Ông chủ Zara: Hành trình từ cậu bé thợ may 14 tuổi đến đến chế thời trang nhanh hàng đầu thế giới

Nhắc tới thương hiệu thời trang nhanh với những sản phẩm dẫn đầu xu thế, chẳng ai có thể bỏ qua Zara - một thương hiệu gần như phủ sóng khắp tất cả các quốc gia trên thế giới. Thế nhưng, ít ai biết đến người đứng đằng sau của đế chế thời trang nhanh nổi tiếng này, vì ông được mệnh danh là "bí ẩn của giới truyền thông" trong nhiều thập kỷ.

Cuộc đời của Amancio Ortega Gaona - người đứng đầu hàng loạt chuỗi thời trang nổi tiếng thế giới như Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti - là một câu chuyện về tấm gương vượt lên trên nghịch cảnh. Dẫu sở hữu khối tài sản kếch sù, ông vẫn giữ những đức tính khiêm tốn và cởi mở cũng tính cách chính của mình.

Những năm tháng đầu đời khó khăn

Amancio Ortega Gaona sinh ngày 28/03/1936 tại một ngôi làng nhỏ ở vùng León phía bắc Tây Ban Nha. Là con út trong một gia đình nghèo khó, cả nhà Amancio sống nhờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc tại nhà ga đường sắt của cha và nghề giúp việc của mẹ.

Hoàn cảnh khó khăn khiến Amancio phải nghỉ học và bắt đầu đi làm khi mới chỉ 14 tuổi. Công việc đầu tiên của Amancio là trợ lý cửa hàng Gala, nơi ông học may quần áo bằng tay. Sau những giờ làm việc chăm chỉ, Amancio thích đạp xe dạo quanh thị trấn, những ý tưởng kinh doanh cũng dần đến với bộ óc của người thiếu niên trẻ trong những chuyến đi như vậy.

Đến năm 16 tuổi, Amancio Ortega đã dần quen với giới thời trang, ông hiểu được làm thế nào để tìm ra mong muốn của khách hàng và đáp ứng nhu cầu đó.

Vào những năm 1950, cơ hội của Amancio đã xuất hiện. Một cộng đồng tự trị tên Galicia là địa điểm hoàn hảo cho kế hoạch kinh doanh của ông: Nơi có rất ít việc làm và nhiều phụ nữ có khả năng may vá khá giỏi. Ortega bắt đầu vận động phụ nữ vào các hợp tác xã may mặc với các dòng sản phẩm bao gồm: Nội y, quần áo trẻ em và váy ngủ. Các nhân viên cũ của hợp tác xã may chia sẻ rằng những người phụ nữ Galicia rất vui mừng mừng khi vừa có một công việc với điều kiện làm việc tuyệt vời, vừa có một người chủ gần gũi với công nhân.

Tới năm 1963, Amancio Ortega Gaona thành lập công ty đầu tiên của mình mang tên Confecciones GOA, S.A. Amancio chịu trách nhiệm phát triển các xu hướng thời trang mới, Atonio (anh trai của ông) phụ trách các vấn đề thương mại, Josefa (chị gái của ông) chịu trách nhiệm về sổ sách kế toán và Rosalía Mera Goyenechea (người vợ đầu tiên) phụ trách công việc kinh doanh.

Bí ẩn của giới truyền thông

Được biết đến là người kín đáo trước công chúng, Amancio Ortega chi hàng triệu đô la để bảo vệ sự riêng tư của cuộc đời mình. Đó là lý do không ai biết chính xác người đàn ông này đã kết hôn từ lúc nào, họ chỉ biết rằng Rosalía Mera là người vợ đầu tiên của Amancio, và đồng thời cũng là cộng sự trong công việc của ông.

Năm 1975, khi số lượng nhân viên của công ty đã lên đến vài trăm, ông quyết định mở cửa hàng quần áo riêng với tên gọi Zara. Ở thời điểm đó, ngay chính bản thân Amancio Ortega cũng không ngờ cửa hàng của mình sẽ trở thành thương hiệu thời trang hàng đầu châu Âu.

Đến năm 1985, cùng với Rosalía Mera, Amancio Ortega chính thức sáng lập tập đoàn Inditex, hiện nay là tập đoàn sở hữu của các thương hiệu quần áo nổi tiếng như Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho và Bershka. Tất cả các doanh nghiệp dưới sự quản lý của Inditex đều hoạt động dựa trên khái niệm thời trang nhanh.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, Amancio Ortega ly hôn với Rosalía Mera. Đến năm 2001, ông kết hôn cùng người phụ nữ trẻ hơn 18 tuổi là Flora Pérez Marcote. Truyền thông lúc bấy giờ tin rằng ông trùm của đế chế thời trang nhanh đã bắt đầu mối quan hệ với người vợ thứ hai từ năm 1983, khi chưa ly hôn với người vợ đầu tiên.

Marta, con gái của Ortega và Flora Pérez, được coi là người kế vị tương lai của ông. Tương tự như Ortega, cô đã trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp tại Inditex, bắt đầu từ cấp thấp nhất là một nhân viên bán hàng. Cùng với sự tương đồng về nghề nghiệp, Amancio Ortega và Marta có chung sở thích cưỡi ngựa, thậm chí cha đã mua cho cô cả một trung tâm cưỡi ngựa ở Galicia, Tây Ban Nha.

