Chiếc vòng nhỏ của Công chúa Charlotte ở Wimbledon hóa ra chứa cả một câu chuyện về Công nương Diana

Trong lần xuất hiện cùng bố mẹ tại trận chung kết đơn nam Wimbledon, Công chúa Charlotte không chỉ gây chú ý với phong cách đáng yêu mà còn khiến người hâm mộ thích thú bởi một chiếc vòng tay mang nhiều ý nghĩa về truyền thống gia đình Hoàng gia.

Trận chung kết đơn nam Wimbledon năm nay tiếp tục là dịp để gia đình xứ Wales cùng xuất hiện trước công chúng. Thân vương William và Vương phi Kate đưa hai con lớn là Hoàng tử George và Công chúa Charlotte tới Royal Box để theo dõi trận đấu giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev.

Giống như mọi lần, Công chúa Charlotte nhanh chóng trở thành tâm điểm. Cô bé 11 tuổi diện chiếc váy xanh hoa ngô dịu dàng, được nhiều người nhận xét gợi nhớ đến thiết kế màu xanh của Roksanda mà Vương phi Kate từng mặc tại chung kết đơn nam Wimbledon năm 2025.

Thế nhưng, chi tiết được các tín đồ Hoàng gia chú ý nhiều hơn cả lại nằm ở cổ tay của Charlotte.

Cô bé đeo một chiếc vòng charm mang phong cách hàng hải của thương hiệu Accessorize by M&S. Thoạt nhìn, đây chỉ là một món phụ kiện nhỏ xinh của trẻ em, nhưng với những người theo dõi Hoàng gia lâu năm, nó lại gợi nhớ đến một truyền thống rất đặc biệt gắn với Công nương Diana.

Trong Hoàng gia Anh, trang sức hiếm khi chỉ mang mục đích làm đẹp. Từ những chiếc trâm cài của Vương hậu Camilla đến đôi hoa tai quen thuộc của Vương phi Kate, hầu hết đều gắn với những câu chuyện gia đình hoặc kỷ niệm riêng.

Công nương Diana cũng từng sở hữu một chiếc vòng charm bằng vàng vô cùng đặc biệt. Món quà này được Vua Charles (khi đó còn là Thân vương xứ Wales) tặng sau đám cưới của hai người.

Điều khiến chiếc vòng trở nên ý nghĩa là trong suốt 10 năm đầu hôn nhân, mỗi dịp kỷ niệm, ông lại tặng thêm cho Diana một charm mới. Có chiếc mô phỏng Nhà thờ St Paul - nơi diễn ra lễ cưới năm 1981, có đôi giày ballet tượng trưng cho niềm yêu thích khiêu vũ của Diana, chiếc mũ polo gợi nhắc sở thích của Charles hay hình quả táo được cho là thể hiện tình cảm của bà dành cho thành phố New York.

Đặc biệt hơn cả là hai charm khắc chữ "W" và "H", được tặng sau khi Thân vương William và Vương tử Harry chào đời. Chính vì quá trân trọng ý nghĩa của chiếc vòng, Công nương Diana rất ít khi đeo nó trước công chúng.

Bởi vậy, việc Công chúa Charlotte ngày nay cũng yêu thích vòng charm được nhiều người xem như một cách thế hệ trẻ của Hoàng gia tiếp nối truyền thống đầy tình cảm ấy.

Đây cũng không phải lần đầu Charlotte chọn kiểu trang sức này.

Tại trận chung kết đơn nam Wimbledon năm ngoái, cô bé từng đeo một chiếc vòng charm của Pandora được cá nhân hóa theo sở thích riêng. Trên chiếc vòng có charm vòng tròn Disney với viên đá màu xanh lục - màu đá khai sinh của Charlotte, một charm hình Nala trong bộ phim The Lion King mà gia đình xứ Wales rất yêu thích, cùng một charm hình trái tim màu trắng.

Những món phụ kiện nhỏ nhưng được lựa chọn cẩn thận khiến nhiều người nhận thấy Charlotte ngày càng có gu thẩm mỹ riêng, đồng thời chịu ảnh hưởng không nhỏ từ mẹ mình Vương phi Kate, người nổi tiếng với phong cách thanh lịch và luôn khéo léo gửi gắm thông điệp thông qua trang phục, trang sức.

Bên cạnh Thân vương William, Vương phi Kate, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte, khán đài danh dự Wimbledon còn có sự góp mặt của Công tước Michael xứ Kent, Lord và Lady Frederick Windsor cùng Lady Gabriella Windsor.

Theo truyền thông Anh, Charlotte cũng giống mẹ khi rất yêu thích quần vợt và thường hào hứng mỗi lần được theo dõi các trận đấu lớn.

Sau Wimbledon, ba anh em George, Charlotte và Louis sẽ bước vào kỳ nghỉ hè. Riêng Hoàng tử George, người sẽ tròn 13 tuổi vào ngày 22/7, chuẩn bị bước sang một cột mốc quan trọng khi nhập học tại trường nội trú Eton danh tiếng - nơi Thân vương William và Vương tử Harry từng theo học.

Trước khi bắt đầu hành trình mới, chuyến đi tới Wimbledon dường như là cách hoàn hảo để cả gia đình cùng tận hưởng những ngày đầu tiên của mùa hè. Và với Công chúa Charlotte, chỉ một chiếc vòng tay nhỏ cũng đủ để kể lại một câu chuyện đẹp kéo dài qua nhiều thế hệ của Hoàng gia Anh.

*Theo Tatler