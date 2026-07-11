Người phụ nữ đi resort với trai lạ, lừa lấy dây chuyền vàng rồi đi mua điện thoại mới cho chồng

Vụ việc dở khóc dở cười xảy ra tại Thái Lan khiến cả người phụ nữ và người đàn ông đều bị chỉ trích nặng nề.

Mới đây, một người đàn ông Thái Lan đã bị lừa mất một sợi dây chuyền vàng rất có giá trị, tuy nhiên, thay vì thông cảm, nhiều netizen đã chỉ trích người đàn ông này, thậm chí cho rằng đây là cái kết xứng đáng cho hành động sai trái của anh ta.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ trộm xảy ra tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Chachoengsao của Thái Lan vào ngày thứ Năm, 2 tháng 7 vừa qua. Song không giống như những vụ trộm thông thường khác, mọi việc bắt đầu từ hành vi ngoại tình của một người đàn ông 43 tuổi.

Đi resort với gái lạ, người đàn ông mất sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 300 triệu

Dù đã có gia đình nhưng anh này đã lên TikTok để làm quen với những cô gái khác, và cuối cùng, anh ta đã hẹn hò với một người phụ nữ tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Chachoengsao.

Người đàn ông đã bị trộm mất sợi dây chuyền vàng có giá trị hơn 300 triệu.

Theo lời người đàn ông, anh ta quen biết người phụ nữ tên Nan qua TikTok và đã gặp cô hai lần trước đó, sau đó cả hai hẹn gặp lần thứ ba tại khu nghỉ dưỡng này. Anh ta thừa nhận rằng họ đã quan hệ với nhau trong buổi gặp gỡ, và vụ trộm đã buộc anh ta phải thú nhận chuyện ngoại tình với vợ mình. Người đàn ông giải thích rằng sau khi quan hệ xong, anh ta đã tháo sợi dây chuyền vàng, bỏ vào túi quần jeans rồi đi vào phòng tắm.

Khi quay lại sau 5 phút, người đàn ông phát hiện cô Nan đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng cùng với số trang sức của mình. Anh ta cho biết hình ảnh từ camera an ninh của khu nghỉ dưỡng ghi lại cảnh cô rời đi, chạy về phía một bệnh viện gần đó rồi lái chiếc xe bán tải Isuzu D-Max màu xám rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông đã nộp đơn trình báo tại Đồn Cảnh sát Ban Pho nhưng cho biết không nhận được thông tin cập nhật nào về quá trình điều tra.

Người đàn ông chia sẻ câu chuyện với truyền thông hy vọng sẽ lấy lại được sợi dây chuyền.

Người đàn ông cho biết sợi dây chuyền vàng và một mặt dây chuyền Phật giáo trị giá gần 400.000 baht, tương đương khoảng 315 triệu VNĐ và kêu gọi cảnh sát tại Chachoengsao giải quyết vụ việc một cách nghiêm túc và minh bạch. Anh ta cũng cáo buộc các sĩ quan đã để người phụ nữ – người thừa nhận đã lấy sợi dây chuyền vàng của anh ta rời đi mà không có thêm động thái xử lý nào.

Người đàn ông 43 tuổi này đã chia sẻ câu chuyện với truyền thông với hy vọng tìm lại được số trang sức bị mất vì chúng có giá trị khá lớn.

Hành động của người tình một đêm gây ngỡ ngàng

Không hài lòng với tiến độ vụ việc, người đàn ông tự mình tìm hiểu và phát hiện ra nhiều điều không thể ngờ từ người phụ nữ đã qua đêm cùng với anh ta. Thực ra, cô này đã có chồng con và lúc đó cũng đang ở nhà chồng tại tỉnh Chon Buri.

Sau đó, anh ta đã nhờ một sĩ quan cảnh sát quen biết tại Đồn Cảnh sát Phan Thong hỗ trợ. Kết quả là Nan bị triệu tập để thẩm vấn và người phụ nữ đã thừa nhận hành vi lấy trộm chiếc vòng cổ.

Người đàn ông cáo buộc rằng cô đã khai với cảnh sát về việc bán chiếc vòng cho một tiệm vàng ở Chon Buri, đồng thời dùng số tiền đó để đánh bạc và thậm chí mua điện thoại di động mới cho chồng.

Sau đó, người đàn ông đưa Nan đến Đồn Cảnh sát Ban Pho với hy vọng vụ việc sẽ được xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, anh ta cho biết các sĩ quan chỉ thẩm vấn cô rồi để cô rời đi. Người đàn ông cũng cho biết mình đã liên hệ với tiệm vàng nơi bán chiếc vòng, nhưng chủ tiệm thông báo không thể hoàn trả lại tài sản vì nó đã bị nấu chảy. Người đàn ông tỏ ý nghi ngờ lời giải thích này và kêu gọi các điều tra viên xem xét vai trò của tiệm vàng trong vụ trộm trang sức tại Chachoengsao. Hiện cảnh sát Thái Lan vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai về những cáo buộc của người đàn ông hay cập nhật tình trạng của vụ án.

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được công bố trên truyền thông, nhiều người thay vì cảm thông thì đã lên án hành vi ngoại tình của người đàn ông. Họ cho rằng nếu anh ta chung thủy với vợ thì đã không rơi vào hoàn cảnh éo le này.