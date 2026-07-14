Người Mỹ vốn thuộc “hành tinh không thích bóng đá” thực sự nghĩ gì về World Cup?

Các sân vận động chật kín, lượng người xem truyền hình kỷ lục và cuộc bùng nổ đa văn hóa đầy vui vẻ đang càn quét nước Mỹ.

Đã có rất nhiều lý do để tin rằng việc Mỹ đăng cai World Cup sẽ là một thảm họa.

Trong một năm rưỡi trước khi giải đấu bắt đầu, các hạn chế đi lại khắc nghiệt đã ngăn cản người hâm mộ từ Senegal, Bờ Biển Ngà và Haiti xin được thị thực. Giá vé thì quá đắt đỏ. Khách sạn không được lấp đầy như đã hứa. FIFA áp dụng "giờ nghỉ giải khát" trong các trận đấu, cho phép quảng cáo truyền hình gây nhiều tranh cãi.

Nước Mỹ – nơi bóng đá luôn xếp sau các môn thể thao khác về mức độ phổ biến – đã bị hoài nghi liệu có trở thành chủ nhà kém hiếu khách nhất của một giải đấu mà FIFA luôn tự hào quảng cáo là "gắn kết thế giới".

Sau đó, trận bóng đá bắt đầu.

Màn hình TV và các nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội của thế giới đã tràn ngập hình ảnh các sân vận động Mỹ chật kín khán giả cuồng nhiệt, lập kỷ lục. Qua 78 trận đầu tiên, theo Sports Business Journal, trung bình 64.511 người hâm mộ đã tham dự mỗi trận – nhiều hơn 10.000 người so với giải đấu năm 2022. Các sân vận động có tỷ lệ lấp đầy trung bình là 99,7% và FIFA cho biết họ đã bán được 6,5 triệu vé.

Những người tham dự không chỉ đến từ nước ngoài, hay là người Mỹ có mối quan hệ gia đình với các quốc gia khác, mà là những người hâm mộ Mỹ đang yêu, hoặc bắt đầu yêu thích môn thể thao này.

Lượng người xem truyền hình của Mỹ cũng đang phá vỡ các kỷ lục. Theo xếp hạng của Nielsen, trận thua ở vòng 16 đội của đội tuyển nam quốc gia Mỹ (USMNT) trước Bỉ vào tuần trước đã thu hút trung bình 33 triệu người xem trên kênh phát sóng tiếng Anh của Fox, đạt đỉnh 41 triệu người xem trong 15 phút cuối trận. Theo Wall Street Journal, con số đó cao hơn tổng số người xem World Series năm 2025 và Trận 5 của vòng chung kết NBA tháng trước.

Theo tờ Athletic, đó là "chương trình bóng đá được xem nhiều nhất trên một mạng truyền hình trong lịch sử Mỹ", phá vỡ kỷ lục được thiết lập vài ngày trước đó, khi hơn 26 triệu người xem Đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ đánh bại Bosnia, một lần nữa chỉ phá vỡ kỷ lục được thiết lập trước đó vài ngày, trong trận thắng áp đảo 4-1 của Mỹ trước Paraguay.

Nhưng người xem ở Mỹ không chỉ theo dõi các trận đấu của Mỹ. Trận đấu kịch tính vào Chủ nhật giữa Anh và Mexico đã thu hút con số đáng kinh ngạc là 21,7 triệu người xem trên Fox và thêm 23,2 triệu người trên Telemundo. Fox đã chứng kiến mức trung bình kỷ lục 5 triệu người xem trong 72 trận đầu tiên, với Telemundo trung bình thêm 4,6 triệu người nữa. Mike Mulvhill, chủ tịch phụ trách phân tích và thông tin chi tiết của Fox Sports, lưu ý rằng chỉ sau hai tuần diễn ra giải đấu, "người xem World Cup trung bình trên Fox/FS1" đã xem nhiều trận đấu hơn cả toàn bộ giải đấu năm 2022.

