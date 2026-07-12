Chó cưng tha vật lạ về nhà rồi nằm gặm suốt nhiều giờ, cảnh sát vừa hay tin liền lập vành đai an toàn

Không ai ngờ món đồ mà chú cưng mang về lại khiến lực lượng chức năng phải khẩn trương vào cuộc.

Chó cưng tha vật lạ về nhà rồi nằm gặm suốt nhiều giờ

Theo Khaosod, vụ việc liên quan đến chó cưng xảy ra vào chiều 10/7 tại huyện Non Khun, tỉnh Si Sa Ket, Thái Lan. Đến ngày 11/7, ông Chaiwat Thamawat, trưởng thôn Non Khun, cho biết chính quyền địa phương đã nhận được tin báo của người dân về một vật thể nghi là thiết bị nổ xuất hiện trong khu dân cư. Ngay sau đó, cảnh sát cùng lực lượng chuyên trách nhanh chóng có mặt, thiết lập vành đai an toàn quanh hiện trường để kiểm tra và xử lý.

Trước đó, chủ căn nhà cho biết sáng cùng ngày ông đi khám bệnh nên không có mặt ở nhà. Đến chiều trở về, ông bất ngờ nhìn thấy một vật tròn phủ đầy gỉ sét nằm trước hiên. Ban đầu, người đàn ông chỉ nghĩ đó là một mảnh kim loại phế liệu bị ai đó làm rơi.

Tuy nhiên, khi cầm vật thể lên quan sát kỹ hơn, ông lập tức nhận ra chiếc chốt an toàn vẫn còn nguyên. Nghi ngờ đây có thể là một quả lựu đạn, ông vội vàng đặt xuống rồi cẩn thận mang ra khu đất trống cách xa ngôi nhà để hạn chế rủi ro nếu xảy ra sự cố.

"Tôi chỉ dám đặt nhẹ xuống đất rồi hỏi người thân xem nó từ đâu xuất hiện. Lúc ấy mới biết sự việc khiến tôi thực sự lạnh sống lưng", người đàn ông kể lại.

Điều khiến cả gia đình bàng hoàng hơn là lời kể của người bà đang ở nhà. Bà cho biết từ sáng sớm , chó cưng đã tha vật thể này từ bên ngoài về rồi nằm gặm suốt một thời gian dài. Do tưởng đó chỉ là khúc xương hoặc mảnh nhựa cũ nên không ai chú ý.

"Nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình. Nếu con chó cắn trúng chốt an toàn hoặc làm vật đó va đập mạnh thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cả nhà đều ở rất gần nó suốt nhiều giờ đồng hồ", chủ nhà chia sẻ.

Xác định là lựu đạn còn khả năng phát nổ

Theo lực lượng xử lý bom mìn, vật thể mà chó cưng mang về là một quả lựu đạn cầm tay Type 82-2 do Trung Quốc sản xuất. Mặc dù lớp vỏ bên ngoài đã bị gỉ sét theo thời gian, các bộ phận kích nổ bên trong vẫn còn nguyên vẹn và vẫn có khả năng hoạt động nếu chịu tác động phù hợp.

Sau khi đánh giá mức độ nguy hiểm, lực lượng chức năng đã đưa quả lựu đạn đến khu vực an toàn, cách xa khu dân cư để tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình. Vụ nổ có kiểm soát sau đó tạo ra một hố sâu khoảng 30 cm và rộng gần 60 cm , cho thấy sức công phá của thiết bị vẫn còn rất lớn dù đã tồn tại nhiều năm.

Theo các chuyên gia, những vật liệu nổ cũ vẫn có thể còn sót lại tại các khu vực từng chịu ảnh hưởng bởi xung đột hoặc nằm gần khu vực biên giới. Vì vậy, người dân tuyệt đối không nên chủ quan khi phát hiện những vật thể lạ có hình dạng giống bom, mìn hoặc đạn dược.

Giới chức địa phương cũng khuyến cáo nếu phát hiện các vật thể nghi là chất nổ, người dân không nên tự ý cầm, di chuyển hay kiểm tra. Thay vào đó, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý bằng các biện pháp chuyên môn, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

May mắn, trong vụ việc lần này không có ai bị thương. Tuy nhiên, câu chuyện về chó cưng vô tình tha một quả lựu đạn còn khả năng phát nổ về nhà đã trở thành lời cảnh báo đối với nhiều gia đình. Chỉ một chút bất cẩn hoặc tò mò cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường nếu vô tình tiếp xúc với những vật thể nguy hiểm còn sót lại trong tự nhiên.

Theo Thai Examiner, Khaosod, The Thaiger