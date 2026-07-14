Quá xịn: ĐT Na Uy được Lực lượng Không quân hộ tống trên chuyến bay về nhà, Thái tử dẫn đầu đoàn ăn mừng 90.000 người

Cả Na Uy đã đón chào những người hùng trở về Oslo sau khi chia tay World Cup.

Đội tuyển bóng đá Na Uy đã được Lực lượng Không quân Na Uy hộ tống trên chuyến bay trở về Oslo sau khi tạo nên kỳ tích lọt vào vòng tứ kết World Cup. Video được quay từ trong chính chuyến bay đưa các người hùng trở về cho thấy 2 chiếc máy bay của Lực lượng Không quân quốc gia đã bay bên cạnh để bảo vệ an ninh cho đội bóng. Đây được coi là một đặc cách đặc biệt dành cho các thành viên của đội bóng đã làm bên lịch sử mới cho bóng đá Na Uy.

Lực lượng Không quân Na Uy bay bên cạnh bảo vệ an ninh cho đội bóng và thành viên đoàn

Đội bóng của Erling Haaland đã bị loại khỏi giải đấu vào ngày 11 tháng 7 sau khi để thua 1-2 trước Anh trong hiệp phụ ở vòng 8 đội mạnh nhất tại Miami, đây là thành tích tốt nhất của họ tại đấu trường này.

Sau khi đáp máy bay, các thành viên của đội tuyển bóng đá nam Na Uy và ban huấn luyện tham gia cuộc diễu hành trên xe buýt mui trần qua các con phố để ăn mừng thành tích của họ tại World Cup sau khi trở về Oslo, Na Uy, vào ngày 13 tháng 7.

Khoảng 90.000 người đã chào đón các cầu thủ Na Uy trở lại Oslo vào ngày 13 tháng 7 sau khi họ trở về quê nhà từ chuyến hành trình lịch sử lọt vào vòng tứ kết World Cup.

Đoàn người tụ tập để đón ĐT Na Uy

Đám đông đã phủ kín quảng trường trước cung điện hoàng gia ở thủ đô của Na Uy khi toàn đội đặt chân đến, và cùng nhau thực hiện màn ăn mừng chèo thuyền "Viking Row" nay đã nổi tiếng.

Thái tử Na Uy đánh trống và dẫn đầu đoàn ăn mừng

Thái tử Haakon, người kế vị ngai vàng của quốc gia 5,6 triệu dân này, đã dẫn đầu màn ăn mừng bằng một chiếc trống. Trước đó, ông cũng đã có mặt xem đội nhà thi đấu tại trận thua ở Miami.

"Thật không thể tin nổi khi thấy tất cả sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được và thấy cả nước đứng sau chúng tôi nhiều như thế nào," đội trưởng Martin Odegaard chia sẻ với đài truyền hình công cộng NRK.

"Nó thực sự rất tuyệt vời," tiền vệ kiến thiết của Arsenal nói thêm.

Trong khi đó, siêu sao của đội - Erling Haaland đã hạ cánh xuống Na Uy vào đầu ngày và được chụp lại trên mạng xã hội cá nhân khi đang bước xuống từ máy bay, tay cầm một con gấu trúc nhồi bông ôm chai rượu thủy tinh.

Erling Haaland không có mặt vì phải bắt chuyến bay khác

Đài truyền hình NRK cho biết tiền đạo của Manchester City, người đã ghi được 7 bàn thắng tại World Cup, không thể tham dự vì anh phải bắt một chuyến bay khác.

Nguồn: Straits Times