Không khí tiệc tùng của ngày hội bóng đá

Ngoài các số liệu đó, cuộc thăm dò từ Ipsos Sports cho thấy 4 trên 10 người trưởng thành ở Mỹ đã tích cực theo dõi giải đấu trên mạng xã hội. Một phần tư người Mỹ đã xem một trận đấu tại nhà hàng hoặc quán bar. Một phần năm đã tham gia một buổi tiệc xem World Cup.

Alex Lawton, 32 tuổi, đang xem trận tứ kết Tây Ban Nha-Bỉ trên màn hình TV bên ngoài Bar Tabac ở Brooklyn, cho biết anh đã "quên mất" mình đã xem bao nhiêu trận tại World Cup này nhưng ước tính là "hàng chục trận". Anh lưu ý rằng, mặc dù chỉ nói được một ít tiếng Tây Ban Nha, anh vẫn xem rất nhiều trận đấu trên Telemundo, "vì đó là một trong những cách dễ tiếp cận hơn để phát trực tuyến". (Telemundo, được lưu trữ trên Peacock, có giá bằng một nửa so với việc đăng ký Fox One, nơi phát sóng bằng tiếng Anh).

"Nó cực kỳ phổ biến," bạn của Lawton, Paul Revell, 31 tuổi, nói về việc xem giải đấu ở thành phố New York. "Ý tôi là, bạn có thể đi đến bất kỳ dãy phố nào ở New York và sẽ có một không khí sôi động, với mọi người đang hò reo." Ngay cả trên tàu điện ngầm, anh nói, anh cũng đã xem các trận đấu trên điện thoại của người lạ. "Mọi người đều la hét trên tàu," anh nhớ lại, gọi đó là một "khoảnh khắc tuyệt vời".

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Có những lý do hữu hình cho sự gia tăng đột biến của người hâm mộ World Cup tại Mỹ. Bóng đá từ lâu đã phát triển phổ biến ở đây. Sau khi Mỹ đăng cai World Cup năm 1994, một phần trong số 100 triệu USD lợi nhuận từ giải đấu đã được sử dụng để khởi động Major League Soccer, mang lại cho đất nước một giải đấu nam của riêng mình.

Năm 1999, World Cup nữ được tổ chức tại Mỹ với đội tuyển nữ quốc gia Mỹ (USWNT) giành chức vô địch giải đấu một cách đầy kịch tính. Giải bóng đá nữ quốc gia đã được khởi động vào năm 2012; và vào năm 2019, USWNT lại giành chức vô địch World Cup. Các mạng truyền hình Mỹ đã giành được bản quyền phát sóng Premier League và La Liga, biến hàng triệu người Mỹ thành những người hâm mộ cuồng nhiệt, chen chúc trong các quán bar vào sáng sớm để xem trận derby bắc London hoặc El Clásico.

Một trong mười người Mỹ đã xác định bóng đá là môn thể thao yêu thích của họ trong một báo cáo tháng 1 trên tờ Economist, vượt qua "trò tiêu khiển của nước Mỹ" – bóng chày – để trở thành môn thể thao phổ biến thứ ba của đất nước.

Một lý do rõ ràng khác cho sự thành công của World Cup 2026 tại Mỹ là nhiều trận đấu đã được phát sóng vào giờ vàng, nghĩa là người Mỹ không phải xoay xở với lịch làm việc và ngủ để xem các trận đấu diễn ra ở các múi giờ xa xôi.

Đơn giản là vì World Cup 2026 thực sự quá hay!

Trên hết, nhiều người Mỹ có khả năng đã theo dõi vì bóng đá thực sự rất hay.

Giải đấu đạt trung bình ba bàn thắng mỗi trận – mức cao nhất kể từ World Cup 1958, và là một bước phát triển đáng hoan nghênh trong việc giải quyết lời phàn nàn thường xuyên của người Mỹ rằng bóng đá không có đủ bàn thắng. Các siêu sao của thế giới đang bùng nổ, với Kylian Mbappé của Pháp và Lionel Messi của Argentina mỗi người ghi 8 bàn; Erling Haaland của Na Uy ghi 7 bàn; và Harry Kane của Anh ghi 6 bàn. Nhiều trận đấu đã được quyết định bằng những bàn thắng kịch tính trong thời gian bù giờ.