Nhưng số lượng thông tin chỉ dừng lại ở đó, không ai biết thêm được về đời sống riêng tư của ông. Đến thời điểm hiện tại, tổng số lượng ảnh được công khai của Amancio Ortega chưa có đến 200 bức, hầu hết các bức ảnh này đều được tiết lộ bởi chính công ty.

Mô hình kinh doanh độc đáo của Zara

Sự thành công trong kinh doanh của Amancio Ortega gắn liền với mô hình kinh doanh độc đáo của ông. Điểm mấu chốt của mô hình kinh doanh này là cung cấp cho khách hàng thứ họ muốn càng nhanh càng tốt, như việc Zara được biết đến với 12.000 thiết kế mới được phát triển và phân phối hàng năm cũng như làm mới kho hàng hai lần một tuần.

Ngoài ra, Amancio Ortega Gaona đã áp đặt một quy tắc vàng rằng sẽ chỉ nhận các đơn đặt hàng mới trong khoảng thời gian 48 giờ. Đó là lý do tại sao các nhà máy của Zara như một cỗ máy linh hoạt với hàng trăm nhà thiết kế và nhà phân tích bán hàng cùng hợp tác trong một không gian mở theo các nguyên tắc giao hàng nhanh chóng và hướng tới khách hàng. Các nhà thiết kế thường tạo ra ba mẫu mỗi ngày và các nhà phân tích cùng với những người tạo mẫu sẽ chọn một mục từ mỗi bộ.

Năm 1988, Amancio Ortega đã mở cửa hàng Zara đầu tiên ở Bồ Đào Nha. Năm 1989, cửa hàng Zara được khai trương tại Hoa Kỳ và được giới thiệu tại London vào năm 1998. Zara tiếp tục mở rộng ra quốc tế, đến năm 2000, các thương hiệu của Inditex đã được phân phối tại hơn 30 thị trường trên toàn thế giới.

Lối sống giản dị dù sở hữu khối tài sản khổng lồ

Trong 30 năm kể từ khi Inditex được thành lập, Amancio Ortega đã trở thành một ông trùm thời trang nhanh. Theo Forbes, tổng giá trị tài sản ròng của Amancio Ortega ước tính khoảng 73,5 tỷ USD tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2015. Ông thành công như vậy là nhờ những đặc điểm tính cách đặc biệt của mình, bao gồm sự linh hoạt trong đầu óc, tính cuồng công việc và sự tự tin sâu sắc.

Trí óc linh hoạt của Amancio Ortega đã được chứng minh qua công việc kinh doanh quần áo thời trang nhanh tiên phong của ông. Những ý tưởng tiến bộ của Ortega giúp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng một cách nhanh chóng, phát triển quần áo thời trang may sẵn (thay vì thiết kế các bộ sưu tập thời trang cao cấp).

Thành công là vậy, nhưng cuộc sống của Amancio Ortega lại chẳng khác gì những người bình thường. Ông vẫn cởi mở với tất cả mọi người, nhân viên trong công ty của ông chẳng bao giờ phải xếp lịch trước để được gặp sếp của mình. Thay vì những buổi trình diễn thời trang sang trọng, họ cùng ngồi lại trao đổi và lắng nghe thị hiếu của khách hàng một cách gần gũi nhất.

Bên cạnh đó, Amancio Ortega Gaona thích làm việc và hiếm khi đi nghỉ. Chủ sở hữu đế chế dệt may sống một cuộc sống khá khiêm tốn tại quê hương La Coruña. Mỗi ngày ông đều đến cùng một quán cà phê ở trung tâm thành phố La Coruña, gọi món trứng và khoai tây chiên cho bữa sáng. Người ta cũng thường thấy Ortega đi bộ dọc theo Quảng trường Maria Pita, đứng ăn trưa trong căng tin của công ty, ngồi chung bàn với một số chuyên gia về vải và người mua để thảo luận về các vấn đề kinh doanh. Không có những sở thích xa hoa, Amancio Ortega an yên với thú vui nuôi gà và dê, cũng như gặp gỡ các cháu của mình tại biệt thự ở Tây Ban Nha.

Mặc dù kinh doanh thời trang, Amancio Ortega không quan tâm đến việc mặc đồ hiệu. Sở thích về trang phục của ông cũng khiêm tốn như phong cách sống: Không cà vạt, áo sơ mi trắng đơn giản, áo khoác đồng phục màu xanh lam và quần tây màu xám - không thứ nào có nhãn hiệu.

Điều kiện thời thơ ấu không mấy thuận lợi là yếu tố quan trọng góp phần khiến Amancio trở thành một người đàn ông như hiện tại: Sở hữu tinh thần kinh doanh, tham gia sâu vào tất cả các công việc thường ngày trong khi vẫn giữ một vẻ ngoài kín đáo. Câu chuyện cuộc đời Amancio Ortega Gaona cho thấy ông đạt được thành công nhờ sự tự tin, chăm chỉ và tất nhiên là nhờ luôn mang đến cho khách hàng những gì họ muốn.

Nguồn: SuccessStory, Astrum People