Trung Quốc vừa 'cứu' nền kinh tế lớn nhất nhì châu Âu

Nhà sản xuất điện gia dụng của Trung Quốc vừa gửi 20.000 máy điều hoà sang một quốc gia EU.

Tập đoàn điện gia dụng Trung Quốc Midea cho biết đã tăng tốc sản xuất và vận chuyển 20.000 máy điều hòa sang Pháp chỉ trong 7 ngày, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vọt khi châu Âu trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng.

Theo Midea, để hoàn thành đơn hàng khẩn cấp này, hãng đã mở thêm một dây chuyền sản xuất từ ngày 7/7, nâng công suất điều hòa di động lên 6.000 chiếc mỗi ngày. Nhờ đó, toàn bộ 20.000 sản phẩm được sản xuất chỉ trong 3 ngày rưỡi.

Doanh nghiệp có trụ sở tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, cho biết đơn hàng tại Pháp được ưu tiên về nhân lực và năng lực sản xuất, trong bối cảnh các nhà máy của hãng vẫn đang vận hành hết công suất để phục vụ nhu cầu trong nước.

Một quản lý tại nhà máy điều hòa di động của Midea ở Vu Hồ, tỉnh An Huy, nói chuỗi cung ứng và bộ phận sản xuất được yêu cầu “không tiếc chi phí” để bảo đảm giao hàng đúng hạn.

Để tránh chậm trễ, Midea đã sử dụng cả vận tải hàng không và đường sắt cao tốc cho những linh kiện thiếu hụt. Đây là lựa chọn tốn kém hơn so với quy trình thông thường, nhưng giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm trong bối cảnh nhu cầu tại châu Âu tăng đột biến.

Toàn bộ 20.000 máy điều hòa dành cho thị trường Pháp đã được xuất đi vào thứ Bảy tuần trước, theo Midea. Để tăng tốc giao hàng, công ty lần đầu tiên sử dụng vận tải đường bộ bằng xe tải sang châu Âu. Phương án này dự kiến rút thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 15 ngày, so với gần hai tháng nếu đi bằng đường biển.

Mẫu bán chạy nhất là PortaSplit, dòng điều hòa di động dạng chữ U của Midea. Sản phẩm này được ưa chuộng vì không cần lắp đặt cố định như điều hòa treo tường truyền thống. Dàn nóng có thể được treo bằng giá đỡ cửa sổ, giúp người dùng tránh phải khoan tường hoặc thay đổi mặt ngoài công trình - điều thường bị hạn chế tại nhiều đô thị châu Âu có quy định bảo tồn kiến trúc nghiêm ngặt.

Nắng nóng kéo dài đã khiến điều hòa di động trở thành mặt hàng được săn lùng tại nhiều nước châu Âu. Khác với Mỹ hay châu Á, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa tại châu Âu còn thấp, do khu vực này trong nhiều thập kỷ vốn có mùa hè ôn hòa hơn. Tuy nhiên, các đợt nóng cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên đang làm thay đổi thói quen tiêu dùng.

Đợt nắng nóng cuối tháng 6 được cho là liên quan tới hơn 10.000 ca tử vong vượt mức tại châu Âu, phần lớn là người cao tuổi. Nhiều nước như Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Bỉ ghi nhận nhiệt độ tăng mạnh, gây áp lực lên hệ thống y tế, trường học, giao thông và lưới điện.

Nhu cầu tăng nhanh đang đẩy mạnh xuất khẩu điều hòa Trung Quốc sang châu Âu. Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, trong tháng 5, nước này xuất khẩu 3,33 triệu USD điều hòa sang Pháp, 2,82 triệu USD sang Đức và 7,69 triệu USD sang Hà Lan. Các mức này lần lượt tăng hơn 186%, 69% và 139% so với cùng kỳ năm trước.

Theo SCMP﻿