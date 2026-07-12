Chiếc quần "thị phi" nhất của Zara xuất hiện

Mẫu quần ống rộng đang gây xôn xao trên TikTok sau khi liên tục khiến người mặc bị ngã và chấn thương.

Zara đã khẳng định được vị thế là một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu dành cho các cô nàng muốn theo đuổi xu hướng với ngân sách khiêm tốn. Và hãng này chịu trách nhiệm cho không ít món đồ "gây sốt". Hãy nhìn chiếc váy Zara của năm 2019 - họa tiết chấm bi đen trắng cùng tay áo dài ba phần tư - hay "người kế nhiệm" của nó vào năm 2022, chiếc váy ngắn in họa tiết paisley màu xanh lá và hồng.

Chúng ta cũng không thể quên chiếc áo blazer Zara cổ điển đã trở nên nổi tiếng nhờ chính Công nương xứ Wales.

Thế nhưng, sản phẩm chủ đạo mới nhất của thương hiệu này lại đang làm mưa làm gió trên mạng vì một lý do hoàn toàn khác biệt. Mẫu quần ống rộng Flowing Wide-Leg Trousers có giá 840.000 VNĐ (25,99 USD) của hãng đang bị chỉ trích là mối nguy hiểm lớn, khiến người mặc bị ngã và tự làm mình bị thương.

Vẻ ngoài thời thượng trong mùa hè này đang dần trở nên nguy hiểm một chút

Tại thời điểm viết bài, có hơn 2.000 video trên TikTok với hashtag #Zaratrousers, cho thấy hình ảnh phụ nữ vấp ngã vì ống quần và để lộ những vết cắt, bầm tím do chúng gây ra.

Một đoạn clip từ nhà sáng tạo nội dung Morgana cho thấy hàng loạt vết thương mà cô gặp phải khi diện trang phục này - bao gồm khuỷu tay trầy xước, đầu gối bầm dập, cùng một chiếc điện thoại bị vỡ - và đến nay đã thu hút 2,3 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội này.

Mẫu quần ống rộng đang gây xôn xao trên TikTok sau khi liên tục khiến người mặc bị ngã và chấn thương (Ảnh: Zara)

Một TikToker khác, Lina, cho biết: "Cần phải có một bộ phim tài liệu trên Netflix về chiếc quần này. Đây là chiếc quần yêu thích nhất của tôi nhưng tôi đã suýt chết khoảng tám lần khi mặc chúng."

Video của cô cũng thu hút hơn hai triệu lượt xem, với nhiều người chia sẻ hình ảnh những đầu gối trầy xước và cổ tay phải bó bột của chính họ.

Vấn đề với chiếc quần này nằm ở thiết kế ống rộng và chất liệu mỏng manh. Rất dễ để gót chân của bạn vướng vào vải, ngay lập tức khiến bạn bị ngã nhào.

Việc leo cầu thang khi mặc quần cũng là ác mộng; bạn buộc phải túm phần vải lên như thể đang bước đi trong bộ váy dạ hội vậy.

Theo giám đốc thiết kế thời trang từng đoạt giải thưởng, Emile Vidal Carr, thiết kế quần như thế này, bất kể của thương hiệu nào, cũng luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm.

Ông chia sẻ với Metro: "Chúng có thể mắc vào xích xe đạp, thang cuốn, máy móc hoặc các thiết bị di chuyển khác. Và phần vải thừa có thể khiến bạn vấp ngã, đặc biệt là trên cầu thang hoặc địa hình không bằng phẳng."

Chiếc quần "thị phi" gây tranh cãi khiến nhiều người mặc gặp tai nạn

Clare Chambers, hay còn gọi là The Personal Brand Stylist, cũng đồng tình và nói thêm: "Ống quần càng rộng thì càng dễ bị mắc kẹt và quấn vào chân hoặc bàn chân đối diện, khiến người mặc bị vấp và ngã."

Cô chia sẻ với Metro: "Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn bởi thực tế là bạn không thể giải phóng bàn chân hay chân mình đủ nhanh để ngăn cú ngã. Đó là lý do tại sao mẫu quần Zara này đặc biệt phải chịu nhiều chỉ trích; bạn gần như sẽ ngã sấp mặt."

Tuy nhiên, không chỉ Zara mới bán những thiết kế như thế này.

Emile giải thích: "Quần ống rộng thường là món đồ chủ đạo trong các bộ sưu tập của các thương hiệu bình dân. Quần ống rộng và kiểu dáng thoải mái đã là một xu hướng thời trang lớn trong vài năm qua và vẫn rất được ưa chuộng."

Clare nói thêm: "Chúng là kiểu quần của mùa hè năm 26, đơn giản vì đợt nắng nóng kéo dài khiến chúng trở thành cách ăn mặc thanh lịch và mát mẻ nhất cho phần dưới cơ thể đối với những phụ nữ không thể mặc váy dài hoặc váy ngắn đi làm."

Và quần ống rộng không phải là món đồ duy nhất có thể khiến bạn gặp rắc rối - nhiều loại trang phục có thể gây nguy hiểm khi bạn suy nghĩ kỹ về chúng.

Nếu bạn đang mua một đôi giày cao gót 15 cm, luôn có khả năng bạn sẽ bị trẹo cổ chân, hoặc nếu áo khoác của bạn có túi, bạn có thể thấy mình bị giật mạnh ra phía sau do mắc phải tay nắm cửa.

Nhưng chiếc quần này dường như đang "chiêu nạp" rất nhiều nạn nhân, vì vậy nếu bạn là người hậu đậu, có lẽ hãy nên cẩn thận.

Nguồn: Metro