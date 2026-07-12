Máy bay rơi, 4 đứa trẻ lạc giữa rừng rậm Amazon suốt 40 ngày đêm: Hành trình không thể tưởng tượng nổi ấy đã diễn ra như thế nào?

Tổng thống Colombia đã yêu cầu huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm 4 chị em, lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất mới 11 tháng tuổi.

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2023, một chiếc máy bay Cessna 206 cất cánh từ Araracuara, Colombia, hướng về phía San José del Guaviare. Trên chuyến bay định mệnh ấy là bà mẹ Magdalena Mucutuy Valencia cùng bốn đứa con: Lesly (13 tuổi), Soleiny (9 tuổi), Tien (4 tuổi) và bé Cristin mới 11 tháng tuổi. Không ai có thể ngờ rằng, chuyến đi để tìm kiếm một cuộc sống an toàn hơn lại trở thành khởi đầu cho một trong những câu chuyện sinh tồn kinh ngạc nhất lịch sử hiện đại.

Khi chiếc máy bay gặp sự cố động cơ và rơi thẳng xuống tán rừng già Amazon – khu vực rộng lớn, hiểm trở và đầy rẫy thú dữ – thế giới đã dồn toàn bộ sự chú ý về Colombia. Trong suốt 40 ngày, hàng trăm binh sĩ, cảnh sát và những người tình nguyện bản địa đã băng qua những cánh rừng rậm rạp, nơi mà ngay cả ánh mặt trời cũng khó lòng xuyên thấu, để tìm kiếm dấu vết của những đứa trẻ.

Chuyến bay tử thần và lời trăng trối của người mẹ

Chiếc Cessna mất tích cùng ba người lớn: phi công Hernando Murcia, thủ lĩnh bản địa Herman Mendoza Hernández và bà mẹ Magdalena. Khi quân đội tiếp cận hiện trường hai tuần sau đó, họ chỉ tìm thấy thi thể của ba người lớn. Điều kỳ lạ là phần đuôi máy bay – nơi bốn đứa trẻ ngồi – hầu như không bị hư hại đáng kể.

Chiếc máy bay khi được tìm thấy

Theo lời kể của người cha, ông Manuel Miller Ranoque, sau khi được giải cứu, Lesly đã chia sẻ một chi tiết đau lòng. Bà Magdalena không chết ngay lập tức. Sau cú va chạm kinh hoàng, người mẹ ấy đã cầm cự được khoảng 4 ngày. Trong những giờ phút cuối cùng, bà đã bảo các con hãy rời đi để tìm đường sống.

Lời nhắn nhủ đầy xót xa: "Có lẽ các con nên đi. Các con sẽ thấy người cha của mình là loại người nào, và ông ta sẽ cho các con thấy tình yêu thương to lớn như cách mẹ đã dành cho các con," như một dự báo về tương lai đầy sóng gió đang chờ đợi những đứa trẻ.

40 ngày sinh tồn giữa "địa ngục xanh"

Amazon không phải là nơi dành cho những đứa trẻ nhỏ. Với địa hình dốc, những cơn mưa nhiệt đới không dứt và sự hiện diện của những loài vật nguy hiểm như rắn độc, báo đốm, sự sống sót của bốn anh em là một điều khó tin.

4 chị em Mucutuy

Chìa khóa của sự sống nằm trong đôi bàn tay nhỏ bé của Lesly, cô chị cả 13 tuổi. Với những kiến thức về rừng già được truyền dạy từ gia đình, Lesly đã trở thành "người bảo vệ" cho các em. Họ đã ăn các loại hạt, rễ cây và trái cây dại mà Lesly có thể nhận diện là an toàn. Họ cũng may mắn tìm thấy một túi bột fariña (bột sắn) từ xác máy bay – nguồn thực phẩm quý giá đã giúp họ cầm cự qua những ngày đầu tiên.

Để tránh những loài thú dữ và sự sợ hãi về đêm, những đứa trẻ thường ẩn nấp trong các thân cây cổ thụ. Chính chiến thuật ẩn nấp này cũng là nguyên nhân khiến lực lượng cứu hộ, dù đi ngang qua rất gần, cũng không thể phát hiện ra các em.

