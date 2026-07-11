Vợ chồng Kate - William trông hạnh phúc thế!

Thân vương William và Vương phi Kate đã có những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi trước công chúng khi cùng tham dự một trận đấu polo từ thiện, thu hút sự chú ý của người hâm mộ Hoàng gia.

Vương phi Kate và Thân vương William vốn nổi tiếng là cặp đôi khá kín tiếng trong việc thể hiện tình cảm nơi công cộng. Tuy nhiên, tại trận đấu polo từ thiện diễn ra ngày 10/7, cả hai đã khiến nhiều người thích thú khi liên tục dành cho nhau những cử chỉ thân mật hiếm thấy.

Sau khi kết thúc trận đấu, Thân vương William, người trực tiếp thi đấu trên sân, tiến đến chào vợ bằng một nụ hôn lên má. Không lâu sau đó, Vương phi Kate nhẹ nhàng vòng tay ôm eo chồng. Cả hai cũng nắm tay nhau khi rời sân, tạo nên hình ảnh ấm áp và đầy tình cảm.

Trong lần xuất hiện này, Vương phi Kate lựa chọn chiếc váy mùa hè không tay họa tiết caro gingham đen trắng của thương hiệu Temperley London. Cô kết hợp cùng khuyên tai vòng của Sézane, giày slingback màu nude của Camilla Elphick và kính râm bản lớn của Ralph Lauren.

Điểm nhấn cho bộ trang phục là nhiều chiếc vòng tay vàng được phối tinh tế. Mái tóc dài của Vương phi được uốn xoăn nhẹ và buông tự nhiên, hoàn thiện phong cách thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, phù hợp với không khí của sự kiện ngoài trời.

Đây không phải lần duy nhất gần đây Vương phi Kate thu hút sự chú ý trong một sự kiện Hoàng gia.

Tháng trước, cô đã trở lại Royal Ascot sau ba năm vắng mặt. Trước khi đoàn xe ngựa bắt đầu cuộc diễu hành truyền thống của sự kiện ngày 17/6, Vương phi Kate cùng Thân vương William bước lên cỗ xe ngựa và dành thời gian chào hỏi những người dân đứng đợi bên đường.

Trong đoạn video được King's Guard Tours đăng tải trên Instagram, Vương phi Kate mỉm cười và vẫy tay chào người hâm mộ. Một khán giả khen: "Trông cô thật xinh đẹp", trong khi người khác gọi bà là "tuyệt đẹp". Đáp lại, Vương phi Kate mỉm cười cảm ơn và nói: "Cảm ơn mọi người. Tôi hy vọng trời sẽ tiếp tục nắng đẹp". Sau đó, cô và Thân vương William tiếp tục vẫy tay chào trước khi cỗ xe ngựa lăn bánh.

Trong lần trở lại Royal Ascot, Vương phi Kate tái sử dụng chiếc váy midi màu vàng rực của thương hiệu Roksanda. Thiết kế có cổ cao, tay ngắn, phần eo được nhấn gọn cùng chi tiết nơ lớn trên vai, tạo điểm nhấn thanh lịch.

Cô kết hợp bộ trang phục với chiếc mũ cùng tông của Jane Taylor London, ví cầm tay màu ngà của Anya Hindmarch và đôi giày cao gót da lộn màu be quen thuộc của Gianvito Rossi.

Những lần xuất hiện gần đây cho thấy Vương phi Kate đang dần trở lại lịch trình hoạt động bình thường sau thời gian điều trị và hồi phục sức khỏe. Đồng thời, những khoảnh khắc tự nhiên, gần gũi giữa cô và Thân vương William cũng mang đến hình ảnh đời thường hơn của cặp đôi Hoàng gia, nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ công chúng.

*Theo Instyle