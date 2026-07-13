Dời chiếc xe đang chiếm chỗ, chủ ô tô quay lại tái mặt khi phát hiện thứ đáng sợ dưới bánh xe

Chỉ một hành động tưởng chừng rất bình thường khi tìm chỗ đậu xe đã kéo theo diễn biến khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Dời xe ba bánh để đỗ ô tô, không ngờ bị trả đũa

Theo Sohu, sáng 8/7, ông Tạ - một chủ ô tô lái xe đến đường Tiên Nữ ở thành phố Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) để giải quyết công việc. Do khu vực này vốn khan hiếm chỗ đậu xe, ông phát hiện một vị trí đỗ xe công cộng đã bị một chiếc xe ba bánh chiếm giữ trong thời gian dài.

Cho rằng việc dùng phương tiện để giữ chỗ là không phù hợp, ông nhẹ nhàng di chuyển chiếc xe ba bánh sang vị trí khác gần đó, không gây cản trở giao thông rồi đưa ô tô vào đỗ. Trước khi rời đi, ông còn cẩn thận để lại số điện thoại trên kính chắn gió để người khác có thể liên hệ nếu cần di chuyển xe.

Suốt quá trình này, giữa ông và bất kỳ ai xung quanh đều không xảy ra tranh cãi hay xô xát.

Tuy nhiên, khi ông rời khỏi hiện trường, hệ thống camera giám sát trên xe vẫn tiếp tục hoạt động. Đến khoảng 9 giờ 28 phút, camera ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên bước ra từ một hiệu thuốc gần đó. Sau khi quan sát xung quanh, người này tiến sát chiếc ô tô rồi liên tục cúi xuống đặt nhiều chiếc đinh nhọn dưới cả bánh trước lẫn bánh sau trước khi nhanh chóng rời đi.

Vài giờ sau, khi quay lại lấy xe, chủ ô tô bất ngờ nhận được cảnh báo từ hệ thống cảm biến. Kiểm tra kỹ, ông tá hỏa phát hiện những chiếc đinh sắc nhọn nằm ngay dưới bánh xe.

Nhiều người cho rằng nếu tài xế không kịp phát hiện, lốp xe hoàn toàn có thể bị thủng hoặc nổ trong lúc di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất lái và gây tai nạn nghiêm trọng.

Camera ghi lại toàn bộ, cảnh sát nhanh chóng xác định người liên quan

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Tạ đã trích xuất dữ liệu từ camera giám sát trên xe, thu giữ toàn bộ số đinh làm bằng chứng và trình báo cảnh sát địa phương.

Theo Sohu, khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, phía hiệu thuốc nơi người phụ nữ xuất hiện ban đầu phủ nhận trách nhiệm. Đại diện cửa hàng cho rằng người trong clip có thể chỉ là người qua đường và không phải nhân viên của họ.

Tuy nhiên, kết quả điều tra sau đó của cảnh sát cùng hình ảnh từ các camera công cộng xung quanh đã xác định người phụ nữ trong đoạn video đúng là nhân viên của hiệu thuốc.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc người này bức xúc khi ông Tạ di chuyển chiếc xe ba bánh mà cửa hàng dùng để chiếm chỗ đậu xe công cộng, từ đó nảy sinh ý định trả đũa.

Cơ quan chức năng đã lấy lời khai của chủ ô tô, chủ hiệu thuốc cùng những người liên quan để tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân.

Sau khi sự việc gây xôn xao dư luận, chủ hiệu thuốc đã công khai xin lỗi. Người này thừa nhận việc sử dụng xe ba bánh để chiếm dụng chỗ đậu xe công cộng là sai, đồng thời cho biết hành động đặt đinh của nhân viên là bốc đồng, không thể chấp nhận và bày tỏ mong muốn hòa giải với chủ phương tiện.

Dẫu vậy, vụ việc vẫn làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc cố tình đặt đinh dưới bánh xe không chỉ nhằm làm hư hỏng tài sản mà còn có thể trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng của người khác nếu phương tiện gặp sự cố khi đang lưu thông.

Không ít cư dân mạng cũng lên án tình trạng sử dụng xe máy, xe ba bánh hoặc các vật dụng khác để chiếm chỗ đậu xe công cộng, cho rằng đây là hành vi thiếu ý thức và dễ dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có.

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo rằng chỉ từ một tranh chấp rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, những hành động thiếu kiểm soát có thể kéo theo hậu quả khó lường, ảnh hưởng đến nhiều người và khiến chính người gây ra phải đối mặt với các trách nhiệm pháp lý.

Theo Sohu, Sina, 163