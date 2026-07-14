Gen Z Trung Quốc rộ trào lưu ăn "thức ăn cho người" để sinh tồn qua những ngày làm việc kiệt sức

Để đối phó áp lực công việc đè nặng, giới trẻ Trung Quốc nâng lối sống "nằm thẳng" lên tầm cao mới bằng cách tự chuẩn bị những bữa ăn tối giản mang tên "thức ăn cho người", một xu hướng độc lạ hiện đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều nay.

Trong bối cảnh áp lực cuộc sống và công việc tại các đô thị lớn ngày càng trở nên nghẹt thở, một bộ phận giới trẻ Trung Quốc đã quyết định đưa lối sống "nằm thẳng" - hay còn gọi là Tang ping (躺平), thuật ngữ chỉ việc làm ở mức tối thiểu để duy trì cuộc sống lên một tầm cao mới. Lần này, sự tối giản được áp dụng triệt để vào chính những bữa ăn hàng ngày thông qua một xu hướng độc lạ mang tên chế biến "thức ăn cho người".

Cụm từ "thức ăn cho người" nghe có vẻ kỳ dị này thực chất được tạo ra để đối chiếu với thức ăn dành cho chó hoặc mèo. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, trào lưu này đang thu hút sự chú ý khổng lồ khi thẻ chủ đề liên quan đã vượt mốc hơn 5,4 triệu lượt xem.

Công thức để tạo ra những bữa "thức ăn cho người" vô cùng đơn giản. Người dùng sẽ mua các loại rau củ và thịt phổ biến thường thấy trong món salad như ớt chuông xanh, bông cải xanh, nấm, ngô, thịt bò và tôm. Tất cả nguyên liệu sau đó được cắt nhỏ, nấu chín và lưu trữ đông lạnh riêng biệt trong các hộp khác nhau.

Đến bữa ăn, họ chỉ việc múc mỗi hộp một ít, trộn lại rồi bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng. Nếu muốn thêm chút hương vị, người ăn chỉ cần rắc thêm muối hoặc một vài loại gia vị cơ bản.

Cụm từ "tang ping" trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc hồi đầu năm 2021. Đó là lối sống thay vì phải làm việc suốt một đời để mua nhà như trước, con người chỉ nên đeo đuổi một cuộc sống bình thường. Nói cách khác là... nằm thẳng cẳng và mặc kệ đời.

Đối với những người lao động tại các thành phố lớn, đây được xem là giải pháp tối ưu để giải phóng bản thân khỏi áp lực bếp núc. Tại các đô thị này, việc chỉ phải làm việc dưới tám tiếng một ngày từ lâu đã trở thành một điều xa xỉ. Nhiều người phải chấp nhận sống ở vùng ngoại ô để tiết kiệm chi phí thuê nhà, đồng nghĩa với việc họ phải tiêu tốn quá nhiều thời gian di chuyển và không còn đủ năng lượng để nấu nướng khi về đến nhà.

Việc áp dụng phương pháp này giúp họ thoát khỏi cảnh "nấu ăn mất một tiếng nhưng hâm hục ăn chỉ trong năm phút". Thay vào đó, họ chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu một lần duy nhất vào cuối tuần và có sẵn các bữa ăn liền cho cả tuần kế tiếp.

Bước khó khăn nhất trong toàn bộ quy trình này là việc đông lạnh nguyên liệu sao cho không bị đóng thành từng cục lớn. Nhiều người chia sẻ kinh nghiệm rằng cần phải mở hộp và khuấy đều các nguyên liệu nhiều lần trong suốt quá trình cấp đông.

Một người ủng hộ nhiệt thành xu hướng này cho biết phương pháp này giúp họ no bụng, đảm bảo dinh dưỡng và hoàn toàn không gây phiền phức, giúp họ tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng để tập trung cho các công việc đòi hỏi nhiều năng lượng hơn.

Giới trẻ Trung Quốc đang tự chế biến "thức ăn cho người" bằng cách nấu chín, chia nhỏ và đông lạnh riêng biệt các nguyên liệu cơ bản để tiết kiệm năng lượng. Trào lưu này là một bước tiến mới của lối sống "nằm thẳng", xuất phát từ áp lực công việc quá tải và thời gian eo hẹp của người lao động đô thị.

Trước khi xu hướng này bùng nổ, cư dân đô thị thường có thói quen đặt các món ăn được nấu chín sẵn hoặc mua các gói nguyên liệu đã được sơ chế và cắt nhỏ từ các ứng dụng giao hàng.

Giờ đây, "thức ăn cho người" còn nhận được sự hoan nghênh lớn từ những người đam mê thể hình vì sự đơn giản, không qua chế biến phức tạp và không chứa nhiều gia vị. Thậm chí, nhiều người xem đây là một phiên bản thức ăn nhanh lành mạnh, có người còn chia sẻ bản thân đã giảm được hai kilôgam chỉ sau tám ngày áp dụng chế độ ăn này.

Tuy nhiên, trào lưu ăn uống tối giản như thú cưng này cũng vấp phải làn sóng phản đối và hoài nghi mạnh mẽ từ dư luận. Nhiều người thẳng thắn đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống khi phải ăn uống theo cách này và tự hỏi niềm vui sống sẽ nằm ở đâu nếu con người ăn uống không khác gì vật nuôi trong nhà.

Một người dùng khác bày tỏ sự thất vọng sau khi trải nghiệm thực tế rằng thịt gà sau khi rã đông có hương vị vô cùng tồi tệ, và hộp "thức ăn cho người" do chính tay họ chuẩn bị cuối cùng đã biến thành thức ăn cho chó do không thể nuốt trôi.

Bên cạnh những tranh cãi về mặt trải nghiệm, vấn đề giá trị dinh dưỡng thực sự của phương pháp này cũng bị đặt dấu hỏi. Nhận định về xu hướng này, một người phụ nữ hoạt động trong ngành thực phẩm có tài khoản mạng xã hội là @fulanlandawang đã đưa ra những đánh giá mang tính chuyên môn.

Dù công nhận phương pháp này sử dụng các nguyên liệu khá đa dạng và có cách chế biến nhẹ nhàng, cô vẫn đưa ra cảnh báo rằng một số chất dinh dưỡng trong thức ăn cần có dầu mỡ để cơ thể có thể hấp thụ một cách đầy đủ nhất. Do đó, việc chỉ luộc sơ hoặc hâm nóng hỗn hợp khô khan bằng lò vi sóng hoàn toàn không phải là phương pháp nấu ăn tối ưu cho sức khỏe con người về lâu dài.