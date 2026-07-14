Gần 21 tỷ đồng tiền xu phủ kín mặt đường cao tốc Mỹ sau vụ tai nạn hi hữu

Không ít người đã phải dụi mắt vì cảnh tượng hàng triệu đồng tiền xu nằm rải khắp mặt đường.

Gần 21 tỷ đồng tiền xu phủ kín mặt đường cao tốc sau vụ tai nạn hi hữu

Ngày 29/4/2025, vụ tai nạn của một xe đầu kéo trên tuyến cao tốc US Highway 287, thuộc hạt Wise, bang Texas (Mỹ), đã khiến gần 21 tỷ đồng tiền xu phủ kín mặt đường cao tốc.

Theo Sở An toàn Công cộng Texas (Texas Department of Public Safety), vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng (giờ địa phương) khi chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc đang lưu thông trên cao tốc US Highway 287.

Tài xế bất ngờ đánh lái để tránh chướng ngại vật, khiến chiếc xe mất kiểm soát, lao khỏi mặt đường rồi bị lật nghiêng. (Ảnh: Yahoo)

Trong lúc di chuyển, tài xế bất ngờ đánh lái để tránh chướng ngại vật, khiến chiếc xe mất kiểm soát, lao khỏi mặt đường rồi bị lật nghiêng. Cú va chạm mạnh làm cửa thùng xe bật mở, hàng triệu đồng tiền xu bên trong tràn xuống mặt đường và khu vực ven đường.

Theo AP News, xe đang vận chuyển khoảng 8 triệu đồng xu loại dime (mệnh giá 10 cent) với tổng trị giá 800.000 USD, tương đương gần 21 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay.

Những hình ảnh được ghi lại từ hiện trường cho thấy vô số đồng xu sáng lấp lánh phủ kín một đoạn cao tốc và rải xuống cả bãi cỏ bên đường. Từ trên cao, khu vực xảy ra tai nạn trông như được phủ một lớp kim loại màu bạc kéo dài hàng chục mét.

Cú va chạm mạnh làm cửa thùng xe bật mở, hàng triệu đồng tiền xu bên trong tràn xuống mặt đường và khu vực ven đường. (Ảnh: Yahoo)

May mắn, tài xế và một hành khách chỉ bị thương nhẹ. Cả hai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa nhiều làn đường trên tuyến cao tốc nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông, đồng thời triển khai công tác thu gom số tiền xu bị đổ ra ngoài.

Thu gom hàng triệu đồng tiền xu mất gần 14 giờ

Việc xử lý hiện trường được đánh giá là đặc biệt khó khăn do số lượng tiền xu quá lớn. Ban đầu, các nhân viên dùng chổi, xẻng và các dụng cụ cầm tay để gom tiền thành từng đống nhỏ. Tuy nhiên, cách làm này tốn rất nhiều thời gian vì tiền xu văng ra trên phạm vi rộng.

Sau đó, lực lượng chức năng quyết định huy động máy hút chân không công nghiệp để thu gom số tiền xu còn nằm trên mặt đường và ven cao tốc. Những chiếc máy hút cỡ lớn liên tục hoạt động trong nhiều giờ nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Việc xử lý hiện trường được đánh giá là đặc biệt khó khăn do số lượng tiền xu quá lớn. (Ảnh: Yahoo)

Toàn bộ quá trình thu gom, làm sạch hiện trường và chuyển số tiền sang một phương tiện khác kéo dài gần 14 giờ. Chỉ sau khi hoàn tất việc thu dọn, tuyến cao tốc mới được mở cửa trở lại để các phương tiện lưu thông bình thường.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi hình ảnh và video từ hiện trường được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước cảnh tượng hàng triệu đồng tiền xu phủ kín mặt đường, trong khi một số khác hài hước ví đây là "cơn mưa tiền xu" hiếm có.

Ban đầu, các nhân viên dùng chổi, xẻng và các dụng cụ cầm tay để gom tiền thành từng đống nhỏ. (Ảnh: Yahoo)

Không giống nhiều vụ xe bọc thép làm rơi tiền mặt từng xảy ra tại Mỹ khiến người dân dừng xe để nhặt, hiện trường tại Texas được lực lượng chức năng kiểm soát ngay từ đầu. Khu vực xảy ra tai nạn nhanh chóng bị phong tỏa nên không ghi nhận tình trạng người dân lao vào lấy tiền.

Theo giới chức Texas, toàn bộ số tiền xu thu hồi sau đó được chuyển sang phương tiện khác để tiếp tục hành trình. Nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, song thông tin ban đầu cho thấy tài xế đã cố đánh lái nhằm tránh một tình huống bất ngờ trên đường, dẫn đến chiếc xe bị lật.

Theo giới chức Texas, toàn bộ số tiền xu thu hồi sau đó được chuyển sang phương tiện khác để tiếp tục hành trình. (Ảnh: Yahoo)

Với khoảng 8 triệu đồng xu, tương đương 800.000 USD (gần 21 tỷ đồng), đây được xem là một trong những vụ tai nạn liên quan đến phương tiện vận chuyển tiền xu hiếm gặp nhất tại Mỹ trong nhiều năm qua.

(Theo AP News, Yahoo, NYP)