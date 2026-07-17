Vua Charles uống bia "giải sầu"

Người hâm mộ bóng đá Anh vẫn chưa hết tiếc nuối sau khi đội tuyển quốc gia để vuột tấm vé vào chung kết World Cup trước Argentina. Không chỉ người dân, các thành viên Hoàng gia Anh cũng chia sẻ cảm xúc buồn bã theo cách rất gần gũi.

Ngày 16/7, chỉ ít giờ sau trận bán kết đầy kịch tính, Vua Charles và Vương hậu Camilla có chuyến thăm một quán bar thuộc nhà máy bia gia đình Hall & Woodhouse ở hạt Dorset nhân dịp doanh nghiệp này kỷ niệm 250 năm thành lập.

Trong chuyến ghé thăm, nhà vua 77 tuổi trực tiếp thử rót bia như một nhân viên pha chế thực thụ. Khi nâng cốc thưởng thức hai loại bia nổi tiếng của nhà máy là Fursty Ferret và Tanglefoot, ông dí dỏm nói: "Hôm nay đúng là ngày để uống vài ly cho vơi nỗi buồn",

Câu nói ngay lập tức khiến nhiều người bật cười bởi ai cũng hiểu "nỗi buồn" mà nhà vua nhắc đến chính là thất bại đầy tiếc nuối của tuyển Anh trước Argentina. Tài khoản chính thức của Hoàng gia Anh sau đó cũng đăng lại khoảnh khắc này cùng dòng chú thích tương tự, kèm biểu tượng quả bóng đá như một cách chia sẻ cảm xúc với người hâm mộ.

Trước đó, tuyển Anh từng khiến người hâm mộ vỡ òa khi có bàn mở tỷ số sau giờ nghỉ giữa hiệp và đứng trước cơ hội góp mặt ở trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966. Tuy nhiên, ở những phút cuối cùng và trong hiệp phụ, Argentina ghi liên tiếp hai bàn thắng để lội ngược dòng, khép lại hành trình đầy hy vọng của "Tam sư".

Ngay sau trận đấu, trang chính thức của Hoàng gia đăng tải bức ảnh đội trưởng Harry Kane an ủi Jude Bellingham cùng thông điệp động viên đầy tình cảm. "Xin chia sẻ cùng Harry và toàn đội. Hôm nay có thể các bạn đang rất đau lòng, nhưng các bạn vẫn là niềm tự hào của cả đất nước và chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

Là người nổi tiếng mê bóng đá, Thân vương William cũng nhanh chóng lên tiếng sau trận thua. Anh thừa nhận bản thân cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng vẫn dành những lời khen ngợi cho đội tuyển.

"Nước Anh, các bạn đã cống hiến tất cả và chúng tôi đều rất tự hào. Cảm ơn toàn đội vì một giải đấu tuyệt vời. Tinh thần chiến đấu và niềm tin mà các bạn thể hiện đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Đây là một trong những tập thể tuyển Anh toàn diện nhất từng tham dự một giải đấu. Hãy ngẩng cao đầu".

Ít ai biết rằng, dù là một trong những thành viên Hoàng gia gắn bó với bóng đá nhất, tình yêu dành cho môn thể thao vua của Thân vương William lại không xuất phát từ gia đình. Trong lần xuất hiện trên podcast New Heights của hai anh em Jason và Travis Kelce mới đây, ông tiết lộ khá bất ngờ: "Hoàn toàn không. Cha tôi ghét bóng đá".

William cho biết gia đình anh vốn không có truyền thống đặc biệt với môn thể thao này. Niềm đam mê bóng đá đến với anh nhờ bạn bè dẫn đi xem trận đấu đầu tiên khi còn nhỏ và những câu chuyện bóng đá luôn xuất hiện ở trường học.

"Bạn gần như không thể tránh được những cuộc trò chuyện về bóng đá. Nó ở khắp mọi nơi", anh chia sẻ.

Dù luôn là cổ động viên trung thành của đội tuyển Anh, Thân vương William vẫn chưa từng được chứng kiến đội nhà vô địch World Cup trong suốt cuộc đời mình. Trước giải đấu năm nay, anh từng nói chỉ đến sân theo dõi nếu tuyển Anh lọt vào trận chung kết. William thừa nhận mỗi kỳ World Cup trôi qua mà đội tuyển chưa thể chạm tay vào chức vô địch đều khiến niềm hy vọng trong anh vơi đi một chút.

"Tôi luôn cảm thấy chúng tôi có cơ hội. Nhưng sau mỗi kỳ World Cup, khi kết quả không như mong muốn, hy vọng lại bị bào mòn thêm một chút. Vì vậy lần này tôi cố giữ tâm thế bình tĩnh hơn, chỉ âm thầm tin rằng đội sẽ làm tốt. Tôi vẫn có niềm tin, nhưng theo một cách lặng lẽ".

Dù giấc mơ vô địch một lần nữa khép lại, những lời động viên từ Vua Charles và Thân vương William cho thấy bóng đá vẫn là sợi dây kết nối đặc biệt giữa Hoàng gia Anh và người dân. Không chỉ xuất hiện trong những sự kiện trọng đại, họ cũng chia sẻ cảm xúc rất đời thường: buồn khi đội tuyển thất bại, tiếc nuối trước cơ hội bị bỏ lỡ và vẫn dành sự tự hào cho những cầu thủ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng.

*Theo People