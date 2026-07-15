Lái ô tô đưa con đi thi, khi đang ngồi chờ, người phụ nữ sững sờ phát hiện chiếc xe đang bốc cháy

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan. Hai vật mà người phụ nữ bỏ lại trên xe đang được cho có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy xe ô tô này.

Mới đây, một vụ cháy xe ô tô đã xảy ra tại tỉnh Chachoengsao của Thái Lan khiến nhiều người hoảng hốt. May mắn là đám cháy đã được phát hiện kịp thời nên chiếc xe chưa bị cháy rụi, và lúc đó cũng không có người trên xe.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào ngày Chủ nhật, 12/7 vừa qua ngay trước một trường học ở Chachoengsao. Cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Mueang Chachoengsao đã được điều động đến hiện trường vụ cháy xe tại Trường Wat Don Thong, thuộc xã Bang Tin Pet, huyện Mueang, tỉnh Chachoengsao.

Chờ con làm bài thi, người phụ nữ bàng hoàng khi thấy ô tô của mình đang bốc cháy

Chủ xe là một người phụ nữ 46 tuổi cho biết hôm đó, cô đã di chuyển từ huyện Bang Pakong để đưa con đi thi tại Trường Wat Don Thong. Trong lúc chờ đợi bên trong trường, cô nghe thấy tiếng mọi người la hét báo tin có một chiếc xe ô tô đang bốc cháy.

Ban đầu, cô không nhận ra đó là xe của mình, nhưng khi vội vã chạy ra ngoài thì mới phát hiện sự thật đáng sợ, rằng chiếc xe đang bốc cháy đó lại chính là xe của cô. May mắn là sự việc được phát hiện sớm nên chiếc xe vẫn chưa cháy thành tro.

Bên trong xe có một chiếc quạt điện cầm tay và cục sạc dự phòng.

Ngay khi nhận được tin báo, các nhân viên phòng chống thiên tai và đội cứu hộ của thành phố Chachoengsao cũng đã có mặt nhanh chóng để hỗ trợ. Khi lực lượng khẩn cấp đến nơi, họ thấy người dân đã sử dụng bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa bên trong chiếc xe sedan màu đen. Mặc dù đám cháy đã được khống chế, chiếc xe vẫn bị hư hại nặng nề.

Qua kiểm tra phương tiện, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc quạt điện cầm tay và một cục sạc dự phòng – cả hai đều đã bị hư hại do cháy – nằm trên kệ để đồ phía sau xe. Các quan chức nhận định những thiết bị này có thể là nguồn gây cháy, tuy nhiên nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chiếc xe vẫn bị hư hại nặng nề sau vụ cháy.

Chủ xe cho biết cô không chắc chắn liệu ngọn lửa bắt nguồn từ chiếc quạt hay cục sạc dự phòng hay không, vì cả hai thiết bị này đều được để cùng nhau trên kệ phía sau xe. Cô cho rằng nhiệt độ tăng cao bên trong chiếc xe đang đỗ có thể đã làm hỏng một trong hai thiết bị và khiến nó bốc cháy.

Tờ DailyNews đưa tin rằng cô đã liên hệ với công ty bảo hiểm để kiểm tra xe và đánh giá mức độ thiệt hại.

Lưu ý dành cho các chủ xe

Vụ việc mới xảy ra ở tỉnh Chachoengsao này một lần nữa là lời cảnh báo cho các chủ xe ô tô, đặc biệt là khi đỗ xe ngoài trời trong tiết trời nóng bức của mùa hè nên tránh để những thứ sau trên xe:

Chai nước khoáng bằng thủy tinh hoặc nhựa trong suốt

Đây là hiện tượng vật lý ít ai ngờ tới. Khi đặt chai nước ở các vị trí hứng nắng trực tiếp (như táp-lô hoặc ghế xe), hình dáng cong tròn và chất lỏng bên trong chai sẽ vô tình hoạt động như một thấu kính hội tụ

(Ảnh minh họa)

Bật lửa ga

Đây là vật dụng nguy hiểm hàng đầu. Ga bên trong bật lửa là chất lỏng dễ bay hơi. Khi nhiệt độ trong xe tăng cao (có thể lên tới 60–70°C khi đỗ dưới nắng), áp suất bình chứa tăng lên gây nổ vỏ nhựa, giải phóng khí ga gặp môi trường nhiệt độ cao rất dễ bén lửa gây cháy cabin.

Các loại bình xịt nén khí (Bình xịt khoáng, nước hoa bọt, bình cứu hỏa mini kém chất lượng)

Các loại chai dạng xịt (spray) chứa bọt hoặc chất lỏng được nén dưới áp suất cao. Khi bị nung nóng trong cabin kín, lớp vỏ kim loại hoặc nhựa của bình không chịu nổi áp suất tăng tiến sẽ phát nổ như một quả bom nhỏ, làm vỡ kính và gây cháy các chi tiết nội thất bằng da, nỉ.

Thiết bị điện tử có pin sạc (Điện thoại, sạc dự phòng, máy tính bảng, camera hành trình dùng pin)

Pin Lithium-ion trong các thiết bị này cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Khi bị phơi nắng qua kính lái, pin sẽ bị phồng, chảy nước, dẫn đến hiện tượng ngắn mạch (đoản mạch) nội bộ gây ra cháy nổ hóa chất cấu thành, rất khó dập tắt bằng nước thông thường.

Nước hoa ô tô và nước rửa tay khô có cồn

Các loại nước hoa chứa dung môi cồn nồng độ cao để giữ mùi và nước rửa tay sát khuẩn đều là những chất cực kỳ dễ bắt lửa. Nếu chai lọ bằng thủy tinh hoặc nhựa bị rò rỉ, gặp nhiệt độ cao trong xe sẽ tạo thành bầu không khí dễ cháy, chỉ cần một tia lửa điện nhỏ từ hệ thống điện của xe cũng đủ kích hoạt vụ hỏa hoạn.

Kính mắt, kính lúp

Tương tự như chai nước khoáng, tròng kính cận hoặc kính viễn thị (đặc biệt là kính lúp) có cấu trúc hội tụ ánh sáng. Nếu để quên trên táp-lô mà không cất vào hộp bảo vệ, chúng có thể tạo ra điểm hội tụ nhiệt lượng mặt trời cực cao, đốt cháy các vật liệu dễ bắt lửa xung quanh.

Mẹo nhỏ an toàn cho bạn: Trước khi rời khỏi xe, hãy tập thói quen kiểm tra nhanh táp-lô, các hộc chứa đồ ở cánh cửa và băng ghế sau. Nếu bắt buộc phải để lại các thiết bị điện tử, hãy bỏ chúng vào cốp xe hoặc giấu dưới gầm ghế nơi không bị ánh nắng chiếu trực tiếp.