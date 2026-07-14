Vợ ôm chặt chân chồng bị hút nửa người khỏi máy bay Boeing 737-800 ở độ cao hơn 6.000 m: "Nếu phải chết, chúng tôi sẽ chết cùng nhau"

Một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair đã suýt trở thành thảm kịch khi một hành khách bị hút một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ máy bay sau sự cố động cơ giữa không trung. Người đàn ông may mắn sống sót nhờ chiếc dây an toàn vẫn còn cài và sự quyết tâm không buông tay của người vợ.

Sự việc xảy ra sáng 11/7 trên chuyến bay số hiệu FR1879 của Ryanair, sử dụng máy bay Boeing 737-800, khởi hành từ Thessaloniki (Hy Lạp) đến Memmingen (Đức).

Theo lời kể của các hành khách, chỉ ít phút sau khi cất cánh, mọi người nghe thấy một tiếng nổ lớn. Một phần của động cơ được cho là đã văng ra, đập trúng cửa sổ cạnh chỗ ngồi của ông Ljubiša Karović, khiến kính cửa sổ vỡ tung.

Ngồi ngay cạnh cửa sổ, ông Karović bị lực hút cực mạnh kéo một phần cơ thể ra ngoài máy bay khi chiếc phi cơ đang bay ở độ cao khoảng 20.000 feet (hơn 6.000 m).

Người duy nhất giữ ông lại lúc đó là vợ ông, bà Svetlana Grković, khi bà lập tức ôm chặt lấy hai chân chồng.

Ông Karović và vợ

"Tôi phản ứng ngay lập tức và nắm chặt chân ông ấy. Trong đầu tôi chỉ nghĩ: 'Nếu phải chết, chúng tôi sẽ chết cùng nhau.' Thật sự quá kinh hoàng", bà Grković chia sẻ với Nova.

Theo lời bà, tình trạng này kéo dài khoảng 5 phút trước khi các hành khách khác chạy tới hỗ trợ, cùng kéo ông Karović trở lại khoang máy bay. Trong lúc đó, mặt nạ dưỡng khí cũng đồng loạt rơi xuống.

"Tôi nhớ có một người đàn ông và một phụ nữ đã chạy đến giúp. Người đàn ông ấy đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Tôi thực sự muốn gặp và cảm ơn anh ấy trực tiếp", bà nói.

Sau sự cố, chuyến bay buộc phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Thessaloniki.

Một hành khách kể với báo Informer rằng: "May mắn là ông ấy vẫn cài dây an toàn. Vợ ông ấy đã giữ chân chồng suốt 5 phút cho đến khi những người khác tới giúp kéo ông ấy vào trong."

Một nhân chứng khác cho biết khi nhìn về phía trước, họ thấy "đầu và vai của người đàn ông đã thò ra ngoài ô cửa sổ bị vỡ".

Trong khoang máy bay, nhiều hành khách hoảng loạn vì không biết liệu chiếc máy bay có thể hạ cánh an toàn hay không.

"Mọi người đều đeo mặt nạ dưỡng khí. Chúng tôi thực sự không biết liệu mình có sống sót hay không", một hành khách cho biết.

Một người khác ngồi ở cuối máy bay kể rằng ban đầu họ tưởng chiếc máy bay đang rơi: "Tôi thấy người đàn ông bị thương, đầu đầy máu. Ông ấy ngất đi nhiều lần."

Theo bà Grković, chồng bà hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Do chấn thương, ông gần như chưa thể nói chuyện, bàn tay bị thương nặng, cơ thể có nhiều vết bỏng do ma sát và vẫn trong tình trạng sốc nghiêm trọng. Bà cũng cho biết chồng mình đã bất tỉnh nhiều lần trong lúc xảy ra sự cố và hiện không còn nhớ rõ những gì đã diễn ra.

Ông Karović quê tại Vrnjačka Banja (Serbia) và thường xuyên sinh sống, làm việc tại Hy Lạp, nơi ông kinh doanh dịch vụ bán và cho thuê căn hộ tại các khu nghỉ dưỡng Paralija và Olympic Beach.

Đoạn video do một tiếp viên của Ryanair ghi lại sau sự cố cho thấy một cánh quạt động cơ bị mất, lớp vỏ động cơ xuất hiện lỗ thủng lớn và cửa sổ cạnh vị trí hành khách ngồi bị phá hủy hoàn toàn.

Trong thông báo gửi truyền thông, Ryanair xác nhận chuyến bay từ Thessaloniki đến Memmingen đã quay trở lại sân bay ngay sau khi cất cánh vì "một cửa sổ hành khách bị bung ra trong lúc bay".

Hãng cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách được đưa trở lại nhà ga. Một hành khách được chăm sóc y tế ngay sau khi hạ cánh và Ryanair đã nhanh chóng bố trí máy bay thay thế để tiếp tục hành trình đến Memmingen.

Theo dữ liệu chuyến bay công khai, chiếc Boeing 737-800 đã hạ cánh trở lại Thessaloniki sau khoảng 1 giờ 14 phút kể từ khi cất cánh.

Ngoài ông Karović, một phụ nữ mang thai trên chuyến bay cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Truyền thông địa phương cho biết cô hiện đã xuất viện và không gặp nguy hiểm.

Chủ tịch Liên đoàn Nhân viên Bệnh viện Công lập Hy Lạp (POEDIN) nhận định đây là một sự cố "suýt trở thành thảm kịch", khi cửa sổ bị hư hỏng khiến một phần cơ thể của hành khách bị hút ra ngoài máy bay trước khi được vợ và những người xung quanh kịp thời giữ lại.

Nguồn: Daily Mail