Trong suốt hành trình, các em còn nhận được sự "đồng hành" kỳ lạ từ Wilson, một chú chó chăn cừu Belgian Malinois của quân đội bị lạc. Những đứa trẻ cho biết chú chó đã ở bên cạnh họ vài ngày, như một người bạn bảo vệ lặng lẽ trước khi biến mất vào rừng già.

Chiến dịch Hy vọng: Sự kết hợp giữa kỹ thuật và tâm linh

Chiến dịch tìm kiếm, mang tên "Operación Esperanza" (Chiến dịch Hy vọng), là minh chứng cho sự đoàn kết chưa từng có tại Colombia. Tổng thống Gustavo Petro đã huy động mọi nguồn lực, từ máy bay giám sát, loa phát thanh công suất lớn cho đến các đơn vị biệt kích tinh nhuệ nhất.

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ quân đội đã chấp nhận sự tham gia của những người dân bản địa. Họ không chỉ mang đến khả năng đọc dấu vết tài tình mà còn cả những niềm tin tâm linh. Người dân địa phương tin rằng các em bị "duende" – một loại linh hồn rừng sâu – giữ lại. Các nghi lễ bằng thuốc lá, rượu và những lời khấn nguyện đã được thực hiện để cầu xin rừng già "trả lại" những đứa trẻ.

Ngày 9 tháng 6 năm 2023, sau 40 ngày tìm kiếm không mệt mỏi, một nhóm tình nguyện viên bản địa đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt. Khi tìm thấy, bốn anh em đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, thân thể đầy vết trầy xước và côn trùng cắn. Những đứa trẻ yếu đến mức chỉ đủ sức thở hoặc đưa một trái cây nhỏ vào miệng. "Miracle, miracle, miracle" (Phép màu, phép màu, phép màu) là mật mã báo hiệu thành công vang dội mà người chỉ huy chiến dịch, Tướng Pedro Sánchez, đã thốt lên trong nghẹn ngào.

Khoảnh khắc 4 đứa trẻ được tìm thấy

Những đứa trẻ bây giờ ra sao?

Ba năm đã trôi qua kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra, cuộc sống của bốn anh em nhà Mucutuy đã có những thay đổi lớn. Sau 34 ngày nằm viện tại Bogotá, các em được đưa vào sự chăm sóc của Viện Phúc lợi Gia đình Colombia (ICBF). Các em không bị tách rời và hiện vẫn đang được chính phủ giám hộ, đảm bảo có một môi trường an toàn để học tập và phục hồi tâm lý.

Đến tháng 6 năm 2024, một năm sau ngày được tìm thấy, ICBF cho biết các em đã vượt qua những di chứng thể chất và đang tích cực trị liệu tâm lý để vượt qua bóng ma của vụ tai nạn. Những đứa trẻ đã tham gia vào bộ phim tài liệu "The Lost Children" (tựa tiếng Việt: Những đứa trẻ bị lạc) trên Netflix năm 2024 và "Lost in the Jungle" trên Disney+ năm 2025, kể lại hành trình phi thường của chính mình.

Trong khi đó, cuộc đời của người cha, ông Manuel Miller Ranoque, lại vướng vào những rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Vào tháng 8 năm 2024, ông đã bị bắt giữ vì cáo buộc lạm dụng tình dục một trong những người chị em của các đứa trẻ trước thời điểm xảy ra tai nạn. Đến tháng 7 năm 2025, truyền thông đưa tin ông đã bị kết án vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên – một chương đen tối khác trong câu chuyện của gia đình này. Hiện tại, cuộc chiến giành quyền nuôi dưỡng bốn đứa trẻ vẫn là tâm điểm tranh chấp giữa ông bà ngoại (bà Fátima Valencia và ông Narciso Mucutuy) và người cha.

Ông Manuel Ranoque, người bản địa, cha của hai trong số bốn đứa trẻ bản địa nhỏ tuổi nhất được tìm thấy còn sống sau khi bị lạc 40 ngày trong rừng mưa Amazon của Colombia.

Dẫu tương lai còn nhiều thử thách, hình ảnh bốn đứa trẻ Mucutuy bước ra từ rừng già vẫn mãi là biểu tượng của ý chí con người. Câu chuyện của các em không chỉ là một kỳ tích sinh tồn, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của tình thân và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, ngay cả trong những thời khắc tuyệt vọng nhất.

Nguồn: CNN, People