Người hâm mộ theo dõi trận đấu giữa Mỹ và Bỉ tại Austin. Ảnh: Brandon Bell/Getty Images

Định dạng mở rộng của giải đấu, bao gồm nhiều hơn 16 đội so với các kỳ World Cup trước, đã cho phép những câu chuyện cổ tích đáng chú ý. Người Mỹ đã khóc vì vui mừng khi Curaçao, quốc gia Caribe nhỏ bé chỉ với 150.000 dân, và là quốc gia nhỏ nhất từng đủ điều kiện tham dự giải đấu, ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup vào lưới cường quốc Đức (đội sau đó đã thắng 7-1). Cape Verde, một quốc gia đảo khác chỉ với nửa triệu dân, đã có một hành trình kỳ diệu, cầm hòa tất cả các đối thủ của mình ở vòng bảng và tiến vào vòng loại trực tiếp, nơi họ ghi hai bàn vào lưới Argentina, đội vô địch giải đấu năm 2022.

Đó là một trải nghiệm vượt qua những giới hạn

Cũng có một lý do khó đo lường hơn, vô hình hơn cho việc tại sao người Mỹ có thể yêu thích World Cup lần này. Chủ nghĩa quốc tế vốn có của giải đấu đã mang đến cho người Mỹ một trải nghiệm đa văn hóa, rộng mở và mới lạ hơn.

Lawton, xem trận Tây Ban Nha-Bỉ ở Brooklyn, đã gọi World Cup là "một sự giải thoát tuyệt vời và một lực lượng thống nhất đã đưa những người từ các tầng lớp và hoàn cảnh khác nhau đến với nhau theo một cách siêu đẹp đẽ".

Và có thể nói, những khoảnh khắc "đẹp đẽ" nhất và hiện đang lan truyền mạnh mẽ của World Cup lần này đã diễn ra ngoài sân cỏ.

Cư dân của Lawrence, Kansas, cảm động đến mức đội tuyển Algeria chọn tập luyện tại thành phố của họ đến nỗi họ có thể được nhìn thấy đang hô vang "One, two, three, viva l’Algérie!" (Một, hai, ba, Algeria muôn năm!). Ban nhạc diễu hành của Đại học Kansas đã chơi quốc ca Algeria khi họ bước ra sân. Ở Texas, một video lan truyền cho thấy một người hâm mộ Nhật Bản được mời lên sân khấu tại một hộp đêm để nhảy cùng một vài rapper từ Houston. Những người hâm mộ Scotland, có biệt danh là Tartan Army, đã tiếp quản Boston trong sự vui sướng của cư dân, suýt uống sạch bia của thành phố.

Các cổ động viên Mỹ tại Brooklyn ăn mừng khi đội nhà ghi bàn vào lưới Paraguay trong trận đấu mở màn. Ảnh: Angela Weiss/AFP/Getty Images

Trên khắp đất nước, từ những người hâm mộ Mexico ở Koreatown của LA đến những người hâm mộ Ecuador ở Astoria, Queens, các bức ảnh và video cho thấy hàng ngàn người chen chúc trên đường phố để xem các trận đấu trên máy chiếu, hoặc qua cửa sổ quán bar, hoặc ở phía sau các cửa hàng tạp hóa.

"Đó thực sự là một không khí tuyệt vời! Họ đã làm nên lịch sử và mang lại hy vọng cho chúng tôi. 'Si se pudo!' (Chúng ta đã làm được!) chúng tôi đã hô vang khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên," Steven Guevara, một người Mỹ gốc Ecuador sống ở Bronx, người đã xem trận Ecuador đấu với Đức tại Pig Beach ở Astoria cùng hàng trăm người hâm mộ khác, nhớ lại. "Bia được tung lên không trung để ăn mừng, và những người hoàn toàn xa lạ đã ôm nhau và cùng nhảy lên xuống, và một số người thậm chí đã khóc vì vui sướng. Đó là một khoảnh khắc thật đẹp."

Nguồn: The Guardian