản lĩnh phái mạnh thường gắn liền với sự mạnh mẽ có phần thô kệch hoặc khả năng chịu đựng đau đớn. Ngày nay, bản lĩnh được định nghĩa bởi khả năng quản trị: quản trị cảm xúc, quản trị tài chính và quản trị hình ảnh.

Thần tượng thể thao hiện đại đóng vai trò như những người cố vấn từ xa. Khi một cầu thủ công khai chia sẻ về chế độ tập luyện khắc nghiệt, về cách họ xử lý khủng hoảng truyền thông hay cách họ cân bằng cuộc sống gia đình, họ đang cung cấp cho người hâm mộ một bộ công cụ thực tế để áp dụng vào cuộc sống cá nhân.

Hãy nhìn vào cách truyền thông xã hội đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tiếp nhận các cầu thủ. Nếu ngày xưa, thông tin về cầu thủ chỉ qua những bài báo tóm tắt sau trận đấu, thì nay, mỗi người hâm mộ đều là một nhà quan sát trực tiếp. Chúng ta nhìn thấy họ trong phòng tập gym, trong những buổi họp kinh doanh, hay trong những giây phút đời thường bên gia đình. Sự kết nối này biến những ngôi sao triệu đô trở nên gần gũi như một người anh, một người bạn đồng hành. Chúng ta thấy chính mình trong nỗ lực hoàn thiện của họ.

Điều này tạo ra một vòng lặp tâm lý tích cực. Khi bạn hâm mộ một cầu thủ có tư duy quản lý tài chính xuất sắc, tiềm thức của bạn sẽ hướng đến việc tối ưu hóa ngân sách cá nhân. Khi bạn hâm mộ một cầu thủ có gu thời trang chỉn chu và hiểu biết, bạn đang nâng cao tiêu chuẩn thẩm mỹ của chính mình.

Sự kỷ luật của Haaland, tư duy đế chế của Messi hay phong thái của Bellingham, suy cho cùng, đều là những phiên bản khác nhau của sự xuất sắc. Đàn ông có gu không còn tìm kiếm những hình mẫu hoàn hảo không tì vết. Họ tìm kiếm sự chân thực. Họ thích những cầu thủ dám chia sẻ về những ngày tập luyện vất vả, những lúc khủng hoảng tâm lý hay những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Sự chân thực này tạo nên niềm tin. Và trong thế giới hiện đại đầy biến động, niềm tin là thứ tài sản quý giá nhất mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn tìm thấy ở những hình mẫu mà mình theo đuổi.

Ảnh: Getty

Công nghệ, dữ liệu và chuẩn sống mới

Không thể không nhắc đến vai trò của công nghệ và sự lên ngôi của dữ liệu trong việc định hình lại cách chúng ta theo dõi thể thao. Ngày nay, chúng ta có thể phân tích từng chỉ số của một cầu thủ, từ quãng đường di chuyển đến nhịp tim trong trạng thái tĩnh. Sự minh bạch này vô hình trung tạo ra một tiêu chuẩn sống mới: mọi thứ đều có thể định lượng, và mọi sự nỗ lực đều có thể tối ưu hóa.

Cầu thủ hiện đại không còn là những người giải trí thuần túy. Họ đã trở thành những vận động viên kỹ thuật số, những người sử dụng dữ liệu để cải thiện bản thân mỗi ngày. Đây chính là bài học lớn nhất mà thể thao mang lại cho người hâm mộ: cuộc đời của chúng ta cũng cần sự tối ưu hóa như vậy.

Việc hâm mộ một cầu thủ trong thời đại này thực chất là cách chúng ta khẳng định hệ giá trị của bản thân. Bạn là ai, bạn sẽ hâm mộ người như thế đó. Nếu bạn đề cao sự ổn định và tầm nhìn dài hạn, bạn sẽ thấy sự đồng điệu ở những cầu thủ đã xây dựng được nền móng tài chính vững chắc. Nếu bạn là người cầu tiến và theo đuổi sự hoàn hảo, bạn sẽ bị cuốn hút bởi những cá nhân không bao giờ thỏa mãn với giới hạn hiện tại của cơ thể.

Sự thay đổi trong cách hút fan ấy chính là minh chứng rõ nhất cho việc chúng ta, những người đàn ông, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cách nhìn nhận thế giới. Chúng ta không còn nhìn cầu thủ như những siêu nhân xa lạ, mà nhìn họ như những người đồng hành đầy cảm hứng trong hành trình khẳng định bản thân của mỗi người.

Công chúng ngày nay được tiếp cận với các cầu thủ ở nhiều góc độ hơn hẳn nhờ sự phát triển của mạng xã hội. Ảnh: Getty

Hành trình trở thành phiên bản tốt hơn

Chúng ta cần hiểu rằng, sự ngưỡng mộ ngày nay đã tiến hóa từ cảm xúc nhất thời sang sự lựa chọn chiến lược. Khi chọn một hình mẫu để theo dõi, chúng ta thực chất đang chọn một người thầy, một người dẫn dắt tư tưởng. Sự thay đổi trong cách các cầu thủ xây dựng thương hiệu cá nhân không chỉ nhằm mục đích thương mại, mà đó là cách họ tồn tại và phát triển trong một môi trường luôn phát triển, thay đổi và đào thải khắc nghiệt. Sự thành công của họ không chỉ nằm ở những chiếc cúp, mà nằm ở khả năng duy trì sức ảnh hưởng bền vững thông qua những giá trị sống tích cực.

Kết lại, việc thần tượng từ lâu đã không còn là một khái niệm mang tính tôn sùng mù quáng. Đó là một quá trình học hỏi không ngừng. Mỗi khi xem một trận đấu, thay vì chỉ dán mắt vào quả bóng, người đàn ông hiện đại quan sát cách họ di chuyển, cách họ ứng xử với đồng đội, cách họ đứng lên sau những thất bại. Những chi tiết nhỏ nhặt đó là những mảnh ghép quý giá để chúng ta tự vẽ nên bức chân dung của chính mình.

Sự thay đổi trong cách cầu thủ hút fan chính là sự phản chiếu hoàn hảo cho hành trình mà mỗi người đàn ông đang đi. Chúng ta không còn đi tìm những vị thần trên đỉnh cao sân cỏ, mà chúng ta đi tìm những người anh em cùng chung chí hướng, những người đang hằng ngày nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, trong một thế giới đòi hỏi sự chỉn chu, bản lĩnh và tư duy sắc bén. Đó mới chính là cốt lõi của sự ngưỡng mộ hiện đại, và cũng là lý do tại sao, bóng đá vẫn sẽ luôn là tấm gương soi rõ và thu hút phái mạnh. Chúng ta, những người đàn ông, đang cùng nhau tiến hóa, thông qua từng đường bóng và từng bài học từ những gã khổng lồ sân cỏ ấy. Và đó, chắc chắn, là một hành trình thú vị.