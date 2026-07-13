Gia đình Thân vương William xuất hiện tại Wimbledon: Công chúa Charlotte lại chiếm spotlight, George lớn phổng phao, thiếu mỗi em út Louis

Gia đình xứ Wales tiếp tục duy trì truyền thống mùa hè khi cùng xuất hiện tại trận chung kết đơn nam Wimbledon. Tuy nhiên, lần này chỉ có Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đồng hành cùng bố mẹ, còn Hoàng tử Louis tiếp tục vắng mặt.

Ngày 12/7, Thân vương William và Vương phi Kate đưa hai con lớn là Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đến theo dõi trận chung kết đơn nam Wimbledon tại London. Ngay khi gia đình Hoàng gia bước vào khu vực Royal Box (khán đài danh dự), cả khán đài đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón.

Gia đình xứ Wales ngồi cùng nhiều gương mặt nổi tiếng như Anna Wintour, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Andrew Garfield, Tom Hiddleston, Rami Malek hay Ben Stiller, tạo nên một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất của ngày thi đấu.

Đây không phải lần đầu Hoàng tử George và Công chúa Charlotte xuất hiện tại giải đấu quần vợt danh giá này. Trong nhiều năm qua, hai anh em đã cùng bố mẹ đến Wimbledon như một truyền thống của gia đình. Năm nay, cả nhà theo dõi trận chung kết giữa tay vợt người Ý Jannik Sinner và đối thủ người Đức Alexander Zverev.

Về phong cách, Vương phi Kate ghi điểm với chiếc váy cape màu xanh lá nhạt thanh lịch của nhà mốt Emilia Wickstead. Công chúa Charlotte diện váy xanh cobalt nổi bật, màu sắc gần như trùng với bộ váy mẹ cô mặc tại trận chung kết đơn nam năm ngoái. Trong khi đó, Thân vương William và Hoàng tử George lựa chọn vest xanh navy cùng cà vạt đồng điệu, tạo nên hình ảnh cha con lịch lãm.

Là người bảo trợ của Câu lạc bộ Quần vợt và Croquet All England – nơi tổ chức Wimbledon, Vương phi Kate luôn đảm nhận vai trò trao cúp cho các nhà vô địch ở trận chung kết. Cô cũng nhiều lần đưa các con đến sân đấu để cùng thưởng thức môn thể thao yêu thích.

Hoàng tử George lần đầu dự Wimbledon vào tháng 7/2022, chỉ vài ngày trước sinh nhật 9 tuổi. Một năm sau, Công chúa Charlotte có màn ra mắt tại giải đấu khi cũng mới 8 tuổi. Hai anh em khi ấy liên tục cổ vũ nhiệt tình trên khán đài và vỡ òa cảm xúc khi Carlos Alcaraz giành chiến thắng.

Đến năm 2024, Công chúa Charlotte từng có một ngày đặc biệt bên mẹ và dì Pippa Middleton tại trận chung kết đơn nam. Khi đó, Vương phi Kate vừa trải qua thời gian điều trị ung thư và đây là một trong những lần hiếm hoi cô xuất hiện trước công chúng sau khi công bố tình trạng sức khỏe. Hình ảnh Charlotte chăm chú dõi theo mẹ giữa những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả đã để lại nhiều cảm xúc. Đầu năm 2025, Vương phi Kate xác nhận cô đã bước vào giai đoạn thuyên giảm bệnh.

Năm ngoái, trận chung kết Wimbledon cũng trở thành dịp đoàn tụ của cả gia đình khi Thân vương William, Vương phi Kate, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte cùng có mặt trên khán đài. Hai anh em còn chuẩn bị sẵn kính râm để theo dõi trận đấu dưới nắng hè và mang về món quà đáng nhớ sau khi Jannik Sinner giành chức vô địch. Sau trận đấu, tay vợt người Ý đã gặp gỡ gia đình xứ Wales và ký tặng ba quả bóng tennis. Một trong số đó được dành riêng cho cậu em út Hoàng tử Louis dù cậu bé không có mặt.

Vương phi Kate vui vẻ chia sẻ rằng gia đình đã chuẩn bị một quả bóng cho Louis, còn Thân vương William hài hước nói: "Nếu không có phần, Louis sẽ rất buồn". Câu nói khiến cả hai cùng bật cười và nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được người hâm mộ Hoàng gia yêu thích nhất sau trận chung kết.

*Tổng hợp