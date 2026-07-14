Thi thể người đàn ông khiếm thị nổi dưới kênh: Bi kịch gia đình được hé lộ khiến ai cũng bàng hoàng

Vụ việc khiến dư luận Thái Lan vô cùng thương xót cho số phận bi kịch của người đàn ông.

Mới đây, một người đàn ông Thái Lan đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong dưới kênh tại tỉnh Phetchabun của nước này, khiến cho những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng và thương xót cho nạn nhân.

Phát hiện thi thể người đàn ông khiếm thị nổi dưới kênh

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, thi thể của nạn nhân là ông Sopha được phát hiện dưới một con kênh ở huyện Si Thep vào ngày Chủ nhật, 12/7 vừa qua, sau khi ông mất tích từ ngày 7/7. Vợ của ông cho biết bà đã từ thủ đô Bangkok trở về quê nhà sau khi hay tin chồng mất tích và cùng người dân địa phương cũng như các tình nguyện viên cứu hộ tham gia tìm kiếm ông.

Thi thể của người đàn ông xấu số được tìm thấy dưới một con kênh.

Bà tin rằng chồng mình - người bị mù một bên mắt, có lẽ đã gặp nạn khi bỏ nhà ra đi để tránh sự ngược đãi của người con trai nghiện ma túy năm nay 28 tuổi. Người phụ nữ cho biết người con này đã trở nên ngày càng hung hăng do sử dụng ma túy. Bà khai với cơ quan điều tra rằng người con trai nghiện ma túy đã ép buộc ông Sopha phải đi trộm cắp của người dân để lấy tiền cho anh ta mua ma túy.

Vụ việc khiến dư luận vô cùng thương xót cho người đàn ông.

Do không thể chịu đựng được tình cảnh này, bà đã chuyển đến Bangkok để làm việc. Một người dân địa phương chia sẻ với đài Channel 7 rằng họ từng thấy người con trai đi cùng ông Sopha đến ngân hàng để rút tiền trợ cấp dành cho người khuyết tật, ngay trước khi vụ mất tích xảy ra. Cuộc tìm kiếm đã kết thúc vào ngày Chủ nhật, 12/7 khi phó trưởng thôn phát hiện thi thể ông Sopha đang nổi úp mặt dưới một con kênh, cách nhà ông khoảng 3 km.

Nhân viên cứu hộ cho biết thi thể có các vết thương ở tay và chân nhưng không thể xác định nguyên nhân gây ra những vết thương này. Thi thể đã được chuyển đi khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong. Phó trưởng thôn nói với các điều tra viên rằng ông tin Sopha khó có thể tự mình đi đến con kênh do thị lực kém, đồng thời đề nghị cảnh sát điều tra mọi tình huống có thể liên quan đến cái chết này.

Trong khi đó, con trai của người quá cố phủ nhận việc hành hung cha mình. Anh ta nói với các phóng viên rằng mình chưa bao giờ ngược đãi cha, cho rằng những hành động trước đây chỉ là đùa giỡn, và khẳng định không biết cha mình đã qua đời như thế nào. Các cán bộ thuộc Đồn Cảnh sát Si Thep đang tiếp tục điều tra vụ việc tử vong tại con kênh ở Phetchabun và chờ kết quả khám nghiệm tử thi trước khi quyết định các bước xử lý pháp lý tiếp theo.

Tình trạng nghiện ma túy đáng báo động ở Thái Lan

Tình trạng nghiện ma túy ở thanh niên Thái Lan đang ở giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng do các chất gây nghiện ngày càng dễ tiếp cận và giá thành rẻ kỷ lục. Theo các báo cáo và khảo sát từ Quỹ Nâng cao Sức khỏe Thái Lan (ThaiHealth) cùng Bộ Tư Pháp nước này, xu hướng lạm dụng chất kích thích trong giới trẻ đang có những diễn biến đáng báo động.

Giới trẻ Thái Lan đang phải đối mặt với vấn nạn ma túy đáng báo động. (Ảnh minh họa)

Hơn một nửa số thanh thiếu niên từng sử dụng tại Thái Lan thừa nhận đã từng hoặc đang sử dụng các chất gây nghiện (bao gồm thuốc lá điện tử, rượu, cần sa, kratom và ma túy tổng hợp). Điều đáng lo ngại là có tới 39% người dưới 20 tuổi (dưới độ tuổi hợp pháp) báo cáo sử dụng một hoặc nhiều chất kể trên. Thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-24 hiện chiếm gần một nửa tổng số người nghiện ma túy tại quốc gia này.

Các loại ma túy phổ biến và giá thành rẻ bất ngờ là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng đáng báo động này, trong đó, Methamphetamine (ma túy đá) vẫn là chất bị lạm dụng nhiều nhất. Do nguồn cung lớn từ khu vực Tam giác vàng (đặc biệt là biên giới Myanmar) tràn vào, giá của một viên ma túy đá đã giảm sâu xuống chỉ còn 30 - 50 baht (khoảng 20.000 - 35.000 VNĐ).

Bên cạnh đó, việc Thái Lan từng hợp pháp hóa cần sa và thả lỏng lá kratom (một loại cây có chất gây nghiện) trong quá khứ đã tạo điều kiện cho giới trẻ tiếp cận tràn lan. Tình trạng pha trộn kratom với thuốc ho, nước ngọt (tạo thành hỗn hợp 4x100) rất phổ biến trong học đường. Đến năm 2025 - 2026, Chính phủ Thái Lan đã buộc phải đảo ngược chính sách, siết chặt quản lý cần sa trở lại vì lo ngại hủy hoại thế hệ trẻ.